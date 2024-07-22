Как рассказали «Собака.ru» кураторы выставки «Другие звери», современная петербургская художница Полина Уварова представила современный зверинец, где текст объединяется с сюжетами и символикой — «животным и людям на работах назначены разные проявления эмоций». На минималистичных акварелях художница исследует мир животных и людей с помощью реалистичных сюжетов, выполненных тонкими линиями и динамичными акцентами. Композиции продолжают традицию пластического мышления, в рамках которого «изображение возникает на листе сразу и как итог давно продуманных мыслей».