Joy Gallery показывает работы Екатерины Богданковой, Турбена и Максима Саввы из закрытого хранения

С 1 марта Joy Gallery (Галерея «Радость») показывает работы из закрытого хранения, которые представляли на выставках последних лет. В экспозицию вошли живопись, графика, объекты и видеоарт. Среди представленных художников — Егор Щаблыкин, Максим Савва, Екатерина Богданкова, Турбен, Анастасия Андреичева, Борис Чайка, Степан Чубаев и Анна Демина.

В фокусе галереи — искусство с акцентом на визуальные характеристики. Открытое хранение позволяет свободно изучить работы, не ограничиваясь драматургией выставочных проектов.