Что читать в августе: 16 отличных новых книг

Камбэк Леонида Юзефовича с документальной повестью, сборник рассказов семикратного номинанта на Букеровскую премию, исследование «петербургской зауми» искусствоведа Екатерины Андреевой, дневник съемок инди-режиссера Романа Михайлова, иллюстрации Виктора Пивоварова и хроники поездки американских поэтов в Ленинград — Собака.ru рассказывает о литературных релизах последнего месяца лета, на которые стоит обратить внимание.
ГЛАВНОЕ
Леонид Юзефович «Таитянка из Кронштадта» (16+)
Помните исторический детектив Леонида Юзефовича «Казароза» о событиях в уральском клубе эсперантистов? Прототипом героини Зинаиды стала реальная фигура — двоюродная бабушка писателя, артистка Бэла Георгиевна Казароза-Шеншева. В этом году лауреат «Нацбеста» и «Большой книги» выпускает документальную повесть о ее биографии, дружбе с Тэффи, Бенуа и Коллонтай, а также работе в «Доме интермедий» Мейерхольда.
«Редакция Елены Шубиной»
Екатерина Андреева «Заумный Петербург» (18+)
Блестящий искусствовед и сотрудник отдела новейших течений Русского музея анализирует феномен петербургской «зауми». Через фигуры Хармса, Введенского, Друскина, Малевича, Михнова-Войтенко, Матюшина и других поэтов, философов и художников она исследует, как визионеры ХХ века искали убежище в неофициальной культуре и абсурде.
«Азбука»
Салман Рушди «Одиннадцатый час» (18+)
Один из самых титулованных (номинирован на Букер рекордные семь раз!) и скандальных (на Рушди совершали нападение, из-за чего он получил серьезные увечья!) современных писателей посвятил новый сборник рассказов темам старения и смерти. Каждый из его героев размышляет о несбывшихся надеждах, совершенных ошибках, памяти и переживании ухода из жизни.
Corpus, перевод: Любовь Тронина
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Роман Михайлов «Песни джиннов» (18+)
Верховный инди-режиссер, математик, танцовщик и удивительный писатель выпустил книгу на основе своего девятого фильма (как всегда — причудливого и граничащего с жанром сказки!). Сюжет стартует в новогоднюю ночь в Индии. Задачей каждого героя становится услышать те самые песни джиннов — мистические звуки, позволяющие прикоснуться к чуду.
Внутри издания — дневник съемок, который Михайлов вел полтора года, личные воспоминания, заметки и расшифровка смыслов ленты.
Individuum
Валерий Шубинский «Братья Зданевичи. Непохожие жизни двух авангардистов» (18+)
Знаток обэриутов и автор каноничной биографии Хармса рассказывает о судьбах братьев Зданевичей: художника Кирилла и литератора Ильи. После революции первый остался в СССР, сотрудничал с Владимиром Маяковским, дружил с Ларионовым и Гончаровой, занимался оформительством. Второй уехал во Францию, работал в «Шанель», сотрудничал с Пикассо, Матиссом и Шагалом, стал теоретиком футуризма и дадаизма.
Валерий Шубинский подробно рассматривает не только их достижения, но и испытания: Илья пережил немецкую оккупацию, а Кирилл — советские репрессии.
Individuum
Уильям Максвелл «Пока, до завтра!» (16+)
Финалист Пулитцеровской премии и редактор The New Yorker с 40-летним стажем (визировал Набокова, Сэлинджера и Апдайка!) размышляет о том, как мы зацикливаемся на прошлом. Безымянный герой «автобиографической метапрозы» Максвелла вспоминает, как в детстве предал ближайшего друга Клетуса Смита — мальчика, столкнувшегося с новостью о том, что его отец стал убийцей. Спустя 50 лет рассказчик анализирует мотивы преступника и горюет о том, как замкнуто и одиноко чувствовал себя его бывший приятель.
«Альпина. Проза», перевод: Ирина Филиппова
Виктор Пивоваров «Иллюстратор. Книга V» (18+)
От «Оле-Лукойе» до «Черной курицы» — это ценнейший сборник иллюстраций одного из основоположников московского концептуализма (на его визуальном коде выросло несколько поколений!). Внутри — авторские эссе о цензуре авангардных идей и о том, почему детские книги на самом деле часто написаны для взрослых.
Garage
Киран Десаи «Одиночество Сони и Санни» (18+)
Лауреат Букеровской премии после 19-летнего перерыва в карьере (!) представляет новинку, которую уже признали лучшей книгой 2025 года The New Yorker, The Guardian, The Economist и Harper’s Bazaar. Ее герои — студентка Соня и журналист Санни — сталкиваются с классическими проблемами эмигрантов: одиночеством, внутренним кризисом, миксом культур, поиском идентичности. Вместе они ищут себя и учатся выстраивать отношения.
