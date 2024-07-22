Экспозиция покажет акварельную графику в продолжении традиции «мышления посредством линии».
Как рассказали «Собака.ru» кураторы выставки «Другие звери», современная петербургская художница Полина Уварова представила современный зверинец, где текст объединяется с сюжетами и символикой — «животным и людям на работах назначены разные проявления эмоций». На минималистичных акварелях художница исследует мир животных и людей с помощью реалистичных сюжетов, выполненных тонкими линиями и динамичными акцентами. Композиции продолжают традицию пластического мышления, в рамках которого «изображение возникает на листе сразу и как итог давно продуманных мыслей».
Выставка «Другие звери» — это pop up проект московской экспериментальной галереи совриска Set Projects. Полина Уварова — выпускница кафедры художественного оформления металла петербургской Академии Штиглица. В 2023 году ее работы выставлялись на Blazar и в Обществе «А–Я», графику продает Vladey. В основе ее художественного метода объединение разных техник и материалов. Визитной карточкой художницы стало смешение графики и металла, текста с коллажом. В работах Уваровой много рефлексивного «воздуха» — она использует одну точку притяжения взгляда, а остальное пространство листа оставляет пустым.
Персональная выставка Полины Уваровой «Другие звери» открыта с 19 июля по 19 августа 2024 года в Masters Bookstore на Барочной улице, 6.
16+
Комментарии (0)