23 главные книги весны: Водолазкин, Лимонов, Юзефович, Черниговская!

Романы Евгения Водолазкина и Андрея Аствацатурова, неизданный текст Эдуарда Лимонова, документальная повесть Леонида Юзефовича, пьесы Дмитрия Данилова, нон-фикшен о нейронауке Татьяны Черниговской, сценарии Алексея Германа и Сергея Эйзенштейна, переписка Цветаевой, Пастернака и Рильке, а также эссе о болезни Вирджинии Вулф, хроники группы «Кино», исследование петербургских текстов (от Бродского до Скидана!), биографии Ханны Арендт, Патти Смит и Евгения Шварца. Редакция Собака.ru рассказывает о книжных новинках, на которые стоит обратить внимание весной 2026 года.
МАРТ
Персиваль Эверетт «Стирание» (18+)
В 2025-м мы читали переосмысление «Приключений Гекльберри Финна» — роман Персиваля Эверетта «Джеймс», попавший в шорт-лист Букеровской премии. Сейчас на русском впервые выходит его «Стирание», на котором основан фильм «Американское чтиво» (лауреат «Оскара»-2024 за лучший адаптированный сценарий!).
Сатирический сюжет разворачивается вокруг писателя Телониуса Эллиота и его глоу-апа. В начале его отвергают издатели и критикуют коллеги, но однажды он решает написать апофеоз бездарности и банальности. По иронии этот опус и становится бестселлером.
Corpus
Вера Богданова «Царствие мне небесное» (18+)
Дебютный роман Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари» (трибьют природе травмы!) моментально попал в шорт-лист «Нацбеста». Прошлогодний «Семь способов засолки душ» (триллер о русской хтони и мистике!) оказался финалистом «Большой книги». В новом автофикшене писательница делится воспоминаниями о детстве, разводе и борьбе с онкологией, а заодно размышляет об отношениях с домом и цикличности рождения и смерти.
«Альпина.Проза»
Татьяна Черниговская и Константин Анохин «Мозг и его я» (18+)
Бриллиант наших сердец, профеcсор СПбГУ, доктор филологии и биологии и амбассадор современной науки в Петербурге Татьяна Черниговская (на пару с нейрофизиологом Константином Анохиным) продолжает линию, начатую ею в 2021 году в книге «Чеширская улыбка кота Шредингера: мозг, язык и сознание». В исследовании ученые задают критические вопросы нейронауке и намечают варианты ответов.
В ожидании релиза можно почитать размышления Татьяны Владимировны про искусственный интеллект (тут, тут и тут), пластичность и «ремонт» мозга, влияние музыки на когнитивные способности и то, почему искусство важнее науки.
«АСТ нонфикшн»
Илья Мамаев-Найлз «Только дальний свет фар» (18+)
В 2023 году дебют Мамаева-Найлза «Год порно» неожиданно стал хитом. И, кажется, у не менее откровенного романа «Только дальний свет фар» есть все шансы повторить успех! Это книга о девушке Кире, которая сбегает со своей свадьбы с незнакомцем Яном. Вместе они отправляются в путешествие из Петербурга в Сочи — без конечной цели и смысла.
NoAge
Алексей Герман старший
Алексей Герман старший, Светлана Кармалита «Долгие ночные стоянки. Кинопроза» (18+)
Двухтомник, который даже в отрыве от фильмов читается как феноменальная проза. В сборник вошло 11 сценариев: не только канонические «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом», «Торпедоносцы», но и, к примеру, неэкранизированный детективный триллер «Долгие ночные стоянки» (первая публикация текста!).
«Сеанс»
Александр Кушнир «Кинооблучение. Неавторизованная история группы "Кино"» (18+)
Журналист и автор бестселлеров «Майк Науменко. Бегство из зоопарка» и «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока» Александр Кушнир провел десятки интервью с окружением Виктора Цоя: музыкантами, звукорежиссерами, фотографами, продюсерами и друзьями. Так получилось «Кинооблучение» — подробные хроники группы «Кино»: от панк-экспериментов «Гарина и гиперболоидов» до подпольных альбомов и стадионных туров.
Бонус: многие факты и иллюстрации публикуются впервые!
«Бомбора»
Иосиф Бродский
«За чертой горизонта: петербургские тексты 1950–2000-х гг.» (18+)
Разгадать культурный код ленинградцев и петербуржцев предлагает составитель сборника, прозаик Станислав Снытко. От Андрея Битова и Иосифа Бродского до Александра Скидана: так выглядит антология последних 80 лет локальной литературы, которая препарирует тему отличительных особенностей петербургского письма.
