Сын Алексея Балабанова Федор проведет по местам «киносилы» отца и напоит чаем в культовой квартире из «Брата»

В маршруте — прогулка по бесконечным проходным дворам Васильевского острова, знакомым локациям из «Брата», «Кочегара» и доподлинные рассказы о детстве в семьей Балабановых и съемках у отца.
Федор Балабанов проведет пешеходную экскурсию по Васильевскому острову — по местам киносилы, жизни и творчеству его отца, Алексея Балабанова. Во время полуторачасовой прогулки речь пойдет о семейных воспоминаниях и съемках. Федор проведет по паутине тихих проходных дворов и покажет места, где его знаменитый отец впервые открыл для себя Петербург и которые впоследствии стали сюжетными локациями фильмов «Брат» и «Кочегар».
Балабанов собирает небольшие группы до семи человек или индивидуальные туры — подробные даты и цены можно уточнить в личных сообщениях. В рамках частного индивидуального маршрута будет возможность зайти в ту самую квартиру, где была снята культовая сцена с Вячеславом Бутусовым из «Брата», и за чашкой чая задать Федору все вопросы о жизни и наследии Алексея Балабанова.
Записаться и уточнить даты можно в личных сообщениях.
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