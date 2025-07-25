«Весна священная» Стравинского, Национальный балет Каталонии и танцы для Дягилева: объявлена программа XVI фестиваля «Дягилев P.S.»

А еще концерт пианиста Алексея Гориболя к 70-летию Леонида Десятникова, посвящение Фриде Кало, «Заштрихованный ансамбль» африканской труппы Мамелы Ньямзы и другие события. Рассказываем о них.
«Сати/Весна священная»
XVI фестиваль «Дягилев P.S.» откроется 12 ноября. На сцене БДТ китайский Театр танца Си Син представит премьеру — двухактный балет «Сати/Весна священная». В спектакле «Сати» и музыканты, и танцоры выступают наравне как неотъемлемые части цельного театрального опыта. Это новое масштабное творение — результат четырехлетней командной работы, создатели посвятили 10-летию Театра танца. «Весна священная» Игоря Стравинского предстанет в новом прочтении — для двух фортепиано и двух перкуссионных установок. И впервые в этом спектакле будет танцевать Си Син.
15 ноября фестиваль продолжится спектаклем «Джульетта и Ромео», который Национальный балет Каталонии покажет на сцене «Балтийского дома». В версии хореографа Элиаса Гарсии порядок имен главных героев в названии измен неслучайно — центральной фигурой спектакля становится именно Джульетта. Сила ее любви преодолевает самые серьезные препятствия и, несмотря на трудности, пара остается непоколебимой в искренности своих чувств.
17 ноября на сцене Александринского театра пройдет вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева». В его рамках состоится еще одна премьера — главного балетмейстера Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максима Севагина и китайского хореографа Си Син. Танцовщики Национального балета Каталонии исполнят номер «Sinсe I fell with you» в хореографии Катаржины Козельской (балет из программы “Triple Bill”) на музыку одноименной джазовой композиции. В вечере также будут представлены опусы хореографов-участников разных сезонов «Дягилев. P.S.»: Сиди Ларби Шеркауи и Юрия Посохова.
1 и 2 декабря на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдет два показа спектакля «Фрида» Танцевальной компании Евы Дуды и Национального театра танца Венгрии. Танец, костюмы, видео спектакля «Фрида» создают мощные образы, чтобы передать настроение экзотической Мексики, ее удивительную культуру и магический реализм, страстные отношения и поворотные моменты жизни Фриды. Эпизоды ее судьбы сочетаются с иконографией ее картин, пронизанных символами и автобиографическими отсылками.
«Соединяя танец и театр, музыку и изобразительное искусство, используя видео-технологии, Ева Дуда рассказывает историю женщины-художника с сильным темпераментом и драматичной судьбой», — отмечают организаторы фестиваля.
Алексей Гориболь
27 ноября на Новой сцене Александринского театра состоится концерт к 70-летию Леонида Десятникова. Автор вечера — пианист Алексей Гориболь, объединяющий музыкальную и повествовательную части программы в единый музыкально-драматический спектакль. Для программы он выбрал два сочинения: камерную оперу «Бедная Лиза», которую Десятников написал в 23 года, а также музыку к фильму «Москва».
6 декабря в новом здании Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове африканская труппа Мамелы Ньямзы покажет спектакль «Заштрихованный ансамбль», который объединяет балетную музыку Сен-Санса, европейскую оперу и африканские ритмы. Изначально спектакль, созданный в 2007 году как автобиографический, был сольным. Хореограф со временем превратила его в представление, в котором заняты танцоры, оперная певица и музыкант. «Мамела считает, что граница между искусством и жизнью должна быть максимально подвижной, нечеткой», — говорят организаторы фестиваля.
9 декабря представят последнюю оперную премьеру Нижегородского театра оперы и балета — «Похищение из сераля» на музыку Моцарта. Екатерина Одегова, режиссер-постановщик спектакля, определяет жанр постановки, как «фантазию для взрослых»: «Спектакль — греза о любви, но с кем? Главный персонаж не паша Селим во плоти, а зачарованный Остров-Сад с таинственным голосом его властелина. Аромат Сада любви дурманит, затягивает в объятия. Это миг полета мечты...».
Завершится «Дягилев. P.S.» 14 декабря — премьерой документального фильма о творческой лаборатории фестиваля и Урал Оперы совместно с Союзом композиторов РФ.
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