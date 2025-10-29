Абих, Базелевс, Хеато и Има: «Стрит-арт хранение» проведет масштабный маркет уличного искусства на 68 художников

8 и 9 ноября в «Стрит-арт хранении» состоится маркет уличного искусства, который соберет живопись, тиражную графику, фотографию, объекты и авторский мерч 68 авторов. Это и резиденты САХ (с новинками!), и авторы, отобранные по результатам опен-колл.

Треть участников отбирал экспертный совет в составе: куратора «Стрит-арт хранения» Алины Зоря, старшего научного сотрудника отдела новейших течений Русского музея Марии Стрельниковой, научного сотрудника САХ (и краеведа всея Петербурга!) Семена Некрасова и арт-дилера Inloco Initiative Ильи Шуринова.