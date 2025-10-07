Пелевин, Водолазки и Кустурица: 30 главных книг осени 2025-го

Виктор Пелевин «A sinistra» (18+)

Ежегодный (и уже традиционный) камбэк главного постмодерниста и самого загадочного русскоязычного писателя. Пелевин выпускает ​​пятую книгу из серии Transhumanism inc. (запущенной еще в 2021 году), которая, впрочем, никак не связана с предыдущими. Главный герой — детектив Маркус Зоргенфрей — отправляется в алхимическую симуляцию, чтобы выяснить, куда пропадают клиенты путевок в опасные магические трипы.

Спойлер: в процессе поисков он становится итальянским чернокнижником XVI века, обретает волшебные силы и даже борется с могущественными венецианскими колдунами!

«Эксмо»