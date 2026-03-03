16 главных выставок весны 2026-го в Петербурге: Пикассо, Кончаловский, Шишкин, Коровин, Нестеров!

А также — новая (воображаемая) постановка Никиты Пирумова в Marina Gisich Projects, ретроспектива ленинградского нонконформиста Вика в музее Достоевского, звездный состав современных авторов под кураторством Петра Белого в «Фабрике лимонной кислоты» и фантазии о космической экспансии в БКЦ «Нота». Рассказываем, какие экспозиции точно не стоит пропускать этой весной.
МАРТ
Лекиф в виде Афродиты (фигурный сосуд). Древняя Греция, IV в. до н.э
«Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве», Эрмитаж (12+)
Экспозиция строится вокруг одного из самых поэтичных и сакральных ритуалов древности, связанных с обрядом брака — омовением невесты, символизирующим очищение и начало новой жизни. Считалось: в этот момент рядом с девушкой незримо присутствует сама богиня любви Афродита и ее спутники Эроты. А значит — союз будет основан на любви и взаимном желании.
В центре выставки — скульптурная группа «Венера и Амур». Ее дополняют мраморные изображения богини любви; керамика, связанная со свадебными обрядами, и ювелирные украшения.
С 5 марта по 22 июня
Юрий Отинов. Луна. 2026
«Триумфы. Опыты локальных дивинаций», NameGallery (14+)
Групповая выставка (среди участниц — Ульяна Подкорытова и Галя Фадеева!) построена вокруг старших арканов колоды Таро (что? да!) и образов из знаменитого «Атласа "Мнемозина"» Аби Варбурга. Название отсылает к истории карточных гаданий. «Триумфами» (от итальянского trionfi — «козыри») именовали старшие арканы, которые в XV веке добавились к стандартной масти и стали символом превосходства. А «Дивинации» подразумевают сам акт предсказания.
Куратор выставки Ирина Аксенова предлагает взглянуть на колоду Таро как на подвижный культурный артефакт и каталог архетипических образов. А их энергия сохраняется и трансформируется в искусстве на протяжении столетий.
С 5 марта по 25 апреля
Григорий Васильев (Сорока). Портрет Л.Н. Милюковой. Вторая половина 1840-х
«За пределами „ученого искусства“. Провинциальный портрет в собрании Эрмитажа», Манеж Малого Эрмитажа (6+)
Когда-то художники, не получившие образования в Академии художеств, считались априори заслуживающими меньшего внимания. Выставка в Эрмитаже восстанавливает историческую справедливость: зрители увидят около 80 работ таких авторов. Большую часть из них покажут впервые.
«Провинциальный» здесь — эпитет не географический, а символический: характеризует произведения, которые раньше находились на периферии арт-мира, а теперь благодаря стараниям реставраторов окажутся в его центре (пусть и лишь до конца весны).
С 6 марта по 31 мая
Подготовка выставки
«Навсегда», «Фабрика лимонной кислоты» (16+)
Коллективный проект под кураторством Петра Белого со звездным составом участников (Гарт, Цхэ, Тишин, Веселовская, Яновский, Цикаришвили, Чемакин, Филаретова, Садовник, Михайлов, Подмаркова!). Кураторский замысел проекта такой: каждый автор выражает состояние текущего момента, выбирая одно слово. Разброс тэгов большой: это эскапизм, ретроспективизм, меланхолия, антиутопия, переход, эрос, хаос, бешенство, сопротивление, отчаянье, безмолвие. А еще субкультурность, застревание в тягучем времени, возвращение к традициям газаневской культуры, растерянность перед настоящим и тотальная неопределенность.
С 7 марта
Никита Пирумов. Из проекта «Костюмерный цех». 2026
«Костюмерный цех», Marina Gisich Projects (14+)
В своей новой персональной выставке Никита Пирумова продолжает играть роль художника-постановщика воображаемого спектакля, где живопись становится сценографией.
В экспозицию войдет новая серия работ. В центре сюжета — изображение человека, фиксируемое через телесные, биологические и психологические метаморфозы. Физическая оболочка предстает реквизитом или фоном спектакля об «индивиде-декорации».
С 7 марта по 17 мая
Василий Truue. Цирк
«Это уже было», «Метамодернисты» (16+)
Персональная выставка художника Василия Truue. Полусюрреалистичные живописные полотна обращаются к сюжетам личной/коллективной памяти, фрагментам прошлых разговоров и осколкам снов. Их дополнят текстами, состоящими из обрывков диалогов и размышлений об отношениях, близости и дистанции. Это не попытка высказаться «на злобу дня», а разговор о состояниях, которые уже случались. И, скорее всего, еще повторятся.
С 8 марта
Константин Коровин. Эскизы костюмов феи Сирени с короля Флорестана. Спящая красавица, 1890
«Константин Коровин (1861–1939). К 165-летию художника», Театральная библиотека (0+)
В экспозицию «русского импрессиониста» Серебряного века войдут эскизы его костюмов к балетам «Аленький цветочек» Гартмана и «Спящая красавица» Чайковского, а также операм Римского-Корсакова «Млада» и «Снегурочка».
Всего Коровин оформил свыше 150 постановок — особенно его вдохновляли сказочные сюжеты. Художника считают реформатором театральной живописи и эстетики в целом. Например, он предложил заменить корсеты балерин на более свободную одежду — туники. А это преобразило и язык хореографии, и декорации: из фона они превратились в неотъемлемую часть спектакля.
