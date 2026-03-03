16 главных выставок весны 2026-го в Петербурге: Пикассо, Кончаловский, Шишкин, Коровин, Нестеров!

«Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве», Эрмитаж (12+)

Экспозиция строится вокруг одного из самых поэтичных и сакральных ритуалов древности, связанных с обрядом брака — омовением невесты, символизирующим очищение и начало новой жизни. Считалось: в этот момент рядом с девушкой незримо присутствует сама богиня любви Афродита и ее спутники Эроты. А значит — союз будет основан на любви и взаимном желании.

В центре выставки — скульптурная группа «Венера и Амур». Ее дополняют мраморные изображения богини любви; керамика, связанная со свадебными обрядами, и ювелирные украшения.

С 5 марта по 22 июня

Подробнее здесь