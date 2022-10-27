Как рассказали «Собака.ru» в 3120 Gallery, живопись Полины Майер стремится зафиксировать «текучесть» состояний и преображений, за которыми невозможно поспеть. Зацепиться за постоянство меняющихся форм повседневности, уловить их красоту и противоречивость — и, в конце концов, отпустить. Хрупкие, почти растворяющиеся образы, к которым обращается художница, исследуя окружающий мир и саму себя, приобретают конкретность, становятся некой опорой и точкой фиксации — возможностью остановить мгновение, прочувствовать его и двигаться дальше.

«Обращение к себе — это взгляд, который мы встречаем, обернувшись к зеркалу; момент уединения, дающий возможность путешествия из общего пространства смыслов в поле рефлексии, осмысления себя сегодняшнего, вчерашнего, совсем разного себя. Каждый новый день, миг, секунда влекут за собой маленькую метаморфозу, переменчивость», — говорят в 3120 Gallery о состояниях, которые художница запечатлевает в своих картинах.