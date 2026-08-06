Федор Балабанов, Василий Степанов, Юрий Сапрыкин и Лев Лурье выступят в лектории школы «Сеанс» на фестивале «Антон тут рядом»

26 августа в «Севкабель Порт» возвращается благотворительный фестиваль «Антон тут рядом». Помимо концертов под открытым небом, гостей ждет просветительская программа. Киношкола журнала «Сеанс» подготовила лекторий о культурных срезах Васильевского острова и Петроградской стороны.

Историк Лев Лурье расскажет о проекте Петра I по устройству второй Венеции. Кинокритик Василий Степанов осмыслит остров как образ и метафору из фильмов — от Итаки в «Одиссее» до Китеж-града. Васильевский остров как место жизни и съемок Алексея Балабанова раскроют кинопродюсер, сын режиссера Федор Балабанов и руководитель издательства «Сеанс» Петр Лезников. Переместят фокус обсуждения на Петроградскую сторону директор по развитию Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин и арт-директор музея Анастасия Коптева.

В музыкальном лайн-апе этого года — Антоха МС, Оркестр «Антон тут рядом» вместе с «тима ищет свет», Сестренка, группа UGLI, мс улыбочка, Лолита Косс, Андрей Катиков и танцевальная труппа «Антон тут рядом». Антоха МС курирует диджей-сцену. Программу дополнят маркет с продукцией инклюзивных мастерских, лекторий, бары и закат на берегу Финского залива.

Команды «Антон тут рядом» и проекта «Коробка винила» выпустили лимитированную пластинку «Надо иметь танцы» с песнями друзей фестиваля, которые выходили на его сцену в разные годы. В трек-листе — Хадн дадн, Сироткин, Zoloto, Антоха МС, «тима ищет свет», «элли на маковом поле» и Хмыров. Часть средств от продажи пластинок направят на поддержку благотворительного фонда «Антон тут рядом».