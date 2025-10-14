Собака.ru и ярмарка 1703 представили второй арт-дроп «Коллекционировать искусство»

10 октября в Планетарии Лахта Центра состоялась презентация арт-дропа «Коллекционировать искусство» — второго (!) выпуска ультимативного гида по актуальному российскому совриску от Собака.ru, собранного при поддержке Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703. Его идея проста — рассказать, как не заблудиться среди рядов русского арт-рынка: кого покупать, за кем следить, к кому из специалистов обратиться, чтобы собрать выставку или свой пул авторов для домашнего собрания. На вечере прошла дискуссия на тему "Коллекционер - это путь самурая или путь гедониста?" Ее модерировал основатель частного фонда Limonov Art Foundation, меценат и арт-мотор Сергей Лимонов, а участницами стали героини арт-дропа: коллекционер Екатерина Романова и галерист-визионер Анна Баринова. Встреча собрала весь арт-Петербург — от художников и кураторов до патронов искусства. Презентация дополнила событийную программу форума по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия»
Арт-дроп представили издатель Собака.ru Инесса Гаевская, главный редактор бренда и журнала Яна Милорадовская и директор Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703 Алиса Преснецова.
Визуальной доминантой вечера стала первая обложка выпуска арт-дропа. По ее мотивам гостям показали инсталляцию "Абсолют" от студии инновационного медиа дизайна и главных по цифровому искусству в Петербурге ILLUMINARIUM3000 в коллаборации с мультидисциплинарной художницей Кристиной Сидоровой и на музыку Ильи Сидорова.
Основатель ILLUMINARIUM3000:
Этот долгоиграющий проект в разных редакциях в виде архитектурного мэппинга побывал на международных выставках, фестивалях (Intervals, «Нур»), закрытых показах. В руках разных авторов инсталляция менялась и вернулась в Петербург практически неузнаваемой на презентацию журнала «Коллекционировать искусство». Вдохновением для цветовых и световых трансформаций инсталляции в этот раз стала его первая обложка: микс DIY-эстетики зинов, конструктивистской типографики и кислотной ультрамодной колористики. Этот визуальный код говорит о бунтарстве, уважении к традиции и о том, что собирать «совриск» — это уже не мимолетный тренд, а способ диалога со временем.
Основатель частного фонда Limonov Art Foundation, меценат и арт-мотор Сергей Лимонов, коллекционер Екатерина Романова и галерист-визионер Анна Баринова обсудили актуальную арт-повестку и ответили на вопрос, кто такой коллекционер, самурай или гедонист. Они поделились историями своих коллекций, рассказали о победах и арт-поражениях, об итогах коллабораций и принципах выбора художников.
Наташа Крючкова, Екатерина Дударенок и Алина Зверева
Алина Кугуш
Николай Коротков
Алевтина Вилларская-Латыпова
Полина Малина-Погодина
Екатерина Мокроусова-Гульельми
София Аброськина
Елена Димова и Вероника Богачек
Михаил Маркевич
Елена Жеребкова
Светлана Головешкина
Мария Зосимова
София Парфенова
Поддержать выход арт-дропа, услышать о коллекционировании и впервые испытать арт-медитацию пришел весь светский Петербург: главный редактор сайта Михаил Стацюк, художник-мистификатор и отец-основатель Собака.ru Анатолий Белкин, коллекционеры Иван Третьяков, Кирилл Авелев и Екатерина Мокроусова-Гульельми, галерист Евгения Сероусова, галеристки Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Екатерина Попова и Джессика, художники Виталий Пушницкий, Алина Кугуш и многие другие представители креативных профессий.
Анастасия Петяхина
Александр Еременко
Дарья Молчанова
Екатерина Шлыкова
Анна Спирина
Наташа Ключкова
Арт-дроп вышел тиражом 15 000 экземпляров и будет распространяться в Петербурге и Москве. Все места собрали здесь.
Чтобы узнать все, о чем говорили эксперты, скоро читайте расшифровку беседы на тему «Коллекционер, это путь самурая или путь гедониста?» на нашем сайте.
Фото: Дмитрий Многолет, Ася Минеева
Комментарии (0)