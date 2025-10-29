Абих, Базелевс, Хеато и Има: «Стрит-арт хранение» проведет масштабный маркет уличного искусства на 68 художников

Цель маркета — поддержать российских уличных авторов, предоставив им платформу для монетизации своего творчества, а также познакомить аудиторию с многообразием направлений внутри сцены.
8 и 9 ноября в «Стрит-арт хранении» состоится маркет уличного искусства, который соберет живопись, тиражную графику, фотографию, объекты и авторский мерч 68 авторов. Это и резиденты САХ (с новинками!), и авторы, отобранные по результатам опен-колл.
Треть участников отбирал экспертный совет в составе: куратора «Стрит-арт хранения» Алины Зоря, старшего научного сотрудника отдела новейших течений Русского музея Марии Стрельниковой, научного сотрудника САХ (и краеведа всея Петербурга!) Семена Некрасова и арт-дилера Inloco Initiative Ильи Шуринова.
Среди художников: Анастасия Иваненкова, Александр Блосяк, Алексей Бархан, Алексей Медной, Андрей Люблинский, Андрей Оленев, Базелевс, Владимир Абих, Владимир Чернышев, Влада MV Picture, Гриша Шаров, Даниил Вницай, Дима Retro, Катя Червонных, Крепкий Палец, Маргарита Росчерк, Матвей Шапиро, Максим Демин, Максим Има, Михаил Трещев, Миша Vert, Миша Маркер, Надя О, Наташа Пастухова, Ника Клецки, Никита Dusto, Никита Nomerz, Саша Blot, Саша Браулов, Саша Trun, Саша Хохлова, Саня Закиров, Семыч С,Б, Сергей Хеато, Сергей Zukclub, Синий карандаш, Стас Добрый, Турбен, Фрукты, a l e s h a, Akue, FFCHW, Kimkino, Lesha Melky, Nak и Sad Face.
По результатам опен-колла также выбрали работы Алексея Акимова, Александра Гущина, Андрея Ведро, Полины Борисовой, Дениса Голивца, Евгения Мулука, Ирины Иониной, Ивана Симонова, Константина Сергиенко, Ксюши Ласточки, Лели Нуар, Сергея Акрамова, Сергея RUSICH, Ильи Sober, GALOLBO, PAOLO, Proboynick, Time of Milk и 18 11811.
Помимо ярмарки, САХ запланировал публичную программу: лекций об уличном искусстве, public talk, авторских экскурсий и медиаций. Вход на все события — бесплатный, по регистрации.
Программа мероприятий:
- 8 ноября, 14:00 — паблик-ток «Ярмарки, Маркеты, Аукционы. Где покупают и продают искусство в России?» при участии Ильи Шуринова.
- 8 ноября, 16:00 — лекция «Паблик-арт и искусство уличной волны в собрании и на выставках Русского музея» с Марией Стрельниковой.
- 8 ноября, 18:00 — презентация новой книги Никиты Nomerz «Части целого» при участии самого художника. Место: «лекторий порт».
- 9 ноября, 14:00 — медиация по Маркету от куратора САХ Алины Зоря.
- 9 ноября, 16:00 — авторская экскурсия в формате «Новый ракурс» с нижегородским художником Никитой Nomerz при участии Алины Зоря.
- 9 ноября, 18:00 — лекция «Практики соучастия в уличном искусстве» Семена Некрасова.
16+
Комментарии (0)