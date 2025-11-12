Работа Никиты Dusto за 750 000 и графика по цене пары чашек кофе: как прошел первый арт-маркет «Стрит-арт хранения»?

Что такое «Стрит-арт хранение» и почему решили провести маркет?

Немного истории. «САХ» основала группа INLOCO Initiative. Они же когда-то делали Институт исследования стрит-арта, создали бюро «НОВЬ», которое специализируется на паблик-арте, и международный проект INLOCO Gallery. Последний работает с искусством премиум-сегмента, участвует в арт-ярмарках в России и Шанхае, а еще до недавнего времени был представлен в офлайне в Дубае. Сейчас от этого пространства как нерентабельного решили отказаться, а ростеры развести — в России сосредоточиться на искусстве местных авторов с уличным бэкграундом, в ОАЭ собрать ближневосточных и арабских художников (хотя и тех, и других по-прежнему можно увидеть и купить и там, и там).

В связи с этим изменилась роль Лавки при «Стрит-арт хранении». Раньше здесь продавали совсем недорогие произведения. Например, тиражную графику, которую мог приобрести любой посетитель «САХ» (цены варьировались от одной до 70 тысяч рублей). Теперь Лавка расширяется, в ней появилось более разнообразное искусство, в том числе достаточно дорогие вещи известных авторов. Чтобы это показать наглядно, и решили провести маркет. Пул художников к нему, кстати, тоже расширили — провели опен-колл, благодаря которому представили 20 новых для «Стрит-арт хранения» имен.