«Издательство Ивана Лимбаха»
Вирджиния Вулф «Быть больным» (18+)
Уникальность этого издания в том, что текст Вулф — автора «Миссис Дэллоуэй» — объединен с отрывками из «Записок из больничных палат» ее матери Джулии Стивен. Писательница здесь задается вопросом: почему в литературе игнорируют тему болезни, считая ее скучным проявлением физических страданий? Вулф постулирует: это глубокий человеческий опыт и особый способ проживания жизни, для которого нужен новый язык.
Ad Marginem
Томас Майер «Ханна Арендт» (18+)
Журналист Томас Майер препарирует биографию философа и автора тезиса о «банальности зла». Как именно на взгляды Арендт повлияла учеба у Хайдеггера и Ясперса? Как ей удалось бежать из концентрационного лагеря Гюрс и из нацистской Германии? И как она спасала еврейских детей и подростков? Ответы мы узнаем уже в марте.
Corpus, перевод: Александр Кабисов, Ольга Козонкова
Евгений Шварц
Наталья Громова «Евгений Шварц. Судьба Сказочника в эпоху Дракона» (18+)
Евгений Шварц — автор пьес «Дракон» и «Обыкновенное чудо» — раскрывал в своих сказках взрослые темы: добра и зла, власти и свободы, человечности и тирании. «Кем он был на самом деле: насмешником или мудрецом под маской шута, который, переворачивая повседневные слова и смыслы, видел жизнь яснее многих?» — задается вопросом автор книги.
«Издательство Ивана Лимбаха»
Егор Сенников «Расходящиеся тропы. Очерки России ХХ века о тех, кто уехал, и тех, кто остался» (18+)
Исследователь Егор Сенников проводит параллель между современными реалиями и ХХ веком, рассматривая судьбы уехавших и оставшихся героев прошлого. На страницах книги встречаются политики, поэты, художники, лауреаты премий: от Льва Троцкого и создательницы «Рабочего и колхозницы» Веры Мухиной до поэтессы Ирины Одоевцевой и участника гражданской войны Всеволода Марченко.
Individuum
АПРЕЛЬ
Евгений Водолазкин
Евгений Водолазкин «Последнее дело майора Чистова» (18+)
В прошлом году мы смотрели экранизацию «Авиатора», а вот крупных литературных релизов у прозаика и трехкратного обладателя «Большой книги» не было с 2022-го (тогда вышел «Чагин» — история морального выбора сотрудника библиотеки с феноменальной памятью). О новом романе известно немногое: жанр «недетективный», главный герой — вынесенный в заглавие майор Чистов, место действия — вновь Петербург.
Как тизер здесь можно прочитать две главы неопубликованной рукописи. Стартует книга локальными шутками: «В Москве две женщины не поделили мужа. А в Петербурге — поделили..», а двигателем сюжета становится загадочное убийство, произошедшее на Бармалеевой улице.
«Редакция Елены Шубиной»
Эдуард Лимонов «Я не хочу быть простым человеком» (18+)
Издатели продолжают традицию 2025 года: только недавно мы изучали утерянную и случайно найденную «Москву майскую» (роман-портрет богемной жизни оттепели!), а совсем скоро сможем оценить дневники, письма и рассказы, которые эпатажный писатель посвящал своей жене (и героине «Это я — Эдичка») Елене Щаповой. Все тексты будут опубликованы впервые!
«Альпина.Проза»
Леонид Юзефович
Леонид Юзефович «Таитянка из Кронштадта» (16+)
Помните исторический детектив Юзефовича «Казароза» о событиях в уральском клубе эсперантистов? Прототипом героини Зинаиды стала реальная фигура — двоюродная бабушка писателя, артистка Бэла Георгиевна Казароза-Шеншева. В этом году Юзефович выпускает документальную повесть о ее биографии (и, само собой, работе в «Доме интермедий» Мейерхольда). Пока книга готовится к изданию, по ссылке можно прочесть опубликованную главу.
«Редакция Елены Шубиной»
Дмитрий Данилов «Стоики и другие пьесы» (18+)
В 2025-м автор нетленного «Человека из Подольска» выпустил сборник стихотворений Imagine, а в этом году на очереди пьесы. «Стоики» — антиутопия о героях, которые живут посреди бесконечных глобальных катастроф. Список остальных произведений пока неизвестен, но, как и всегда, как от лирики, так и прозы автора следует ожидать описания абсурда и тонкой философии российской действительности.
