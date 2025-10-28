«Путь коллекционера — это путь самурая? Или путь гедониста?» Сергей Лимонов, Анна Баринова и Екатерина Романова — о своем опыте

Подводя итог дискуссии, Сергей Лимонов вывел формулу, которая отличает сильные коллекции от обычных и обыденных. Это глубокое погружение в искусство, любовь к нему, настоящая страсть.

«Точный ответ есть: это путь самурая, потому что ни одна коллекция не собиралась на вернисажах с бокалом просекко. Сколько бы ты ни шутил и не пил шампанское, сколько бы ты ни веселился, ни встречал классных и интересных людей, ни ездил на Венецианскую биеннале, твоя коллекция не будет иметь никакой ни символической, ни материальной ценности, если ты не погружен в искусство. Любой успех в любом деле — это серьезные психологические, финансовые и трудозатраты. Можно, конечно, заниматься финансовой бомбардировкой и покупать все, что лежит, по четным дням, а по нечетным дням еще больше, и тогда ядро коллекции, возможно, будет сильным. Но настоящий коллекционер должен идти от количества к качеству, и у него не может быть окончательного результата, потому что каждый год величайшие художники создают новые шедевры», — считает Сергей Лимонов.

Встреча собрала весь арт-истеблишмент Петербурга: от художников и кураторов до меценатов и патронов искусства — многие из гостей сами стали героями нового арт-дропа.