Joy Gallery показывает работы Екатерины Богданковой, Турбена и Максима Саввы из закрытого хранения

Выставка живописи, графики, объектов и видеоарта работает до 20 марта.
Екатерина Богданкова. Вдвоем. Красный и розовый
С 1 марта Joy Gallery (Галерея «Радость») показывает работы из закрытого хранения, которые представляли на выставках последних лет. В экспозицию вошли живопись, графика, объекты и видеоарт. Среди представленных художников — Егор Щаблыкин, Максим Савва, Екатерина Богданкова, Турбен, Анастасия Андреичева, Борис Чайка, Степан Чубаев и Анна Демина.
В фокусе галереи — искусство с акцентом на визуальные характеристики. Открытое хранение позволяет свободно изучить работы, не ограничиваясь драматургией выставочных проектов.
Joy Gallery (Галерея «Радость») открылась в июле 2024 года. Пространство ориентировано на свет, цвет и радость во всех доступных сегодня арт-медиумах, от живописи и стекла до видеоарта, объектов на стыке природы и искусственного интеллекта. Работы авторов, которые сотрудничают с институцией, появлялись на выставках Русского музея, Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства. Галерея стремится поддерживать молодых художников.
Визуальной доминантой нынешнего развеса открытого хранения стала живописная серия «Вдвоем» Екатерины Богданковой. На полотнах изображены две условные фигуры, плотно заполняющие пространство каждого холста в водовороте прикосновений. Их разделяют едва заметные цветовые контрасты: линии смыкания рук, голов, пальцев и плеч. Подобно Матиссу, Богданкова наделяет цвет собственной энергией, буквально «лепит» отношения персонажей через колористические комбинации.
Открытое хранение пробудет до 20 марта на Петровской косе, 6к1.
