Почему «Дорогие товарищи!» Кончаловского — главный претендент на «Оскар» от России?

В разлом между реальным и провозглашаемым Кончаловский помещает партийную функционерку Людмилу — сотрудницу горкома (ее играет Юлия Высоцкая, кстати, родившаяся в Новочеркасске). Ярая сталинистка искренне верит в идеи коммунизма, оправдывает «перегибы» Иосифа Виссарионовича общей пользой, вспоминает, как при нем цены снижались, а теперь растут даже на кефир и молочку. Когда рабочие местного электровозостроительного завода из-за этого же роста цен (при одновременном урезании зарплат — так боролись с дефицитом продуктов) поднимут бунт, она на партсобрании со столичным начальством предложит не вести переговоры, действовать жестко и наказать зачинщиков.

Черно-белая, как сам фильм, концепция Людмилы пошатнется, когда она увидит своими глазами кровавый расстрел безоружных протестующих, а ее единственная дочь Светка, поддерживающая развенчание культа личности Сталина, ХХ съезд и свободу собраний, пропадет без вести. Несовпадение внешнего и внутреннего Кончаловский еще раз подчеркнет веселой советской песней, сопровождающей экранную расправу, а метания Людки — ее исповедью, что она больше ничего не понимает, где добро, а где зло: на войне ей, фронтовичке, было проще и понятнее, кто свой, а кто чужой.