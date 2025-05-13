Гид по ярмарке совриска PAF от куратора Анны Заведий: на что обратить внимание арт-неофитам и профессионалам?

Что ожидать от ярмарки в этом году?

PAF-2025 будет по-новому ярким. При формировании списка художников для нас важно было не повторяться, поэтому мы отдавали предпочтение незнакомым именам. Будет много эксперимента, характера, young and beautiful (молодых и прекрасных. — Прим.ред.). Секция галерей расширилась, помимо участников из Петербурга и Москвы, на ярмарку приедут «Смена» из Казани, «Башйорт» из Уфы и «Хрусталик» из Пензы.

Тема этого года — «Искусство и ремесла». Посетители увидят множество текстиля, дерева, керамики, стекла и металла. Это отражение того, как развивается рынок современного арта: он возвращается к материальности, ручным техникам и декоративно-прикладному.

Еще на ярмарке вы встретите много коллажей. Художники как будто интуитивно отреагировали на раздробленность современного мира, пытаясь собрать его из фрагментов. Сто лет назад так же поступали кубисты и футуристы в ответ на слом исторической целостности.