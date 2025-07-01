Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Сын Алексея Балабанова Федор проведет по местам «киносилы» отца и напоит чаем в культовой квартире из «Брата»

В маршруте — прогулка по бесконечным проходным дворам Васильевского острова, знакомым локациям из «Брата», «Кочегара» и доподлинные рассказы о детстве в семьей Балабановых и съемках у отца.

Изображение предоставлено «Собака.ru» Федор Балабанов
Изображение предоставлено «Собака.ru» Федор Балабанов
Изображение предоставлено «Собака.ru» Федор Балабанов

Федор Балабанов проведет пешеходную экскурсию по Васильевскому острову — по местам киносилы, жизни и творчеству его отца, Алексея Балабанова. Во время полуторачасовой прогулки речь пойдет о семейных воспоминаниях и съемках. Федор проведет по паутине тихих проходных дворов и покажет места, где его знаменитый отец впервые открыл для себя Петербург и которые впоследствии стали сюжетными локациями фильмов «Брат» и «Кочегар».

Изображение предоставлено «Собака.ru» Федор Балабанов
Изображение предоставлено «Собака.ru» Федор Балабанов
Изображение предоставлено «Собака.ru» Федор Балабанов

Балабанов собирает небольшие группы до семи человек или индивидуальные туры — подробные даты и цены можно уточнить в личных сообщениях. В рамках частного индивидуального маршрута будет возможность зайти в ту самую квартиру, где была снята культовая сцена с Вячеславом Бутусовым из «Брата», и за чашкой чая задать Федору все вопросы о жизни и наследии Алексея Балабанова.

Записаться и уточнить даты можно в личных сообщениях.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: