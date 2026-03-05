Юрий Сапрыкин стал директором по развитию Музея ОБЭРИУ

Ранее медиаменеджер и критик консультировал команду проекта внештатно.
Юрий Сапрыкин назначен директором по развитию Музея ОБЭРИУ — «Культурного пространства года» по версии премии Собака.ru «Петербург будущего»-2026. Об этом сообщили в соцсетях музея.
Юрий Сапрыкин — медиаменеджер, экс-главред журнала «Афиша», основатель и экс-главред образовательного проекта о важных русских книгах «Полка». В последние годы сотрудничает с медиа «Кинопоиска» и преподает в школе «Сеанс». Ранее Сапрыкин временно переехал в Петербург для съемок полного метра по книге Леонида Цыпкина «Лето в Бадене». Он консультировал команду Музея ОБЭРИУ к моменту запуска проекта и после.
Квартира Александра Введенского в доме Павла Мульханова (угол Съезжинской улицы и Кронверкского проспекта) открылась для посетителей 15 декабря 2025 года. Первая выставка музея — «Комнаты ОБЭРИУ» — объединила семь ключевых частных коллекционеров по теме. Их высказывания разместили в отдельных пространствах квартиры, а создатели музея соединили цитаты в общий нарратив о рождении и смерти объединения и его участников.
Я, конечно, не претендую на какое-то избранничество, но я в этом поле притяжения оказался очень давно, еще с конца 80-х, когда мне попали в руки первые официально опубликованные взрослые тексты Хармса, и особенно — с начала 90-х, когда вышел двухтомник Введенского в «Гилее», когда вышел номер журнала «Логос» с разговорами Липавского и с трактатами Друскина. Все это до сих пор стоит у меня на полке. Появились спектакли в театре «Эрмитаж» Михаила Левитина по текстам Хармса и Введенского, и в этом поле я продолжаю находиться много-много лет.
Мне кажется, что обэриуты — это такая темная таинственная звезда, которая странным образом продолжает светить, и лучи ее становятся все ярче. В этих лучах, может быть, вся история русской культуры XX века начинает выглядеть и звучать немного иначе. То, что мне выпала удача работать с этими лучами, для меня, конечно, большая ответственность. Если каким-то из них я смогу помочь стать более видимыми — это будет большое счастье.
Выставка «Комнаты ОБЭРИУ» закроется уже 12 марта. После «пробы» пространства команде музея предстоит работа по созданию места памяти, «не реставрирующего прошлое, а рефлексирующего над ним», способного объединить вокруг себя интеллектуальное сообщество.
