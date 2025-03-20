Художница Саша Кокачева остановила время на выставке «Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда» в Anna Nova

Название персонального проекта Саши Кокачевой «Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда» отсылает к хонтологическому (нечто, застрявшее между бытием и ничем) эссе философа Марка Фишера «Медленная отмена будущего». В нем ключевым понятием является «лимб» — состояние застоя современности, когда культурные ожидания, некогда предвещавшие прогресс и новое видение мира, растворяются в повторении старых форм и идей.

Эта концепция легла в основу серии живописных работ Кокачевой, в которых художница передает ощущение «застывшего времени». Персонажи на картинах, сошедшие с фотографий двадцатилетней давности, лишены индивидуальности: смазанные лица подчеркивают неопределенность и анахронизм — размытые образы прошлого перенесены в безвременной контекст. Проект направлен на исследование памяти, фиксацию мимолетных моментов и ностальгию по настоящему.

Экспозиция включает произведения последних двух лет, выполненные в техниках коллажа, пастели, угля и аэрозольной живописи, а также стальные пластины с выгравированными винтажными узорами и инсталляцию из стрел. Центральный объект выставки — люстра, застывшая в падении. Ее образ «усиливает эффект дезориентации во времени».