Книги

23 главные книги весны: Водолазкин, Лимонов, Юзефович, Черниговская!

Романы Евгения Водолазкина и Андрея Аствацатурова, неизданный текст Эдуарда Лимонова, документальная повесть Леонида Юзефовича, пьесы Дмитрия Данилова, нон-фикшен о нейронауке Татьяны Черниговской, сценарии Алексея Германа и Сергея Эйзенштейна, переписка Цветаевой, Пастернака и Рильке, а также эссе о болезни Вирджинии Вулф, хроники группы «Кино», исследование петербургских текстов (от Бродского до Скидана!), биографии Ханны Арендт, Патти Смит и Евгения Шварца. Редакция Собака.ru рассказывает о книжных новинках, на которые стоит обратить внимание весной 2026 года.

МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ

МАРТ

Corpus

Персиваль Эверетт «Стирание» (18+)

В 2025-м мы читали переосмысление «Приключений Гекльберри Финна» — роман Персиваля Эверетта «Джеймс», попавший в шорт-лист Букеровской премии. Сейчас на русском впервые выходит его «Стирание», на котором основан фильм «Американское чтиво» (лауреат «Оскара»-2024 за лучший адаптированный сценарий!).

Сатирический сюжет разворачивается вокруг писателя Телониуса Эллиота и его глоу-апа. В начале его отвергают издатели и критикуют коллеги, но однажды он решает написать апофеоз бездарности и банальности. По иронии этот опус и становится бестселлером.

Corpus

«Альпина.Проза»

Вера Богданова «Царствие мне небесное» (18+)

Дебютный роман Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари» (трибьют природе травмы!) моментально попал в шорт-лист «Нацбеста». Прошлогодний «Семь способов засолки душ» (триллер о русской хтони и мистике!) оказался финалистом «Большой книги». В новом автофикшене писательница делится воспоминаниями о детстве, разводе и борьбе с онкологией, а заодно размышляет об отношениях с домом и цикличности рождения и смерти.

«Альпина.Проза»

«АСТ нонфикшн»

Татьяна Черниговская и Константин Анохин «Мозг и его я» (18+)

Бриллиант наших сердец, профеcсор СПбГУ, доктор филологии и биологии и амбассадор современной науки в Петербурге Татьяна Черниговская (на пару с нейрофизиологом Константином Анохиным) продолжает линию, начатую ею в 2021 году в книге «Чеширская улыбка кота Шредингера: мозг, язык и сознание». В исследовании ученые задают критические вопросы нейронауке и намечают варианты ответов.

В ожидании релиза можно почитать размышления Татьяны Владимировны про искусственный интеллект (тут, тут и тут), пластичность и «ремонт» мозга, влияние музыки на когнитивные способности и то, почему искусство важнее науки.

«АСТ нонфикшн»

NoAge

Илья Мамаев-Найлз «Только дальний свет фар» (18+)

В 2023 году дебют Мамаева-Найлза «Год порно» неожиданно стал хитом. И, кажется, у не менее откровенного романа «Только дальний свет фар» есть все шансы повторить успех! Это книга о девушке Кире, которая сбегает со своей свадьбы с незнакомцем Яном. Вместе они отправляются в путешествие из Петербурга в Сочи — без конечной цели и смысла.

NoAge

Алексей Герман старший
Аля Есипович

Алексей Герман старший

 

Алексей Герман старший, Светлана Кармалита «Долгие ночные стоянки. Кинопроза» (18+)

Двухтомник, который даже в отрыве от фильмов читается как феноменальная проза. В сборник вошло 11 сценариев: не только канонические «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом», «Торпедоносцы», но и, к примеру, неэкранизированный детективный триллер «Долгие ночные стоянки» (первая публикация текста!).

«Сеанс»

«Бомбора»

Александр Кушнир «Кинооблучение. Неавторизованная история группы "Кино"» (18+)

Журналист и автор бестселлеров «Майк Науменко. Бегство из зоопарка» и «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока» Александр Кушнир провел десятки интервью с окружением Виктора Цоя: музыкантами, звукорежиссерами, фотографами, продюсерами и друзьями. Так получилось «Кинооблучение» — подробные хроники группы «Кино»: от панк-экспериментов «Гарина и гиперболоидов» до подпольных альбомов и стадионных туров.

Бонус: многие факты и иллюстрации публикуются впервые!

«Бомбора»

Иосиф Бродский
Изображение предоставлено музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Иосиф Бродский

«За чертой горизонта: петербургские тексты 1950–2000-х гг.» (18+)

Разгадать культурный код ленинградцев и петербуржцев предлагает составитель сборника, прозаик Станислав Снытко. От Андрея Битова и Иосифа Бродского до Александра Скидана: так выглядит антология последних 80 лет локальной литературы, которая препарирует тему отличительных особенностей петербургского письма.

