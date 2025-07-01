Сын Алексея Балабанова Федор проведет по местам «киносилы» отца и напоит чаем в культовой квартире из «Брата»

Балабанов собирает небольшие группы до семи человек или индивидуальные туры — подробные даты и цены можно уточнить в личных сообщениях. В рамках частного индивидуального маршрута будет возможность зайти в ту самую квартиру, где была снята культовая сцена с Вячеславом Бутусовым из «Брата», и за чашкой чая задать Федору все вопросы о жизни и наследии Алексея Балабанова.

Записаться и уточнить даты можно в личных сообщениях.

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