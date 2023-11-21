Каким ленинградский театр видел на излете СССР Георгий Товстоногов, чье имя теперь носит БДТ?

Интервью с главным режиссером Ленинградского Большого драматического театра Георгием Александровичем Товстоноговым

15 ноября 1988 года

Интервьюер: Ю. М. Барбой

I. Какой компонент из нижеприведенных альтернатив наиболее созвучен, с Вашей точки зрения, состоянию современной театральной жизни?

Театр: трибуна или зрелище?

Продолжается «трибуна». В первую очередь в связи с переменами в стране, но и потому, что эти перемены пока не принесли нам художественных пьес. Виктор Розов, Александр Гельман — пьес не дают, и театр остается без современной драмы. Ситуация выглядит так: либо классика, которая (если спектакль получается!) компенсирует дефицит зрелищности, либо — публицистика.

Спектакль: узнаваемость или метафора?

Царствует узнаваемость или претензии на метафоричность. Истинная метафора редкость, для меня был убийственным спектакль Някрошюса «Дядя Ваня». Это способный человек, но весь спектакль — политический насквозь, спектакль, в котором главное — ненависть. Мне кажется, что все претензии здесь не осуществились в первую очередь потому, что в них нет любви Чехова к своим героям. А открывать нужно это. Наш «Дядя Ваня» не жалостливый спектакль. Ваня у нас смешон — мы, например, не вымарали этого «бац» после его выстрела в Серебрякова. Это очень важно. Но героев и смешных надо любить. Можно предполагать, что сейчас тенденция — к метафорическому театру. Но все это дурно выходит.

А все же для меня и здесь самое главное — совпадение актерской игры со стилем автора. Автор определяет.

Зритель: творец или потребитель?

Идеальный зритель — творец. Самое дорогое для меня в театре — эти вот минуты сосредоточенного молчания, когда в зале идет работа воображения. Мы говорим «духовность». Вот это она и есть.

Пусть он приходит поразвлечься — получить он должен другое. Потребительство всегда было. Плохо, если он пришел развлекаться и без этого «другого» ушел. Ушел таким, каким пришел.

В Стокгольме мы играли на гастролях. Публика была явно антисоветски настроена. Смех, шум. В зале сидела молодежь. Вдобавок они не понимали языка. Через пятнадцать минут зал затих — и спектакль закончился таким же успехом, какой бывает у нас дома. А тенденция — нарастание потребительства — конечно, есть.

Авторство: писатель или театр?

Театр должен раскрывать писателя, для меня режиссура — это перевод одного искусства в другое, литературы в театр. При этом, конечно, сегодня есть такая тенденция — «самовыражение» режиссера. Я могу говорить только о том, что знаю и видел в последнее время. Если мое совпадает с авторским — я выбираю пьесу. Если я ее выбираю — я стараюсь быть верным автору.

Спектакль: режиссер или актер?

По-прежнему считаю, что противопоставлять актера и режиссера недопустимо. Может быть, я не знаю нынешнюю ситуацию, но что может быть интереснее актера и актерской импровизации? У нас есть импровизационное начало — потому мы десятки лет можем играть спектакль, он жив.

Театр: самоопределяющийся или ориентированный?

Есть и такие, и такие. Ориентированность — это плохо. Был у нас Григорий Романов (Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС в 1970–1983 году. — Прим. ред.), я знаю, что это такое. Основные годы моей работы пали на эпоху «ориентированности».

Публика: куда пойти или что смотреть?

Здесь о других судить очень трудно. Мы в первые год-два завоевали репутацию — и к нам стали ходить из-за того, что наш театр такой, а не другой. Факторов здесь очень много, надо брать все в целом. Мы зовем на просмотры спектаклей разных людей. Конечно, наша публика повзрослела, но вот приходит Университет — и в такие дни мы имеем самый оглушительный прием. Нет, утверждать, что «свой зритель» кончился — не рискую.

Спектакль: драматический или синтетический?

Зависит от пьесы. Если произведение отвечает потребностям времени, жанр не так уж важен. Если в серьезном классическом произведении нет современности — я его все-таки не возьму. Конечно, я могу что-то перестроить. Вот в «Мещанах» Горького мне помог Чехов. Есть у него замечательное письмо к Горькому: не может этот отвратительный старик [Бессеменов] вызвать сострадание! Мы это пытались учесть. Мы искали с Евгением Лебедевым все, в чем Бессеменову можно сострадать. Но чем больше вы его оправдываете — тем сильней удар, которому мы его подвергаем.

Театр: храм или площадь?

Мне ближе храм. Хотя и здесь все зависит в конечном итоге от пьесы. Все эти «деления» для меня вторичны. Если мне покажется современным «Овечий источник» Лопе де Веги — «площадь» — я его буду ставить, хоть я и сторонник храма.

Зритель: ведомый или ведущий?

Ведомый, который превращается в ведущего. Замысел спектакля заложен в зрительном зале, я его полпред, я должен угадать этот замысел. И в этом смысле он ведущий.

Театр: творчество или служба?

Служба не наступает на нас. В мире — основная тенденция коммерческая. Это опасно. Но когда мы зачеркиваем все в коммерческом театре — мы делаем большую ошибку.