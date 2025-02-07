«Петербург просто обязан быть городом человеческих масштабов»: архитектурный критик Мария Элькина разложила первое в мире урбанистическое таро

Многие города придумывают для себя стратегии развития, которые опираются не в последнюю (а иногда даже и в первую) очередь на их историю. Они не остаются неизменными и не стремятся на машине времени вернуться на сто, двести или пятьсот лет назад. Они растут, развиваются, приобретают современные удобства, но при этом сохраняют свой привычный вайб и образ.

Отчасти этот процесс похож на алхимическое преобразование, в нем есть что-то обманчиво-волшебное. На самом деле у любого чуда есть своя логика и всякая магия построена на дисциплинированном следовании определенному набору принципов и правил, глубоком понимании причинно-следственных связей между намерениями и результатами. Скажем, если город изначально строился у воды, то и новые районы могут тоже красиво выходить к берегам рек и каналов. Традиционной может оставаться планировка города, например деление на кварталы. Даже принципы роста города бывают каноническими, сохраняющими его структуру. Например, Амстердам расширяется отчасти по тому же принципу, по которому делал это в XVII веке, — приблизительно концентрическими полуокружностями. В Хельсинки, наоборот, новые районы часто расположены изолированно, чуть в стороне от центра, и это тоже помогает не менять общее ощущение от города.

В великом прошлом Петербурга кроется потенциал для его не менее, а то и более великого будущего. Нам остается только разгадать пути его реализации.

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