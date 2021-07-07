Как бы выглядела страница Дягилева в Facebook? Наталья Метелица — о самой грандиозной выставке минувшего сезона

Дягилев дал готовые решения — что и в каких ситуациях надо делать, — которыми я сейчас пользуюсь в своей профессии. Во‑первых, надо быть чистоплотным человеком — нельзя воровать. Дягилев умер в отеле, у него не было даже квартиры — он не нажил вообще ничего. Он брал кредиты, которые пусть и не всегда вовремя, но отдавал. Дягилев платил огромные гонорары своим солистам. Даже Федор Иванович Шаляпин получал у него больше, чем где бы то ни было. Наш музей и фестиваль «Дягилев. P. S.» делает проекты на спонсорские деньги — за каждую копейку затем надо отчитаться. Например, за каждое рекламное место с афишей, где размещен спонсорский логотип, — сколько провисела и где. Спонсоров в первую очередь интересует представление их компании в медиа и общественном поле. Если мы собираемся везти выставку в Европу, то нас обязательно спросят: в какую страну? Если у спонсора есть там бизнес-интересы, то он готов поддержать. Это целая профессия — искать деньги. Этим я занимаюсь последние 20 лет.

Во‑вторых, Дягилев искал деньги у власти и власть имущих. Когда мы готовим фестиваль «Дягилев. P.S.», то сначала считаем, сколько это будет стоить, потом начинаем поиск средств в Комитете по культуре. Затем ищем партнеров, который часто не дают деньги, но оказывают услуги — отели, транспортные, рекламные компании. Есть и меценаты, но их немного. Дягилев имел талант образовывать вокруг себя большие сообщества меценатов. Сначала его поддерживал великий князь Владимир Александрович, затем английские, французские министры, фабриканты, бизнесмены и большой круг меценатов: леди Рипон, графиня Греффюль — эти люди были с ним всю жизнь. Все решают личные связи. Но это не так работает, мол, «Я — Наташа Метелица, здравствуйте, давайте дружить». Мне и коллективу музея есть что предложить, мы показываем, что у нас есть, нашу экспертизу. Увлечь меценатов проектом — это плетение сети, вовлечение в свою религию — это и есть харизма, которая, безусловно, была у Дягилева. Если людям хочется нас поддержать, они поддерживают. У музея есть Клуб друзей, взносы небольшие — от 5 тысяч рублей. Большой бизнес поддерживает таких гигантов, как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Большой и Мариинский театры. С нами очень сложно, ведь мы — достойный, но небольшой музей, а крупные компании хотят пропиариться по-крупному, правильно? И все-таки судьбу выставки «В кругу Дягилевом» решила компания «Норникель» — они дали нам 18 миллионов.