«Издательство Ивана Лимбаха»

Ad Marginem

Вирджиния Вулф «Быть больным» (18+)

Уникальность этого издания в том, что текст Вулф — автора «Миссис Дэллоуэй» — объединен с отрывками из «Записок из больничных палат» ее матери Джулии Стивен. Писательница здесь задается вопросом: почему в литературе игнорируют тему болезни, считая ее скучным проявлением физических страданий? Вулф постулирует: это глубокий человеческий опыт и особый способ проживания жизни, для которого нужен новый язык.

Ad Marginem

Corpus

Томас Майер «Ханна Арендт» (18+)

Журналист Томас Майер препарирует биографию философа и автора тезиса о «банальности зла». Как именно на взгляды Арендт повлияла учеба у Хайдеггера и Ясперса? Как ей удалось бежать из концентрационного лагеря Гюрс и из нацистской Германии? И как она спасала еврейских детей и подростков? Ответы мы узнаем уже в марте.

Corpus, перевод: Александр Кабисов, Ольга Козонкова

Евгений Шварц
общественное достояние

Евгений Шварц

Наталья Громова «Евгений Шварц. Судьба Сказочника в эпоху Дракона» (18+)

Евгений Шварц — автор пьес «Дракон» и «Обыкновенное чудо» — раскрывал в своих сказках взрослые темы: добра и зла, власти и свободы, человечности и тирании. «Кем он был на самом деле: насмешником или мудрецом под маской шута, который, переворачивая повседневные слова и смыслы, видел жизнь яснее многих?» — задается вопросом автор книги.

«Издательство Ивана Лимбаха»

Individuum

Егор Сенников «Расходящиеся тропы. Очерки России ХХ века о тех, кто уехал, и тех, кто остался» (18+)

Исследователь Егор Сенников проводит параллель между современными реалиями и ХХ веком, рассматривая судьбы уехавших и оставшихся героев прошлого. На страницах книги встречаются политики, поэты, художники, лауреаты премий: от Льва Троцкого и создательницы «Рабочего и колхозницы» Веры Мухиной до поэтессы Ирины Одоевцевой и участника гражданской войны Всеволода Марченко.

Individuum

АПРЕЛЬ

Евгений Водолазкин
Алексей Сорпов

Евгений Водолазкин

Евгений Водолазкин «Последнее дело майора Чистова» (18+)

В прошлом году мы смотрели экранизацию «Авиатора», а вот крупных литературных релизов у прозаика и трехкратного обладателя «Большой книги» не было с 2022-го (тогда вышел «Чагин» — история морального выбора сотрудника библиотеки с феноменальной памятью). О новом романе известно немногое: жанр «недетективный», главный герой — вынесенный в заглавие майор Чистов, место действия — вновь Петербург.

Как тизер здесь можно прочитать две главы неопубликованной рукописи. Стартует книга локальными шутками: «В Москве две женщины не поделили мужа. А в Петербурге — поделили..», а двигателем сюжета становится загадочное убийство, произошедшее на Бармалеевой улице.

«Редакция Елены Шубиной»

«Альпина.Проза»

Эдуард Лимонов «Я не хочу быть простым человеком» (18+)

Издатели продолжают традицию 2025 года: только недавно мы изучали утерянную и случайно найденную «Москву майскую» (роман-портрет богемной жизни оттепели!), а совсем скоро сможем оценить дневники, письма и рассказы, которые эпатажный писатель посвящал своей жене (и героине «Это я — Эдичка») Елене Щаповой. Все тексты будут опубликованы впервые!

«Альпина.Проза»

Леонид Юзефович
Собака.ru

Леонид Юзефович

Леонид Юзефович «Таитянка из Кронштадта» (16+)

Помните исторический детектив Юзефовича «Казароза» о событиях в уральском клубе эсперантистов? Прототипом героини Зинаиды стала реальная фигура — двоюродная бабушка писателя, артистка Бэла Георгиевна Казароза-Шеншева. В этом году Юзефович выпускает документальную повесть о ее биографии (и, само собой, работе в «Доме интермедий» Мейерхольда). Пока книга готовится к изданию, по ссылке можно прочесть опубликованную главу.

«Редакция Елены Шубиной»

«Редакция Елены Шубиной»

Дмитрий Данилов «Стоики и другие пьесы» (18+)

В 2025-м автор нетленного «Человека из Подольска» выпустил сборник стихотворений Imagine, а в этом году на очереди пьесы. «Стоики» — антиутопия о героях, которые живут посреди бесконечных глобальных катастроф. Список остальных произведений пока неизвестен, но, как и всегда, как от лирики, так и прозы автора следует ожидать описания абсурда и тонкой философии российской действительности.

