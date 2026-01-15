Гид по Петербургу обэриутов (с неканоничными геотегами!) от литературоведа Валерия Шубинского: красный платок, щучьи котлеты и молитвенные барабаны!

Двигаемся в сторону центра. Один из вариантов маршрута пройдет по улице Некрасова, бывшей Бассейной — той самой, где жил маршаковский человек рассеянный. Между прочим, тут находится и Некрасовский (Мальцевский) рынок, где «одному слепому подарили вязаную шаль». А знаменитый дом Бассейного товарищества (ныне улица Некрасова, 58–60) — один из первых петербургских кооперативных домов, построенный в 1912–1914 годах архитекторами Виррихом и Зазерским. Наряду со многими заметными людьми (например, политиком Павлом Милюковым или издателем Зиновием Гржебиным) здесь жила семья Бахтеревых. Владимир Иванович — инженер, жена его, Анна Ивановна, — одна из первых в России женщин-юристов. А сын их, Игорь Бахтерев, стал активным обэриутом. Он был моложе всех в группе — и дольше всех прожил (умер в 1996 году). Одно время у Игоря обитал и его друг, тоже обэриут, Дойвбер (по паспорту Борис Михайлович) Левин. Квартира Бахтеревых в 1920-е годы, как многие старые ленинградские квартиры, стала коммунальной. Среди соседей был чекист по фамилии Божечко, который познакомил Бахтерева со своим сослуживцем Евгением Евгеньевичем Сно, выходцем из литературной семьи (его отца, мелкого литератора Евгения Эдуардовича Сно, хорошо знал Хармс). Судя по всему, семейство Сно имело прямое или косвенное отношение и к аресту Хармса, Введенского и Бахтерева в декабре 1931 года, и к аресту Хармса в августе 1941-го. Сам Евгений Евгеньевич Сно, «маленький подслеповатый человек с лицом возмущенного орангутанга», тоже, впрочем, сгинул в 1938 году.