Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Собака.ru и ярмарка 1703 представили второй арт-дроп «Коллекционировать искусство»

10 октября в Планетарии Лахта Центра состоялась презентация арт-дропа «Коллекционировать искусство» — второго (!) выпуска ультимативного гида по актуальному российскому совриску от Собака.ru, собранного при поддержке Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703. Его идея проста — рассказать, как не заблудиться среди рядов русского арт-рынка: кого покупать, за кем следить, к кому из специалистов обратиться, чтобы собрать выставку или свой пул авторов для домашнего собрания. На вечере прошла дискуссия на тему "Коллекционер - это путь самурая или путь гедониста?" Ее модерировал основатель частного фонда Limonov Art Foundation, меценат и арт-мотор Сергей Лимонов, а участницами стали героини арт-дропа: коллекционер Екатерина Романова и галерист-визионер Анна Баринова. Встреча собрала весь арт-Петербург — от художников и кураторов до патронов искусства. Презентация дополнила событийную программу форума по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия»

Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Алёна Платонова, Алиса Преснецова, Вероника Арутюнян. Дарья Молчанова
Вероника Арутюнян, Яна Милорадовская, Алиса Преснецова, Алёна Платонова, Варвара Баранова, Ангелина Карпухина, Дарья Молчанова
Анна Нова, Сергей Лимонов
Сергей Лимонов, Анна Нова
Екатерина Романова
Екатерина Романова
Анатолий Белкин
Анатолий Белкин
Джессика
Джессика
Виталий Пушницкий
Виталий Пушницкий
Инесса Гаевская
Инесса Гаевская
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов

Арт-дроп представили издатель Собака.ru Инесса Гаевская, главный редактор бренда и журнала Яна Милорадовская и директор Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703 Алиса Преснецова. 

Визуальной доминантой вечера стала первая обложка выпуска арт-дропа. По ее мотивам гостям показали инсталляцию "Абсолют" от студии инновационного медиа дизайна и главных по цифровому искусству в Петербурге ILLUMINARIUM3000 в коллаборации с мультидисциплинарной художницей Кристиной Сидоровой и на музыку Ильи Сидорова.

 

Юрий Пелин

Основатель ILLUMINARIUM3000:

Этот долгоиграющий проект в разных редакциях в виде архитектурного мэппинга побывал на международных выставках, фестивалях (Intervals, «Нур»), закрытых показах. В руках разных авторов инсталляция менялась и вернулась в Петербург практически неузнаваемой на презентацию журнала «Коллекционировать искусство». Вдохновением для цветовых и световых трансформаций инсталляции в этот раз стала его первая обложка: микс DIY-эстетики зинов, конструктивистской типографики и кислотной ультрамодной колористики. Этот визуальный код говорит о бунтарстве, уважении к традиции и о том, что собирать «совриск» — это уже не мимолетный тренд, а способ диалога со временем.

 

Анна Нова
Анна Нова
Александра Генералова
Александра Генералова
Евгения Годунова, Юрий Пелин
Евгения Годунова, Юрий Пелин
Яна Милорадовская, Алиса Преснецова. Сергей Карев, Илья Крончев-Иванов
Яна Милорадовская, Алиса Преснецова, Сергей Карев, Илья Крончев-Иванов
Марика Коротаева, Александр Бобков
Марика Коротаева, Александр Бобков
Анатолий Белкин, Кирилл Авелев. Ирина Плахотникова
Кирилл Авелев, Анатолий Белкин, Ирина Плахотникова
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Екатерина Попова
Екатерина Попова
Вероника Арутюнян
Вероника Арутюнян
Анатолий Белкин, Сергей Макаров
Анатолий Белкин, Сергей Макаров
Иван Третьяков
Иван Третьяков
Ольга Профатило, Юлия Вяткина
Юлия Вяткина, Ольга Профатило
Ангелина Карпухина
Ангелина Карпухина

Основатель частного фонда Limonov Art Foundation, меценат и арт-мотор Сергей Лимонов, коллекционер Екатерина Романова и галерист-визионер Анна Баринова обсудили актуальную арт-повестку и ответили на вопрос, кто такой коллекционер, самурай или гедонист. Они поделились историями своих коллекций, рассказали о победах и арт-поражениях, об итогах коллабораций и принципах выбора художников.

