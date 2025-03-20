Художница Саша Кокачева остановила время на выставке «Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда» в Anna Nova

Пространство галереи обернулось лимбом — ловушкой настоящего. Бесконечной сингулярностью без пути в ускользающее прошлое и далекое будущее.
Название персонального проекта Саши Кокачевой «Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда» отсылает к хонтологическому (нечто, застрявшее между бытием и ничем) эссе философа Марка Фишера «Медленная отмена будущего». В нем ключевым понятием является «лимб» — состояние застоя современности, когда культурные ожидания, некогда предвещавшие прогресс и новое видение мира, растворяются в повторении старых форм и идей.
Эта концепция легла в основу серии живописных работ Кокачевой, в которых художница передает ощущение «застывшего времени». Персонажи на картинах, сошедшие с фотографий двадцатилетней давности, лишены индивидуальности: смазанные лица подчеркивают неопределенность и анахронизм — размытые образы прошлого перенесены в безвременной контекст. Проект направлен на исследование памяти, фиксацию мимолетных моментов и ностальгию по настоящему.
Экспозиция включает произведения последних двух лет, выполненные в техниках коллажа, пастели, угля и аэрозольной живописи, а также стальные пластины с выгравированными винтажными узорами и инсталляцию из стрел. Центральный объект выставки — люстра, застывшая в падении. Ее образ «усиливает эффект дезориентации во времени».
Узнать подробнее о выставке «Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда» можно на параллельной программе: 3 апреля медиацию по экспозиции проведет независимый куратор Наташа Агапова, а 13 апреля — искусствовед Надя Ковалева. 21 апреля пройдет лаборатория зинов с куратором библиотеки зинов ЦВЗ «Манеж» Олей Зайцевой.
Саша Кокачева — мультидисциплинарная художница, работающая с живописью, графикой, скульптурой и инсталляцией. В основе работ — исследование личной и коллективной памяти через «фантомные» портреты похожие на смазанные снимки. Окончила факультет станковой графики Академии художеств имени Репина, Школе молодого художника «ПРО АРТЕ», проходила стажировку в Сайменском университете прикладных наук на факультете графики в Финляндии. Резидент «Студии Непокоренных 17» и HongYuan International Arts Village в Китае. Персональные выставки были представлены в Литературно-мемориальном музее Достоевского, галереях Sistema Gallery, Name Gallery, Antonov Gallery, DiDi Gallery и Склад17. Работы находятся в частных коллекциях в Бельгии, Германии, Китае, России, Финляндии и на Кипре.
Персональная выставка Саши Кокачевой «Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда» открыта с 28 марта по 18 мая в Anna Nova Gallery на улице Жуковского, 28.
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