Corpus, перевод: Эвелина Меленевская
Гильермо Арриага «Аномалии» (18+)
Автор сценариев к культовым картинам Алехандро Иньярриту «Сука-любовь», «21 грамм» и «Вавилон», а также призер Каннского фестиваля-2005 телепортирует нас в Англию конца XVIII века — эпоху, когда расцвету науки противостояли аристократия и религия. Писатель делает главным героем бунтаря, молодого дворянина, который решает стать врачом, а не праздным наследником состояния. Через его историю он делает выводы о непохожести и норме, природе предрассудков и моральном выборе, сочувствии и мужестве.
NoAge, перевод: Фатима Таутиева
Амитав Гош «Голодный прилив» (18+)
Индийский прозаик и участник шорт-листа «Букера», прославившийся масштабными историческим романами о колониализме и культурной идентичности, в «Голодном приливе» обращается к теме взаимоотношений человека и окружающего мира. Действие его раннего романа разворачивается в гигантском лесу между Индией и Бангладеш. Здесь он объединяет трех непохожих людей: ученую Пию, переводчика Канаи и рыбака Фокира.
Спойлер: случается и история любви, и столкновение с непредсказуемостью природы, и выбор между собственной безопасностью и человечностью.
«Фантом Пресс», перевод: Мария Александрова
Антон Мамыкин «Космос засыпает» (18+)
Фильм-призер фестиваля «Дух огня» с Марком Эйдельштейном «Космос засыпает» теперь доступен не только в визуальном, но и в текстовом формате! В релиз режиссера картины Антона Мамыкина вошел сценарий, материалы со съемок и интервью. Абсолютный маст-рид для тех, кому по душе метафорические притчи, завернутые в оболочку неземного сеттинга (круче, чем у «Дюны»!).
«Синема рутин»
Панос Карнезис «День рождения» (18+)
Эта притча о богатстве и одиночестве (вы могли видеть одноименную экранизацию Анхеля Хименеса с Уиллемом Дефо в главной роли!) точно понравится поклонникам «Белого лотоса». В центре сюжета — натянутые отношения властного и гиперконтролирующего миллиардера Маркоса Тимолеона и его дочери Софии, которые вот-вот приведут к скандалу на грандиозном празднике в честь ее дня рождения.
Фан-факт: прототип главного героя — судовладелец и второй муж Жаклин Кеннеди, Аристотель Онассис.
«Альпина. Проза», перевод: Сергей Карпов
Денис Захаров «Капоте в СССР: подлинная история одного путешествия» (18+)
Классик американской литературы (вы наверняка помните экранизацию его новеллы «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн!) и основоположник жанра тру-крайм Трумен Капоте зимой 1955-19956 года оказался в путешествии по Ленинграду и Москве. Он сопровождал гастроли оперы «Порги и Бесс» и по итогу выпустил репортаж «Музы слышны», где иронично описал свои впечатления от советской действительности.
Но о чем умолчал писатель? И чьи имена он скрыл под псевдонимами? Об этом рассуждает историк и литературовед Денис Захаров на основе свидетельств семей участников гастролей, дневников и писем.
«Найди лесоруба»
Майкл Дэвидсон, Рон Силлиман, Барретт Уоттен, Лин Хеджинян «LENINGRAD-89. Американские поэты в отстраненной стране» (18+)
И еще одни хроники поездки американских авторов в СССР! На этот раз речь о четырех писателях, которые в 1989 году участвуют в местной конференции о функциях поэзии. Майкл Дэвидсон, Рон Силлиман, Барретт Уоттен и Лин Хеджинян фиксируют свои впечатления от перестроечных реалий — будто бы рефреном к знаменитой «Одноэтажной Америке» Ильфа и Петрова.
«Носорог», перевод: Руслан Миронов, Иван Соколов, Владимир Фещенко, Ольга Соколова
Гарри Кесслер «Танец на вулкане» (16+)
Дневники мецената Гарри Кесслера, лично знакомого с Ницше, Штраусом, Бисмарком и другими визионерами, больше напоминают хронику ХХ века. Вот Кесслер ужинает с принцами, путешествует с Эйнштейном, заглядывает на спектакли Дягилева и выставки Родена. Читается как свежайшие светские репортажи из новомодных точек сборки физиков и лириков! Правда, с оговоркой: действие происходит в Веймарской республике и стартует в 1911 году.
Ad Marginem, перевод: Татьяна Верещагина
Наталия Гинзбург «Маленькие добродетели» (16+)
В феврале мы изучали «Все наши вчера» — роман-размышление Гинзбург о судьбах двух семей в маленьком городке на севере Италии, мечтающих о падении режима Муссолини. В августе «Подписные» издали перевод ее эссе, написанных с 1944 по 1960-е годы. Например, о том, как сохранить свои идеалы и достоинство в эпоху кризиса или как учить детей великодушию и смелости.
«Подписные издания», перевод: Кристина Константинова
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