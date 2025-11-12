Работа Никиты Dusto за 750 000 и графика по цене пары чашек кофе: как прошел первый арт-маркет «Стрит-арт хранения»?

В эти выходные прошла дебютная арт-ярмарка проекта «Стрит-арт хранение» — адептов уличного искусства в Петербурге. Рассказываем об итогах маркета, который мог стать бустом для всех, кто мечтал начать собирать свою коллекцию (как когда-то Лимонов и Химиляйне!) — цены начинались от тысячи рублей!
Сергей Хеато. Бутылка
Что такое «Стрит-арт хранение» и почему решили провести маркет?
Немного истории. «САХ» основала группа INLOCO Initiative. Они же когда-то делали Институт исследования стрит-арта, создали бюро «НОВЬ», которое специализируется на паблик-арте, и международный проект INLOCO Gallery. Последний работает с искусством премиум-сегмента, участвует в арт-ярмарках в России и Шанхае, а еще до недавнего времени был представлен в офлайне в Дубае. Сейчас от этого пространства как нерентабельного решили отказаться, а ростеры развести — в России сосредоточиться на искусстве местных авторов с уличным бэкграундом, в ОАЭ собрать ближневосточных и арабских художников (хотя и тех, и других по-прежнему можно увидеть и купить и там, и там).
В связи с этим изменилась роль Лавки при «Стрит-арт хранении». Раньше здесь продавали совсем недорогие произведения. Например, тиражную графику, которую мог приобрести любой посетитель «САХ» (цены варьировались от одной до 70 тысяч рублей). Теперь Лавка расширяется, в ней появилось более разнообразное искусство, в том числе достаточно дорогие вещи известных авторов. Чтобы это показать наглядно, и решили провести маркет. Пул художников к нему, кстати, тоже расширили — провели опен-колл, благодаря которому представили 20 новых для «Стрит-арт хранения» имен.
Ира Ионина. Как мудро ни шей, а шов виден
Что продавали на маркете?
Это были работы 67 художников. Произведения большинства присутствуют в коллекции «Стрит-арт хранения». При этом это не только представители уличной культуры, но и авторы, связанные с ней косвенно. Среди форматов — графика, живопись, объекты и книги.
Какие цены были и на что?
Разброс цен был, что называется, на любой карман. Самые недорогие тиражные произведения уходили по тысяче рублей, а огромные холсты (два на три метра) Никиты Dusto стоили 750 тысяч.
Dusto. Без названия
Какие работы пользовались наибольшей популярностью?
Некоторые коллекционеры приходили прицельно смотреть работы определенных авторов — это, в основном, художники, чьи произведения уже показывали в крупных галереях и музеях, а также примелькавшиеся в медиа. Среди них — Владимир Абих и Максим Има. Другие, напротив, пришли, чтобы отыскать новые имена.
Если говорить, о самых популярных работах, то ими стали графика художника из Нижнего Новгорода Никита Nomerz, презентовавший здесь свою книгу, и линогравюры Лели Нуар — к утру второго дня маркета не осталось ни одной.
Всего на арт-ярмарке продали 33 работы. Самым дорогим стало произведение Максима Имы — впрочем, оно ушло за 30 тысяч рублей.
Владимир Абих. Формы привязанности
Кому запланировать визит на маркет в следующий раз (и да — его обещают!)?
И тем, кто всерьез собирает коллекцию — представлены были в том числе вещи музейного уровня, и тем, кто только об этом подумывает или вообще не знаком с миром уличного искусства. Маркет — прекрасный повод для первой встречи, тем более его сопровождала параллельная программа из лекций, медиаций и кураторских экскурсий.
Что на маркете покупать начинающему коллекционеру?
Алина Зоря
Куратор «Стрит-арт хранения»
Мне кажется, что первая покупка всегда импульсивная — просто потому, что влюбился в работу. Ты ничего не понимаешь, но не можешь ее не приобрести. Поэтому если начинать коллекцию, то только с любви и по любви.
Комментарии (0)