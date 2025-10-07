Пелевин, Водолазки и Кустурица: 30 главных книг осени 2025-го

Ежегодный текст автора-энигмы Виктора Пелевина, сборник стихотворений и рассказов музыканта Эдмунда Шклярского, топ-100 хорроров по версии Станислава Зельвенского, литературная биография Иосифа Бродского, а также неснятые сценарии Сергея Эйзенштейна, дневники Эмира Кустурицы, декодер режиссерского метода Ларса фон Триера и рассказ Евгения Водолазкина (пока ждем его новый роман «Последнее дело майора Чистова») — редакция Собака.ru собрала (субъективно!) лучшие книжные новинки осени.
СЕНТЯБРЬ
Виктор Пелевин «A sinistra» (18+)
Ежегодный (и уже традиционный) камбэк главного постмодерниста и самого загадочного русскоязычного писателя. Пелевин выпускает пятую книгу из серии Transhumanism inc. (запущенной еще в 2021 году), которая, впрочем, никак не связана с предыдущими. Главный герой — детектив Маркус Зоргенфрей — отправляется в алхимическую симуляцию, чтобы выяснить, куда пропадают клиенты путевок в опасные магические трипы.
Спойлер: в процессе поисков он становится итальянским чернокнижником XVI века, обретает волшебные силы и даже борется с могущественными венецианскими колдунами!
«Эксмо»
Валерий Шубинский «Азеф. Антигерой русской революции» (18+)
Литературовед и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» на этот раз отходит от своего главного специалитета — обэриутов — и рассказывает противоречивую историю Евгения Азефа. Легенда, провокатор и циник одновременно был агентом полиции и главой боевой организации эсеров, которая устраивала покушения на членов семьи Николая II.
Individuum
Александр Пушкин, Синий Карандаш «Евгений Онегин. Блэкаут» (18+)
Двухсотлетие первой публикации «Евгения Онегина» автор рисунков в технике текстового стрит-арта Синий Карандаш отмечает собственной версией сюжета о «молодом повесе». Большая часть классики оказывается закрашена черным цветом (визуальная игра в современную антиутопию!), а оставшиеся фрагменты непроизвольно рождают новый роман в стихах.
Individuum
Эдмунд Шклярский «И нет, и никогда не будет» (16+)
Лидер «Пикника» (а также автор книжных альбомов «Звуки и символы», «Двойное дно (семь пространств)», «Стихи и графика», «Белее белого»!) выпустил новый сборник стихотворений, рассказов и иллюстраций.
«Лайвбук»
Рут Уэйр «Нулевой день» (16+)
Мастер психологических триллеров и автор культового романа «Девушки из каюты № 10» (ждем экранизацию Netflix с Кирой Найтли!) выпускает новый криминальный детектив. Специалист по взлому систем безопасности Джеки обнаруживает мужа убитым. Теперь приходится бежать: и от полиции (все улики указывают на нее!), и от настоящего киллера.
Neoclassic, перевод: Екатерина Шурупова
Лев Гинзбург «Разбилось лишь сердце мое...» (16+)
Иммерсивно погружаемся в литературу и реалии ХХ века глазами Гинзбурга. Воспоминания классика художественного перевода (в его версии мы знаем Гете, Шиллера и Гейне!) впервые опубликованы в оригинале — без сокращений.
«Редакция Елены Шубиной»
«Лицей 2025. Девятый выпуск» (18+)
Сборник текстов победителей ежегодной премии для молодых литераторов «Лицей» — прозаиков Светланы Павловой, Анны Баснер, Анны Бабиной и поэтов Сергея Калашникова, Юлии Крыловой и Марии Затонской.
«Редакция Елены Шубиной»
ОКТЯБРЬ
Станислав Зельвенский «100 ужасов Станислава Зельвенского» (18+)
К Хеллоуину кинокритик Станислав Зельвенский собрал авторский топ из 100 самых любопытных хорроров, в том числе незаслуженно забытых (спойлер: популярные «Молчание ягнят» и «Пэрл» в списке тоже есть!), а также доходчиво объяснил, почему всем совершенно необходимо их увидеть.
«Подписные издания» х «Яндекс Книги»
Глеб Морев «Иосиф Бродский. Годы в СССР» (18+)
Филолог и автор исследования о Мандельштаме представляет литературную биографию Бродского, где препарирует советский период жизни поэта (то есть 1960-1970-е) — от мотивов творчества до ссылки в Архангельскую область и побега из страны.
