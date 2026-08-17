Что читать в августе: 16 отличных новых книг

Роман Михайлов «Песни джиннов» (18+)

Верховный инди-режиссер, математик, танцовщик и удивительный писатель выпустил книгу на основе своего девятого фильма (как всегда — причудливого и граничащего с жанром сказки!). Сюжет стартует в новогоднюю ночь в Индии. Задачей каждого героя становится услышать те самые песни джиннов — мистические звуки, позволяющие прикоснуться к чуду.

Внутри издания — дневник съемок, который Михайлов вел полтора года, личные воспоминания, заметки и расшифровка смыслов ленты.

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