 

Наташа Крючкова, Екатерина Дударенок и Алина Зверева

Наташа Крючкова, Екатерина Дударенок и Алина Зверева

Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Алина Кугуш

Алина Кугуш

Александра Генералова, Елена Анисимова. Даша Венгерская
Александра Генералова, Елена Анисимова, Даша Венгерская
Николай Коротков

Николай Коротков

Илья Линник, Галина Линник
Галина Линник, Илья Линник
Алевтина Вилларская-Латыпова

Алевтина Вилларская-Латыпова

Сергей Макаров. Галина Макарова
Сергей Макаров, Галина Макарова
Варвара Баранова
Варвара Баранова
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Дмитрий Абрамов. Анна Зотова
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Артем Балаев
Артем Балаев
Анжелика Котова. Елизавета Савинкова
Анжелика Котова, Елизавета Савинкова
Дмитрий Рязанов. Алевтина Вилларская-Латыпова
Дмитрий Рязанов, Алевтина Вилларская-Латыпова
Ольга Вад
Ольга Вад
Полина Малина-Погодина

Полина Малина-Погодина

Александр Вознесенский
Александр Вознесенский
Екатерина Мокроусова-Гульельми

Екатерина Мокроусова-Гульельми

София Аброськина

София Аброськина

Елена Димова и Вероника Богачек

Елена Димова и Вероника Богачек

Наталья Сиверина
Наталья Сиверина
Михаил Маркевич

Михаил Маркевич

Светлана Соколова
Светлана Соколова
Анастасия Контарович, Юлия Суслова, Олеся Овчинникова
Юлия Суслова, Анастасия Контарович, Олеся Овчинникова
Елена Жеребкова

Елена Жеребкова

Светлана Головешкина

Светлана Головешкина

Мария Зосимова

Мария Зосимова

София Парфенова

София Парфенова

Алёна Платонова
Алёна Платонова

Поддержать выход арт-дропа, услышать о коллекционировании и впервые испытать арт-медитацию пришел весь светский Петербург: главный редактор сайта Михаил Стацюк, художник-мистификатор и отец-основатель Собака.ru Анатолий Белкин, коллекционеры Иван Третьяков, Кирилл Авелев и Екатерина Мокроусова-Гульельми, галерист Евгения Сероусова, галеристки Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Екатерина Попова и Джессика, художники Виталий Пушницкий, Алина Кугуш и многие другие представители креативных профессий.

Анастасия Петяхина

Анастасия Петяхина

Александр Еременко

Александр Еременко

Дарья Молчанова

Дарья Молчанова

Екатерина Шлыкова

Екатерина Шлыкова

Анна Спирина

Анна Спирина

Наташа Ключкова

Наташа Ключкова

Мария Ситник
Мария Ситник
Анастасия Контарович
Анастасия Контарович

Арт-дроп вышел тиражом 15 000 экземпляров и будет распространяться в Петербурге и Москве. Все места собрали здесь.

Чтобы узнать все, о чем говорили эксперты, скоро читайте расшифровку беседы на тему «Коллекционер, это путь самурая или путь гедониста?» на нашем сайте.

 

Фото: Дмитрий Многолет, Ася Минеева 

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Екатерина Романова, Анна Нова, Дмитрий Абрамов Алёна Платонова, Александр Бобков, Сергей Лимонов, Галина Линник, Илья Линник, Инесса Гаевская, Олеся Овчинникова, Елена Анисимова, Джессика , Александра Генералова, Сергей Макаров, Мария Ситник, Юлия Суслова, Кирилл Авелев, Анжелика Котова, Варвара Баранова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Екатерина Попова, Светлана Соколова , Евгения Сероусова, Марика Коротаева, Дмитрий Рязанов, Елизавета Замарина, Михаил Стацюк, Ольга Вад, Артем Балаев, Анатолий Белкин, Наталья Сиверина, Александр Вознесенский, Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Иван Третьяков, Виталий Пушницкий, Яна Милорадовская, Анастасия Контарович, Евгения Годунова, Юрий Пелин

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: