Александр Сокуров, Борис Пиотровский и Савва Савельев выступят на фестивале KGallery «Из профессорской квартиры»

Ярмарка искусства с лекциями, кино и перформансами пройдет с 18 по 20 сентября в историческом здании бывшего Конюшенного музея.
18, 19 и 20 сентября KGallery в десятый раз проведет «Из профессорской квартиры» — ярмарку искусства, которую масштабируют в фестиваль. Организаторы объявили публичную программу. Среди прочих в здании бывшего Конюшенного музея выступят режиссер Александр Сокуров, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, артист и драматург Савва Савельев, кураторы Юлия Сенина (Музей ОБЭРИУ) и Семен Некрасов («Стрит-арт хранение»), автор телеграм-канала «Бахчисарайские гвоздики» Дарина Алексеева, архитектурный критик Мария Элькина и историк Лев Лурье.
В этом году площадкой события станет историческое здание бывшего музея придворных экипажей на Конюшенной площади, которое впервые откроют для широкой публики. Придворные конюшни на берегу Мойки построили в 1720–1723 годах по проекту архитектора Николая Гербеля. В первой половине XIX века часть комплекса приспособили под музей «для седельной казны», а в 1857–1860 годах по проекту архитектора Петра Садовникова возвели здание Конюшенного музея. В нем хранились парадные экипажи императорской семьи, статс-ливреи и другие предметы Придворного конюшенного ведомства. Корпус сохранился до наших дней — именно там пройдет «Из профессорской квартиры».
18 сентября в 17:00 состоится диалог с Александром Сокуровым о кино и Петербурге. В 19:00 того же дня кинопрокатная компания A-ONE проведет показ фильма Паоло Соррентино «Грация».
В программе 19 сентября — сразу две встречи с Саввой Савельевым. В 14:00 актер выступит на паблик-токе «Как сегодня создается спектакль, которому мы верим?», а в 19:00 представит авторские тексты в рамках проекта «Сентименталисты».
19 сентября в 17:00 стартует паблик-ток с Борисом Пиотровским о ленинградском культурном коде. Следом, в 18:00, Семен Некрасов прочитает лекцию «Почему российский стрит-арт невозможно понять без Хармса?». Второй фестивальный день завершат перформансом «Пророчества перелетных птиц» от Новой сцены Александринского театра.
В афишу 20 сентября включили дискуссию с Юлией Сениной «Как открыть музей, в котором ничего нет?», а также беседу Юлии с Дариной Алексеевой «Почему москвичка лучше знает Петербург?». В 16:00 того же дня Лев Лурье и Мария Элькина обсудят судьбу Конюшенной площади.
Ярмарка под эгидой KGallery появилась в 2017 году. Событие объединяет коллекционеров редкой живописи и графики. По традиции в сентябре представят сотни произведений ленинградских классиков, художников-нонконформистов, а также современных авторов.
Специально к фестивалю междисциплинарные художники Кирилл Или и Анатолий Павлов создадут выставку по мотивам артефактов, обнаруженных в разных частях исторического здания Конюшенного двора. Дуэт использует авторскую технику рисования дымом — дымографику, а также работает с инсталляциями, арт-объектами и мем-артом.
Лекции, медиации и фуд-зона «Из профессорской квартиры» ждут с 18 по 20 сентября на Конюшенной площади, 2. Билеты в продаже на сайте галереи.
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