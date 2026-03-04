23 главные книги весны: Водолазкин, Лимонов, Юзефович, Черниговская!

Персиваль Эверетт «Стирание» (18+)

В 2025-м мы читали переосмысление «Приключений Гекльберри Финна» — роман Персиваля Эверетта «Джеймс», попавший в шорт-лист Букеровской премии. Сейчас на русском впервые выходит его «Стирание», на котором основан фильм «Американское чтиво» (лауреат «Оскара»-2024 за лучший адаптированный сценарий!).

Сатирический сюжет разворачивается вокруг писателя Телониуса Эллиота и его глоу-апа. В начале его отвергают издатели и критикуют коллеги, но однажды он решает написать апофеоз бездарности и банальности. По иронии этот опус и становится бестселлером.

Corpus