«НЛО»
Сельва Альмада «Ветер смятения» (18+)
По сюжету дебютного романа аргентинской писательницы из шорт-листа «Букера» проповедник, путешествующий с дочерью-подростком, вынужденно останавливается у владельца автомастерской и его помощника, мальчика-сироты. Альмада намеренно сталкивает противоположные характеры и поколения, тем самым создавая непредсказуемую развязку случайной встречи героев.
«Лайвбук», перевод: Дарья Синицына
Ребекка Вер Стратен-МакСпарран «Кино Ларса фон Триера: Пророческий голос» (18+)
Творческий метод визионера и мастера кинематографического эпатажа разложен от «А» до «Я»: ключевые темы, визуальный стиль, причины скандалов вокруг картин режиссера, а также ключи к пониманию его символизма и метафор. В общем, настольная книга для поклонников автора «Рассекая волны», «Догвилля» и «Меланхолии».
«Бомбора», перевод: Антон Рытвин
Яна Верзун «Средний возраст» (18+)
Новая книга Яны Верзун — петербургской писательницы и организатор проекта «Люди читают рассказы».Главные герои романа «Средний возраст» — Ольга и Андрей — на первый взгляд, идеальная семейная пара. Старт интригующему сюжету дает внезапное исчезновение мужа: чтобы понять, что произошло, жена нанимает частного детектива.
«Редакция Елены Шубиной»
Ольга Муромцева и Алексей Родионов «”БУ-ММ!”: подлинная история Ксаны Богуславской и Ивана Пуни» (18+)
Первая публикация архивных материалов о правде и мифе вокруг жизни соратника Казимира Малевича Ивана Пуни и его супруги Ксении Богуславской, личного менеджера писателя, благодаря которой о нем узнали как об одном из самых заметных акторов авангарда.
Garage
Роман Игнатьев «Ихор» (18+)
В новом мистическом триллере автора из лонг-литса премии «Лицей» смешались монгольские духи, кровавый культ, гражданская война и тайные рукописи. И все это на территории пансионата для пожилых людей в маленьком провинциальном городке!
«Азбука»
Ярослав Жаворонков «Тонкий дом» (18+)
Роман-головоломка и настоящий калейдоскоп русской хтони. В центре сюжета — Лара и Сава, которые пытаются убежать от прошлого своей семьи, захолустной деревни и самих себя. Главные вопросы книги, удастся ли им выжить в чужом городе и переступить через тревожный клубок из боли, страха и вины.
NoAge
Ольга Харитонова «Погрязание» (18+)
Рассказы лауреатки «Лицея» — это мир магического реализма. Здесь с привычным бытом соседствуют человечные роботы, говорящие рыбы, одушевленные леса и постапокалипсис, что, быть может, уже наступил.
«Альпина.Проза»
Дон Трипп «Джеки» (16+)
Автор исторического романа-трибьюта Жаклин Кеннеди стартует с рокового выстрела в ее мужа, президента США Джона Кеннеди, а затем методично отматывает хронологию назад — в попытках человечно рассказать, как синтез власти и внимание общества отразились на личности самой обсуждаемой первой леди. А еще — какими на самом деле были ее отношениями с супругом.
«Бель Летр», перевод: Ирина Крейнина
Обложка русского издания пока не утверждена
Кэролайн Блэквуд «Тайна Мэри Роуз» (18+)
Впервые на русском — мрачный роман из писательницы из шорт-листа «Букера» о похищении ребенка в идиллическом британском городке, который превращается в историю о гендерном насилии и материнской одержимости.
«Подписные издания»
НОЯБРЬ
Сергей Эйзенштейн
Сергей Эйзенштейн «Несделанные вещи» (18+)
Сборник с материалами к пяти неснятым сценариям Эйзенштейна — «Золото Зуттера», «Американская трагедия», «Que viva Mexico!», «МММ» и «Москва» . В книге собраны сценарии, письма, заметки, раскадровки, эскизы и черновики режиссера.
Бонус: комментарии Наума Клеймана и Нины Дымшиц!
