В своих работах художница осмысляет взаимоотношения с повседневностью, создает пространство для рефлексии и фиксирует хрупкие образы окружающего мира, раскрывая цвет и глубину деталей.
Как рассказали «Собака.ru» в 3120 Gallery, живопись Полины Майер стремится зафиксировать «текучесть» состояний и преображений, за которыми невозможно поспеть. Зацепиться за постоянство меняющихся форм повседневности, уловить их красоту и противоречивость — и, в конце концов, отпустить. Хрупкие, почти растворяющиеся образы, к которым обращается художница, исследуя окружающий мир и саму себя, приобретают конкретность, становятся некой опорой и точкой фиксации — возможностью остановить мгновение, прочувствовать его и двигаться дальше.
«Обращение к себе — это взгляд, который мы встречаем, обернувшись к зеркалу; момент уединения, дающий возможность путешествия из общего пространства смыслов в поле рефлексии, осмысления себя сегодняшнего, вчерашнего, совсем разного себя. Каждый новый день, миг, секунда влекут за собой маленькую метаморфозу, переменчивость», — говорят в 3120 Gallery о состояниях, которые художница запечатлевает в своих картинах.
О выставке «Обращение к себе»:
Всякий новый день ты просыпаешься и чувствуешь себя немного другим, чем вчера. Каждому, порой, нужно останавливаться, переживать обстоятельства перемены, устанавливать отношения с миром, собой и людьми. Живопись помогает зацепить неуловимые образы и открыть новые стороны прожитого эмоционального опыта; дает возможность остановиться, отключить внутренний голос и оказаться загипнотизированной игрой цвета: утонуть в образе, впитать его и воспроизвести его неуловимые колебания. Эти преображения я захватываю с помощью искусства — и наоборот, разные и непохожие друг на друга периоды живописи становятся зеркалом моих собственных перемен.
Выставка Полины Майер «Обращение к себе» пройдет в галерее 3120 Gallery в переулке Воскова, 31/20 с 4 по 20 ноября 2022 года. Вход свободный.
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