«Редакция Елены Шубиной»

Сергей Эйзенштейн
общественное достояние

Сергей Эйзенштейн

Сергей Эйзенштейн «Несделанные вещи» (18+)

Сборник с материалами к пяти неснятым в 1930-е сценариям Эйзенштейна — «Золото Зуттера», «Американская трагедия», «Que viva Mexico!», «МММ» и «Москва». В книге собраны сценарии, письма, заметки, раскадровки, эскизы, черновики режиссера (а еще инсайды — почему те самые пять проектов не были завершены!).

Бонус: комментарии Наума Клеймана и Нины Дымшиц!

Garage

Обложка российского издания пока неизвестна
Pan Books

Обложка российского издания пока неизвестна

Кристин Ханна «Цвета истины» (18+)

Впервые на русском выходит роман 2019 года автора бестселлеров «Женщины» и «Улица светлячков» (по ней снят одноименный сериал для Netflix!). Драма «Цветы истины» рассказывает о судьбах сестер Грей, чью идиллическую жизнь в маленьком американском городке и крепкую семью разрушают ревность, предательство и новость о шокирующем преступлении.

«Фантом Пресс», перевод: Наталья Рашковская

Борис Пастернак
обещственное достояние

Борис Пастернак

Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева «Переписка 1926 года» (18+)

Поэты обменивались письмами всего несколько месяцев в 1926 году, но это был практически эпистолярный роман. Среди главных его тем — общее ощущение одиночества и то, как войны и революции превратили поэзию в анахронизм.

Кстати, впервые содержание переписки Цветаевой и Рильке стало известно только в 1977 году, после того как истек запрет на огласку.

«Бослен»

Финальная обложка пока неизвестна
«Подписные издания»

Финальная обложка пока неизвестна

Сергей Светлов «Петербургская жизнь в конце XIX столетия (в 1892 году). Воспоминания и зарисовки» (18+)

Воспоминания драматурга Сергея Светлова — беспристрастное и подробное бытописание Петербурга и его жителей в позапрошлом веке (от устройства общественных ватерклозетов до формы нагрудных знаков посыльных!). К изданию прилагаются подписи и иллюстрации автора, а также комментарии историка Альбина Конечного.

«Подписные издания»

МАЙ

Андрей Аствацатуров
Дмитрий Иванов

Андрей Аствацатуров

Андрей Аствацатуров «Зеркала и паутина» (18+)

Филолог и любимый лектор студентов СПбГУ выпускает новый роман впервые с 2019 года! Тогда мы читали его «Не кормите и не трогайте пеликанов» о смешном и неудачливом преподавателе литературы, который оказывается в Лондоне. О новом релизе пока ничего неизвестно, но, вполне возможно: он продолжит линию лирического героя Аствацатурова, уже знакомого нам по «Людям в голом», «Скунскамере» и «Осени в карманах». И, конечно, как всегда ждем блестящие (и ироничные!) истории из жизни петербургской интеллигенции.

«Редакция Елены Шубиной»

Обложка российского издания пока неизвестна
Random House Audio Publishing Group

Обложка российского издания пока неизвестна

Патти Смит «Хлеб ангелов» (18+)

Впервые на русском! Мемуары панк-рок-евангелистки приурочены к 50-летию ее дебютного альбома «Horses». В книге она отмотает хронологию своей популярности до старта — взросления в промышленных районах Филадельфии и Нью-Джерси, а еще расскажет о причинах своего ухода из публичного поля. Ранее певица уже выпускала поэзию и прозу, в которую вплетала факты своей биографии и рисовала портрет эпохи 1960-1970-х — «Год обезьяны», «Просто дети», «Поезд М», «Я пасу облака».

Corpus

Обложка российского издания пока неизвестна
riverrun

Обложка российского издания пока неизвестна

Ребекка Уэйт «Конец света» (18+)

После семейного скандала шестнадцатилетняя Ида ищет убежище в интернате для девочек на побережье Великобритании. Новая школа вскоре оказывается настоящим кошмаром: среди учениц распространяется жуткая болезнь, которая вызывает судороги. А новый молодой учитель Мэтью оказывается совсем не тем, за кого себя выдавал.

«Фантом Пресс», перевод: Александра Борисенко и Виктор Сонькин

Обложка российского издания пока неизвестна
NYRB Classics

Обложка российского издания пока неизвестна

Кэролайн Блэквуд «Корриган» (16+)

В прошлом году «Подписные» перевели на русский «Участь Мэри-Роуз» — мрачную историю о похищении ребенка авторства Кэролайн Блэквуд. Этой весной на очереди последний роман писательницы из шорт-листа «Букера». Его героиня миссис Блант тяжело переживает смерть мужа и вынужденное одиночество, пока однажды не встречает молодого человека по имени Корриган. Он оказывается искусным манипулятором, и дочь миссис Блант все больше переживает за ее безопасность (и собственное наследство!).

«Подписные издания», перевод: Шаша Мартынова

