Гид по ярмарке совриска PAF от куратора Анны Заведий: на что обратить внимание арт-неофитам и профессионалам?

С 15 по 18 мая в «Севкабель Порту» пройдет третья ярмарка-выставка совриска Port Art Fair. Заявлены 87 художников, 34 независимые галереи, а еще — масштабная образовательная программа с дискуссиями, медиациями и экскурсиями. Обо всех нюансах и хайлайтах PAF-2025 по просьбе Собака.ru рассказывает куратор Анна Заведий.
Ярмарка совриска PAF
Что ожидать от ярмарки в этом году?
PAF-2025 будет по-новому ярким. При формировании списка художников для нас важно было не повторяться, поэтому мы отдавали предпочтение незнакомым именам. Будет много эксперимента, характера, young and beautiful (молодых и прекрасных. — Прим.ред.). Секция галерей расширилась, помимо участников из Петербурга и Москвы, на ярмарку приедут «Смена» из Казани, «Башйорт» из Уфы и «Хрусталик» из Пензы.
Тема этого года — «Искусство и ремесла». Посетители увидят множество текстиля, дерева, керамики, стекла и металла. Это отражение того, как развивается рынок современного арта: он возвращается к материальности, ручным техникам и декоративно-прикладному.
Еще на ярмарке вы встретите много коллажей. Художники как будто интуитивно отреагировали на раздробленность современного мира, пытаясь собрать его из фрагментов. Сто лет назад так же поступали кубисты и футуристы в ответ на слом исторической целостности.
Какие художники — маст-си?
- Ирина Бороденко. Ее работы создают триповое, сюрреалистичное пространство, при этом тонко комментируя диджитал-культуру и искусственный интеллект.
- Ома. Образы этой художницы как будто сгенерированы нейросетью, но наполнены очень живым, человеческим взглядом.
- Zean Zack. Автор, исследующий тему анонимности в цифровом мире. Его визуальный язык — чувственность поколения двадцатилетних, их уязвимость и поиск собственной формы в шуме соцсетей.
- Вера Вальтер. Керамистка с мощной символикой и тенденцией к сюрреализму. Ее феминистская оптика и визуальная выразительность создают сильные декоративные образы.
- Татьяна Мищенко. Эстетская коллажная практика, очень чувственная и тонкая.
- Екатерина Кожушная. Работает с тканью в коллажной технике, заставляет задуматься о раздробленности современного мира.
- Ольга Безлепкина. Художница рисует заброшки, граффити и стрит-арт в нежной, почти прозрачной технике. Противоречивое, но очень поэтичное сочетание.
- Марина AIA Копнина. Необычный автор, которая работает в постинтернет-эстетике и сочетает несочетаемое.
- Виталий Зеленко. Создает почти академические бюсты, отсылая к готике и народной скульптуре, но странным образом попадая в нерв современности.
- Алена Троицкая. Ее фирменные арт-объекты — «мраморные книги». Странные, минималистичные и концептуальные.
Ярмарка совриска PAF
Как еще провести время на ярмарке?
- Задержитесь у стенда галереи «Хрусталик».
Художники расскажут вам о своем опыте создания резиденции на стекольном заводе. У них получился любопытной кейс самоорганизации, смелости и взаимоподдержки.
- Посетите перформанс «Это ты и я» от «Группы свободного поиска».
Гарантирую: случится неожиданное и сильное переживание эмоциональной близости через тело и пространство.
- Послушайте лекцию исследователя и преподавателя ИТМО Трофима Попова «Другой дизайн».
Это масштабное погружение в синтез арта и дизайна последних 20 лет: Metahaven, Dunne & Raby, Langdon.
- Загляните в павильон Befree.
Без преувеличения — пространство творческого взрыва. Металлическая конструкция с тканями, экранами и архивом коллабораций бренда с современными художниками.
- Не проходите мимо стенда Garage.
Кажется, это издательство не нуждается в представлении. У них самые вдохновляющие и красивые книги по искусству.
Третья ярмарка-выставка совриска Port Art Fair пройдет в «Севкабель Порту» с 15 по 18 мая. Подробнее здесь.
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