«Весна священная» Стравинского, Национальный балет Каталонии и танцы для Дягилева: объявлена программа XVI фестиваля «Дягилев P.S.»

XVI фестиваль «Дягилев P.S.» откроется 12 ноября. На сцене БДТ китайский Театр танца Си Син представит премьеру — двухактный балет «Сати/Весна священная». В спектакле «Сати» и музыканты, и танцоры выступают наравне как неотъемлемые части цельного театрального опыта. Это новое масштабное творение — результат четырехлетней командной работы, создатели посвятили 10-летию Театра танца. «Весна священная» Игоря Стравинского предстанет в новом прочтении — для двух фортепиано и двух перкуссионных установок. И впервые в этом спектакле будет танцевать Си Син.

15 ноября фестиваль продолжится спектаклем «Джульетта и Ромео», который Национальный балет Каталонии покажет на сцене «Балтийского дома». В версии хореографа Элиаса Гарсии порядок имен главных героев в названии измен неслучайно — центральной фигурой спектакля становится именно Джульетта. Сила ее любви преодолевает самые серьезные препятствия и, несмотря на трудности, пара остается непоколебимой в искренности своих чувств.

17 ноября на сцене Александринского театра пройдет вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева». В его рамках состоится еще одна премьера — главного балетмейстера Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максима Севагина и китайского хореографа Си Син. Танцовщики Национального балета Каталонии исполнят номер «Sinсe I fell with you» в хореографии Катаржины Козельской (балет из программы “Triple Bill”) на музыку одноименной джазовой композиции. В вечере также будут представлены опусы хореографов-участников разных сезонов «Дягилев. P.S.»: Сиди Ларби Шеркауи и Юрия Посохова.