Garage
Обложка предыдущей книги Дениса Драгунского
Денис Драгунский «Жизнь Дениса Кораблева. Филфак и вокруг: Автобиографический словарь» (16+)
Денис Драгунский (прототип героя «Денискиных рассказов»!) выпускает продолжение мемуаров «Подлинная жизнь Дениса Кораблева». Если в первой книге речь шла о детстве, на этот раз в центре внимания — студенчество и Москва 1960-70-х.
«Редакция Елены Шубиной»
Эмир Кустурица «Оно мне надо?» (18+)
Литературные дневники, над которыми звезда югославского андеграунда работал с 1994 по 2013 годы. Главная тема — трагедия его родины и то, как и зачем режиссер может создавать фильмы в период внутреннего и внешнего кризиса.
«Альпина.Проза»
Леонид Андреев «В холоде и золоте. Ранние рассказы (1892-1901)» (16+)
Создатель культовой семейной саги «Елтышевы» Роман Сенчин собрал ранние, малоизвестные рассказы Андреева, которые сам писатель не включал в переиздания и оставлял в архивах.
«Редакция Елены Шубиной»
Обложка предыдущей книги Николая Кононова
Николай Кононов «Код Дурова 2» (18+)
Автор «Кода Дурова» — биографии из лонга «Нацбеста» — выпускает продолжение, написанное на основе разговоров с IT-визионером. Внутри: история создания Telegram и криптовалюты Gram, а также конфликты с властями и руководством Mail.ru Group.
«Альпина Паблишер»
Обложка предыдущей книги Ислама Ханипаева
Ислам Ханипаев «Среди людей» (18+)
Новый роман лауреата премии «Лицей» и финалиста «Нацбеста» и «Носа». Ислам Ханипаев знакомит с подпольным клубом батлов, в котором в стихотворной форме уничтожают оппонентов. Интрига — в том, что даже у легальной и безобидной организации есть своя темная сторона.
«Альпина.Проза»
Обложка русского издания пока не утверждена
Хишам Матар «Мои друзья» (18+)
Книга-номинант на премию «Букер» — размышление о том, что есть дом, а также рассказ о трех друзьях, которых революция в Ливии ставит перед сложным выбором: благополучная жизнь эмигрантов в Лондоне или возвращение на родину.
«Фантом Пресс», перевод: Мария Александрова
Андрей Аствацатуров
Сборник рассказов «Семейные обстоятельства» (18+)
Среди авторов подарочного издания сборника очерков о семье — Евгений Водолазкин, Денис Драгунский, Дмитрий Данилов, Андрей Аствацатуров, Александра Николаенко, Анна Матвеева, Елена Колина, Сергей Шаргунов и другие.
«Редакция Елены Шубиной»
Обложка предыдущей книги серии "Ж.И.Л."
Василий Авченко и Алексей Кровашко «Вампилов: Иркутская история» (18+)
В 2025 году «Редакция Елены Шубиной» запустила свою версию «ЖЗЛ» на новый лад: не такую громоздкую и более бойкую. В серии уже три книги — о Бунине, Андрееве и Тинякове. Четвертая раскроет детали биографии Александра Вампилова.
«Редакция Елены Шубиной»
Михаил Боярский
Евгения Смурыгина «Дефицит: Как в СССР доставали то, что невозможно было достать» (18+)
Сборник интервью об одном из главных антропологических феноменов советского прошлого — дефиците. Среди спикеров — Владимир Машков, Вениамин Смехов, Геннадий Хазанов, Александр Ширвиндт, Михаил Боярский.
«Альпина Паблишер»
Джейн Энн Филлипс «Ночной страж» (18+)
Книга-победитель «Пулитцера» рассказывает захватывающую историю о матери и дочери, которые сбегают в горы от гражданской войны с США, ищут убежище в приюте для душевнобольных в Западной Вирджинии и пытаются вернуться к прежней размеренной жизни.
«Бель Летр», перевод: Александра Глебовская
Обложка предыдущего издания Юрико Миямото
Юрико Миямото «Через Новую Сибирь» (18+)
Сборник путевых заметок японской писательницы, которая отправилась в СССР в 1928-1931 годах. Она делится впечатлениями о Москве и Ленинграде, сравнивает их с буржуазным Лондоном и рассуждает о преимуществах жизни в условиях социализма.
Ad Marginem, перевод: Анна Слащева
