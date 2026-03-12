Лунные циклы и карты Таро: объединение 10.203 готовит выставку о женских секретах в «Севкабель Порту»

14 марта в пространстве «Игровая площадка» на территории «Севкабель Порта» откроют коллективную выставку «Тайны луны», посвященную женским тайнам и секретам. В экспозицию войдут работы Ольги Зубовой, Екатерины Герасименко, Марии Катьяновой, Полины Уваровой, Маши Богатовой, Кати Зайцевой, Наташи Лозинской, Полины Майер, Марии Ермоленко и Саши Кокачевой.

Авторы проекта обращаются к образу луны как символу женского начала, связанному с интуицией, внутренними циклами и тем, что происходит в тени. Художницы осмысляют, как женщины делятся своими секретами и на этом доверии строят особую форму близости — сестринство. Центральным образом становится Верховная Жрица — один из старших арканов Таро. Она олицетворяет интуицию, скрытое знание и способность чувствовать глубже видимого.

«Сегодня, когда граница между личным и публичным все больше размывается, тайны и секреты приобретают особую ценность. Они помогают сохранить внутреннее сакральное пространство — место, где рождаются идеи, чувства и искусство», — отмечает куратор Мария Ермоленко.