Как Бродский эмигрировал из России и от чего испытал культурный шок? Рассказывает его переводчик и друг Джордж Клайн

Поэт в изгнании: «Здесь и скончаю я дни…»

В Америке Иосиф Бродский сам себя пересоздал, радикально и дерзко; теперь, когда холодная война отступает все дальше в прошлое, успело вырасти целое поколение, которое понятия не имеет, что пришлось преодолеть поэту. Давайте для начала обсудим, как началась его жизнь в изгнании. Когда вы узнали, что Бродский скоро уедет из СССР?

О том, что Иосиф уезжает в эмиграцию, я впервые услышал в конце мая. По-моему, примерно в его день рождения Эллендея Проффер позвонила и сообщила: Карл сейчас в Ленинграде у Бродского, а новости такие — Бродский покидает Россию. Насколько помню, она назвала мне приблизительную дату его приезда в Вену.

Она сказала, что Карл вернется в Энн-Арбор 25 мая, а мне лучше позвонить ему 27-го. Я позвонил, и мы с Карлом уговорились, что он полетит в Вену встречать Иосифа, меж тем как я в это время буду в нашем летнем коттедже на озере Гуз-Понд — это в Беркширских горах, недалеко от Танглвуда. И я спланирую все так, чтобы провести с Иосифом как минимум неделю за сверкой переводов, которые я подготовил для «Selected Poems», — большую часть этих переводов он еще не видел.

Карл, конечно, герой — вылетел в Вену спустя каких-то девять дней после того, как совершил перелет Ленинград — Детройт с пересадкой в Нью-Йорке. Правда, он был моложе меня лет этак на двенадцать, а значит, выносливее.

Я бывал у Одена — 21 июня 1970 года провел несколько часов в его доме в Кирхштеттене, а раньше, два-три раза, в нью-йоркской квартире — так что я дал Карлу адрес и телефон Одена и горячо попросил отвезти Бродского к Одену для знакомства. В мае 1970 года Бродский получил из рук Майкла Керрана «Предисловие» Одена, которое я ему отправил, перепечатанное с одинарным интервалом и почти без полей: таким способом моя жена сумела уместить текст на двух листках папиросной бумаги.