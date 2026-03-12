Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Лунные циклы и карты Таро: объединение 10.203 готовит выставку о женских секретах в «Севкабель Порту»

Экспозиция «Тайны луны» стартует 14 марта.

Полина Майер
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой 10.203

Полина Майер

14 марта в пространстве «Игровая площадка» на территории «Севкабель Порта» откроют коллективную выставку «Тайны луны», посвященную женским тайнам и секретам. В экспозицию войдут работы Ольги Зубовой, Екатерины Герасименко, Марии Катьяновой, Полины Уваровой, Маши Богатовой, Кати Зайцевой, Наташи Лозинской, Полины Майер, Марии Ермоленко и Саши Кокачевой

Авторы проекта обращаются к образу луны как символу женского начала, связанному с интуицией, внутренними циклами и тем, что происходит в тени. Художницы осмысляют, как женщины делятся своими секретами и на этом доверии строят особую форму близости — сестринство. Центральным образом становится Верховная Жрица — один из старших арканов Таро. Она олицетворяет интуицию, скрытое знание и способность чувствовать глубже видимого.

«Сегодня, когда граница между личным и публичным все больше размывается, тайны и секреты приобретают особую ценность. Они помогают сохранить внутреннее сакральное пространство — место, где рождаются идеи, чувства и искусство», — отмечает куратор Мария Ермоленко.

Саша Кокачева. Из серии «Не получилось! Удаляйте!»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой 10.203

Саша Кокачева. Из серии «Не получилось! Удаляйте!»

Мария Ермоленко. «Без названия» из серии «И это был сон. И этот сон ускользнул от меня»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой 10.203

Мария Ермоленко. «Без названия» из серии «И это был сон. И этот сон ускользнул от меня»

Наташа Лозинская. Mari land
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой 10.203

Наташа Лозинская. Mari land

Проект «Тайны луны» готовит творческое объединение художников с уличным бэкграундом 10.203. В феврале 10.203, бильярдная Kiks и Kivach Radio открыли в «Севкабель Порту» поп-ап «Игровая площадка» с экспозицией, бильярдом, баром и студией для шоукейсов.

Вернисаж выставки состоится 14 марта в 18:00 на Кожевенной линии, 40. Вход свободный, но с цветком в руке. Выставка пробудет на «Игровой площадке» с 15 по 29 марта, часы работы: 14:00–23:00

14+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: