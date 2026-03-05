Юрий Сапрыкин стал директором по развитию Музея ОБЭРИУ

Новый директор по развитию Музея ОБЭРИУ

Я, конечно, не претендую на какое-то избранничество, но я в этом поле притяжения оказался очень давно, еще с конца 80-х, когда мне попали в руки первые официально опубликованные взрослые тексты Хармса, и особенно — с начала 90-х, когда вышел двухтомник Введенского в «Гилее», когда вышел номер журнала «Логос» с разговорами Липавского и с трактатами Друскина. Все это до сих пор стоит у меня на полке. Появились спектакли в театре «Эрмитаж» Михаила Левитина по текстам Хармса и Введенского, и в этом поле я продолжаю находиться много-много лет.

Мне кажется, что обэриуты — это такая темная таинственная звезда, которая странным образом продолжает светить, и лучи ее становятся все ярче. В этих лучах, может быть, вся история русской культуры XX века начинает выглядеть и звучать немного иначе. То, что мне выпала удача работать с этими лучами, для меня, конечно, большая ответственность. Если каким-то из них я смогу помочь стать более видимыми — это будет большое счастье.