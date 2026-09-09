Александр Сокуров, Борис Пиотровский и Савва Савельев выступят на фестивале KGallery «Из профессорской квартиры»

18, 19 и 20 сентября KGallery в десятый раз проведет «Из профессорской квартиры» — ярмарку искусства, которую масштабируют в фестиваль. Организаторы объявили публичную программу. Среди прочих в здании бывшего Конюшенного музея выступят режиссер Александр Сокуров, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, артист и драматург Савва Савельев, кураторы Юлия Сенина (Музей ОБЭРИУ) и Семен Некрасов («Стрит-арт хранение»), автор телеграм-канала «Бахчисарайские гвоздики» Дарина Алексеева, архитектурный критик Мария Элькина и историк Лев Лурье.

В этом году площадкой события станет историческое здание бывшего музея придворных экипажей на Конюшенной площади, которое впервые откроют для широкой публики. Придворные конюшни на берегу Мойки построили в 1720–1723 годах по проекту архитектора Николая Гербеля. В первой половине XIX века часть комплекса приспособили под музей «для седельной казны», а в 1857–1860 годах по проекту архитектора Петра Садовникова возвели здание Конюшенного музея. В нем хранились парадные экипажи императорской семьи, статс-ливреи и другие предметы Придворного конюшенного ведомства. Корпус сохранился до наших дней — именно там пройдет «Из профессорской квартиры».

18 сентября в 17:00 состоится диалог с Александром Сокуровым о кино и Петербурге. В 19:00 того же дня кинопрокатная компания A-ONE проведет показ фильма Паоло Соррентино «Грация».

В программе 19 сентября — сразу две встречи с Саввой Савельевым. В 14:00 актер выступит на паблик-токе «Как сегодня создается спектакль, которому мы верим?», а в 19:00 представит авторские тексты в рамках проекта «Сентименталисты».