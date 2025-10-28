«Путь коллекционера — это путь самурая? Или путь гедониста?» Сергей Лимонов, Анна Баринова и Екатерина Романова — о своем опыте

Дискуссия о коллекционировании прошла 10 октября в Планетарии многофункционального комплекса «Лахта Центр» на презентации арт-дропа «Коллекционировать искусство» — второго, 160-полосного выпуска ультимативного гида по актуальному российскому совриску от Собака.ru и Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703. Модератором разговора выступил основатель частного фонда Limonov Art Foundation, меценат Сергей Лимонов, а его собеседницами по art-talk стали героини дропа: коллекционер Екатерина Романова и галерист-визионер Анна Баринова. Они рассказали, что отличает сильные коллекции от обычных и обыденных, и почему значимую коллекцию не собрать на вернисажах с бокалом просекко. Дискуссия и презентация вошли в событийную программу первого петербургского форума по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия».
Старт обсуждению дали издатель журнала Собака.ru Инесса Гаевская, главный редактор бренда и журнала Собака.ru Яна Милорадовская и директор Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703 Алиса Преснецова.
Сергей Лимонов
основатель частного фонда Limonov Art Foundation, меценат
Сейчас коллекционеры — это, фактически, новые рок-звезды. Лет десять назад, когда прокатилась волна гастрономической революции, такими рок-звездами стали молодые шеф-повара, и вот теперь формируется новая парадигма. Наше общество становится старше, богатеет. У всех уже был опыт олл-инклюзива в Турции. Кто-то купил уже второй черный джип, а то и третий. Но наша страна образованная, культурная, с запросами на высокую духовную планку — мы хотим чего-то иного. И коллекционирование позволяет осмыслить нашу жизнь. Отсюда — галереи, рекорд посещаемости на Cosmoscow, художники, которые стали, наконец-то, хорошо жить. Всё говорит о том, что общество становится не просто старше, а культурнее, плотнее, интереснее.
По мнению Анны Бариновой, чья галерея Anna Nova отмечает в этом году 25-летие, коллекционер в России, как минимум, появился. И если 25 лет назад в ее галерею приходили в основном художники, представители арт-сообщества и просто друзья, то за последние годы явление коллекционирования прочно вошло в культурную жизнь общества.
«Главное, у людей есть интерес, у них есть истинное желание обладать и жить среди искусства, дискутировать, взаимодействовать, шутить на тему искусства», — говорит Анна.
Екатерина Романова вместе со своим супругом, владельцем компании «Мясной дом Бородина» Виталием Геворкяном занимается популяризацией совриска и поддерживает начинающих художников. Она рассказала гостям о своих арт-коллаборациях, которые стали примером того, как современный бизнес кооперируется с художником.
В частности, супруги инициировали создание образовательного проекта Fresh Talents для поддержки молодых художников, чтобы помогать им встраиваться в арт-рынок, определять цены на свои работы, вести документацию, общаться с коллекционерами. На Cosmoscow 2024 пара представила один из самых заметных стендов с работами десяти молодых художниц, включая Алису Гвоздеву и Таню Котеночкину, а на Cosmoscow 2025 — показала инсталляцию Digital Safari: Fable of the Jungles — новый проект культовой арт-группы AES + F, созданный совместно с «Мясным домом Бородина».
Екатерина Романова
коллекционер, меценат
Я в свою коллекцию покупаю в основном работы молодых девушек-художниц. Мне доставляет удовольствие думать, что я могу кому-то сделать что-то доброе, хорошее. Возможно, поддержать чью-то начинающуюся карьеру. И я вообще за то, чтобы искусство жило. Мне кажется, это классно, когда искусство появляется в общественных пространствах, например, в ресторанах или офисах.
За публичность искусства выступает и Анна Баринова: «Я не назвала бы себя таким громким словом как «коллекционер». В первую очередь я, конечно же, галерист. И если коллекционер-собиратель обычно уходит в такую пассивную, тихую форму, то я прежде всего за то, чтобы продвигать искусство, говорить о нем и делать все возможное, чтобы оно стало доступным для широкого зрителя».
По мнению Сергея Лимонова, «коллекционер рождается тогда, когда у него заканчиваются стены, после чего он перестает думать интерьерным способом и начинает искать суть в той или иной работе, не глядя, подходит ли она под диван».
В ходе дискуссии также обсуждалось, насколько важен вкус коллекционера и за счет чего он формируется, какова стоимость входа в коллекционирование, возможно ли (и нужно ли?) собирать искусство, которое вызывает антипатию, можно ли разделить стиль коллекционирования на два типа — женское и мужское. Суть ответов сводилась к одному: коллекционирование и коллекционеры не бывают плохими или хорошими — они бывают разными.
Анна Баринова
галерист-визионер, основатель галереи Anna Nova
Могу сказать, что сейчас достаточно думающих, мыслящих коллекционеров. Но это не противоречит тому, что эти коллекционеры могут быть абсолютно разными. Идет абсолютно нормальный процесс становления нашего арт-сообщества, потому что в целом явление коллекционирования появилось у нас в стране сравнительно недавно. Я верю, что со временем наш коллекционер будет становиться все более и более вдумчивым, будет больше похож на такого самурая, который, несмотря ни на что, верен своим целям и сам себе.
Подводя итог дискуссии, Сергей Лимонов вывел формулу, которая отличает сильные коллекции от обычных и обыденных. Это глубокое погружение в искусство, любовь к нему, настоящая страсть.
«Точный ответ есть: это путь самурая, потому что ни одна коллекция не собиралась на вернисажах с бокалом просекко. Сколько бы ты ни шутил и не пил шампанское, сколько бы ты ни веселился, ни встречал классных и интересных людей, ни ездил на Венецианскую биеннале, твоя коллекция не будет иметь никакой ни символической, ни материальной ценности, если ты не погружен в искусство. Любой успех в любом деле — это серьезные психологические, финансовые и трудозатраты. Можно, конечно, заниматься финансовой бомбардировкой и покупать все, что лежит, по четным дням, а по нечетным дням еще больше, и тогда ядро коллекции, возможно, будет сильным. Но настоящий коллекционер должен идти от количества к качеству, и у него не может быть окончательного результата, потому что каждый год величайшие художники создают новые шедевры», — считает Сергей Лимонов.
Встреча собрала весь арт-истеблишмент Петербурга: от художников и кураторов до меценатов и патронов искусства — многие из гостей сами стали героями нового арт-дропа.
Фрагмент инсталляции «Абсолют» от студии инновационного медиа дизайна ILLUMINARIUM3000 в коллаборации с художницей Кристиной Сидоровой и на музыку Ильи Сидорова.
