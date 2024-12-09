Художница Екатерина Герасименко переосмысливает обыденность в «Конце контактной подвески» для галереи совриска 10.203

Выставка «Конец контактной подвески» — это размышление о повседневности, которая обычно воспринимается как «белый шум». Поломки, трещины, сбои в ритме перестают быть фоном и превращаются в центральные объекты внимания. Екатерина Герасименко создает иллюзорный мир, материализуя сюжеты и предметы, которые в обыденной жизни остаются незамеченными или доведенными до автоматизма.

Помимо живописи, художница представит скульптурную группу, состоящую из «невидимых» предметов. Эти объекты, утрачивая свою утилитарную роль, обнажают бессмысленность повседневности, но одновременно демонстрируют возможность ее нового осмысления. Работы отправляют зрителя в так называемое «третье пространство» — особую зону, где повседневность приобретает новые значения. Герасименко как бы говорит: увидеть рутину — значит понять себя и свое место в городской среде.

Екатерина Герасименко, выпускница Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и Института современного искусства «БАЗА», работает на стыке традиционной живописи и современного искусства, также обращается к жанру скульптуры. В корне ее визуальных исследований — темы тревожности и иллюзорности, ирония обыденности и эстетика повседневности, выраженные изображением несвойственных ситуации объектов — «помех-поломок». Герасименко участвовала во многих коллективных выставках и ярмарках, в том числе была одним из авторов спецпроекта 6-ой Уральской индустриальной биеннале, Blazar и Cosmoscow. Петербургскому зрителю художница знакома по групповому проекту «Монстры под кроватью» в «Третьем месте», выставке «Вне зоны доступа» в пространстве «Сегоднязавтра» и нашему арт-дропу «Коллекционировать искусство».