«Редакция Елены Шубиной»
Сергей Эйзенштейн
Сергей Эйзенштейн «Несделанные вещи» (18+)
Сборник с материалами к пяти неснятым в 1930-е сценариям Эйзенштейна — «Золото Зуттера», «Американская трагедия», «Que viva Mexico!», «МММ» и «Москва». В книге собраны сценарии, письма, заметки, раскадровки, эскизы, черновики режиссера (а еще инсайды — почему те самые пять проектов не были завершены!).
Бонус: комментарии Наума Клеймана и Нины Дымшиц!
Garage
Обложка российского издания пока неизвестна
Кристин Ханна «Цвета истины» (18+)
Впервые на русском выходит роман 2019 года автора бестселлеров «Женщины» и «Улица светлячков» (по ней снят одноименный сериал для Netflix!). Драма «Цветы истины» рассказывает о судьбах сестер Грей, чью идиллическую жизнь в маленьком американском городке и крепкую семью разрушают ревность, предательство и новость о шокирующем преступлении.
«Фантом Пресс», перевод: Наталья Рашковская
Борис Пастернак
Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева «Переписка 1926 года» (18+)
Поэты обменивались письмами всего несколько месяцев в 1926 году, но это был практически эпистолярный роман. Среди главных его тем — общее ощущение одиночества и то, как войны и революции превратили поэзию в анахронизм.
Кстати, впервые содержание переписки Цветаевой и Рильке стало известно только в 1977 году, после того как истек запрет на огласку.
«Бослен»
Финальная обложка пока неизвестна
Сергей Светлов «Петербургская жизнь в конце XIX столетия (в 1892 году). Воспоминания и зарисовки» (18+)
Воспоминания драматурга Сергея Светлова — беспристрастное и подробное бытописание Петербурга и его жителей в позапрошлом веке (от устройства общественных ватерклозетов до формы нагрудных знаков посыльных!). К изданию прилагаются подписи и иллюстрации автора, а также комментарии историка Альбина Конечного.
«Подписные издания»
МАЙ
Андрей Аствацатуров
Андрей Аствацатуров «Зеркала и паутина» (18+)
Филолог и любимый лектор студентов СПбГУ выпускает новый роман впервые с 2019 года! Тогда мы читали его «Не кормите и не трогайте пеликанов» о смешном и неудачливом преподавателе литературы, который оказывается в Лондоне. О новом релизе пока ничего неизвестно, но, вполне возможно: он продолжит линию лирического героя Аствацатурова, уже знакомого нам по «Людям в голом», «Скунскамере» и «Осени в карманах». И, конечно, как всегда ждем блестящие (и ироничные!) истории из жизни петербургской интеллигенции.
«Редакция Елены Шубиной»
Обложка российского издания пока неизвестна
Патти Смит «Хлеб ангелов» (18+)
Впервые на русском! Мемуары панк-рок-евангелистки приурочены к 50-летию ее дебютного альбома «Horses». В книге она отмотает хронологию своей популярности до старта — взросления в промышленных районах Филадельфии и Нью-Джерси, а еще расскажет о причинах своего ухода из публичного поля. Ранее певица уже выпускала поэзию и прозу, в которую вплетала факты своей биографии и рисовала портрет эпохи 1960-1970-х — «Год обезьяны», «Просто дети», «Поезд М», «Я пасу облака».
Corpus
Обложка российского издания пока неизвестна
Ребекка Уэйт «Конец света» (18+)
После семейного скандала шестнадцатилетняя Ида ищет убежище в интернате для девочек на побережье Великобритании. Новая школа вскоре оказывается настоящим кошмаром: среди учениц распространяется жуткая болезнь, которая вызывает судороги. А новый молодой учитель Мэтью оказывается совсем не тем, за кого себя выдавал.
«Фантом Пресс», перевод: Александра Борисенко и Виктор Сонькин
Обложка российского издания пока неизвестна
Кэролайн Блэквуд «Корриган» (16+)
В прошлом году «Подписные» перевели на русский «Участь Мэри-Роуз» — мрачную историю о похищении ребенка авторства Кэролайн Блэквуд. Этой весной на очереди последний роман писательницы из шорт-листа «Букера». Его героиня миссис Блант тяжело переживает смерть мужа и вынужденное одиночество, пока однажды не встречает молодого человека по имени Корриган. Он оказывается искусным манипулятором, и дочь миссис Блант все больше переживает за ее безопасность (и собственное наследство!).
«Подписные издания», перевод: Шаша Мартынова
Комментарии (0)