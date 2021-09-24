Времени на раскачку нет! 5 самых острых экологических проблем Петербурга

Загрязнение водоемов Петербурга

В 2021 году Петербург вновь возглавил составленный Роспотребнадзором антирейтинг регионов с наибольшим объемом сброса отходов в природные водоемы. За последний год специалисты Минприроды выявили случаи экстремального загрязнения малых рек Петербурга и Ленобласти. Не удивительно поэтому, что в 2021 году ни один водоем города не был признан пригодным для купания.

«В 2020 году было выявлено как минимум 9 крупных предприятий, которые сбрасывали в водоемы города сточные воды с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и микроорганизмов. Вносят свой вклад и различные учреждения общепита, кафе, рестораны, а также пансионаты, базы отдыха и коттеджи, расположенные по берегам. Как сообщает Федеральный исследовательский центр РАН, именно они ответственны за существенную долю загрязнения акватории Финского залива в Курортном районе, поскольку их очистные работают недостаточно эффективно», — поясняет экоактивист Артем Алексеев, добавляя, что существенный вклад вносят разливы нефтепродуктов, устаревшие очистные сооружения на заводах и попадание химикатов, которыми обрабатывают набережные.

Также петербургские водоемы страдают от биологического загрязнения. Некоторые фермеры и сельхозпредприятия складывают рядом с берегами навоз, частицы которого во время дождей попадают в воду. «Кроме того, в Ленобласти и пригородах Петербурга много индивидуальных домов не присоединенных к канализации Водоканала. Местные очистные сооружения могут не справляться с нагрузкой, а иногда туалеты имеют прямой сток в реки. Есть примеры неработающих очистных в поселках, где водозабор находится ниже по течению, чем сбрасываются сточные воды. Это беда для людей, которые не имеют чистой воды для питья, для простых бытовых нужд», — отмечает эколог Ольга Сенова.

Проблему усугубляет обмеление некоторых рек, происходящее из-за растущей урбанизации. В результате воды в реках остается меньше, а отходов в них поступает больше, что повышает концентрацию опасных веществ.