С 10 марта по 27 апреля
Вик. Идиот. Лист 5. 2011
«Гиперборея», Музей Достоевского (12+)
Выставка посвящена памяти ленинградского нонконформиста Вика (Вячеслава Юрьевича Забелина), которого не стало в 2016-м. В экспозицию войдут его живопись и графика, объединяющие традиции русской иконописи, театральность художников Серебряного века и монументальность русского авангарда.
Герой выставки Вик — живописец и координатор многих творческих проектов, одна из ключевых фигур в создании Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ).
С 11 по 31 марта
Пабло Пикассо. Хоровод народов. 1961
«Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается», KGallery (12+)
Графика Пабло Пикассо (в том числе «Голубь мира»!), живопись Бориса Мессерера, Рихарда Васми и Евгения Михнова-Войтенко, рисунки Иосифа Бродского, книжные эскизы Льва Збарского (покажут впервые!), рукописи и машинописи стихов Геннадия Шпаликова — все это слагаемые экспозиции, посвященной советской оттепели.
Центральный вопрос выставки — как на шестидесятые смотрят современные молодые люди? Чтобы ответить на него, кураторы провели исследование-опрос (да, как в кинокартине «Любить» Калика!). Один из возможных вариантов отгадки — завершающий экспозицию фильм Дарьи Корзюковой.
С 25 марта по 10 мая
Николай Акимов. Афиша к спектаклю «Тень». 1967
«Николай Акимов и ученики», Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–XXI веков (16+)
Выставка посвящена 125-летию одного из крупнейших российских театральных режиссеров и сценографов ХХ века Николая Акимова. С середины 1950-х тот возглавлял постановочный факультет в Ленинградском театральном институте им. А. Н. Островского и воспитал целую плеяду учеников, среди которых — Олег Целков, Евгений Михнов-Войтенко, Александр Рапопорт, Геннадий Сотников и другие.
В экспозицию войдут их произведения и работы самого Акимова: портреты современников, эскизы декораций и костюмов, театральные афиши.
С 26 марта по 7 июня
АПРЕЛЬ
Вера Мухина. Женский портрет. 1915
«Марш энтузиастов», Русский музей (6+)
Более 300 произведений соцреализм — в Русском музее его в таком масштабе показывают впервые! Живопись и графику 1930-1950 дополнят скульптурой Веры Мухиной, Сергея Коненкова и Бориса Королева. А также фарфоровыми объектами для торжественных церемоний.
Ориентировочно с 1 апреля по 1 сентября
Петр Кончаловский. Утро испанских пионеров в летнем лагере. 1939
«Петр Кончаловский. К 150-летию со дня рождения», корпус Бенуа Русского музея (16+)
В Русском музее обещают самую крупную ретроспективу творчества одного из основателей художественного объединения «Бубновый валет» — арт-бунтарей, которые когда-то взялись за обновление живописи. А еще — объединили открытия французского постимпрессионизма и сезанизма с традицией народного искусства, лубка и вывески.
Ориентировочно с 3 апреля
Катарина Кано. Черный ворон. 2025
«Человек космический», БКЦ «Нота» (6+)
Междисциплинарный проект по мотивам романа Эдуарда Веркина «Сорока на виселице». Покажут графику, медиа-объекты, видеоарт и даже компьютерную игру. Среди работ — металлические скульптуры Вильгения Мельникова, тряпичные «куклы» Леры Кордюченко, «стекла» Сергея Колосова, живопись Игоря Янковского.
С 10 апреля по 31 мая
Иван Шишкин. Дубы. 1865
«Иван Шишкин», корпус Бенуа Русского музея (6+)
Выставка объединит более 150 произведений, пожалуй, самого узнаваемого и народно-любимого пейзажиста России. Крупнейшая коллекция Русского музея, которая составит основу экспозиции, включает как работы ученического периода Шишкина, так и шедевры 1890-х. Покажут как всем известные вещи, так и редко экспонируемые холсты.
«Корабельная роща», «Дубы», «Ивы, освещенные солнцем», «Зима», «Сныть-трава. Парголово» — все эти полотна можно будет увидеть в корпусе Бенуа.
Ориентировочно с 24 апреля
МАЙ
Михаил Нестеров. Амазонка. 1906
«Душа народа. Творчество Михаила Нестерова», Русский музей (6+)
В экспозицию войдут более 400 произведений живописи и графики знакового художника эпохи русского символизма и реализма. В их числе — «Портрет дочери», «Под благовест», «Великий постриг», «Святая Русь», а также портреты Ивана Павлова и хирурга Юдина. После Петербурга выставку также покажут в Сергиевом Посаде и Ростове Великом.
С мая по сентябрь
Дмитрий Петровский. Камея: Бюст Екатерины I. 1837-1839
«Екатерина I», Эрмитаж (6+)
Проект посвящен первой российской императрице и ее пути к трону. Он откроет серию эрмитажных выставок о российских правителях. Экспозиция в хронологическом порядке расскажет об этапах жизни Екатерины: плене при взятии Мариенбурга, Прутском походе 1711 года, свадьбе с Петром I, коронации, погребении мужа и ее двухлетнем царствовании. Отдельный раздел будет посвящен загородным резиденциям, где жила правительница.
В выставку включат гравюры петровского времени, костюмы, ювелирные изделия, шпалеры, монеты и ордена, живописные портреты членов императорской семьи и людей из их ближайшего окружения.
С 19 мая по 27 сентября
