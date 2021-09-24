Времени на раскачку нет! 5 самых острых экологических проблем Петербурга

Сегодня в Санкт-Петербурге есть целый ряд экологических проблем, которые грозят серьезно сказаться на жизни горожан уже в ближайшие десятилетия. По просьбе редакции «Собака.ru» экоактивисты Ольга Сенова и Артем Алексеев составили список таких «горячих точек».
Загрязнение водоемов Петербурга
В 2021 году Петербург вновь возглавил составленный Роспотребнадзором антирейтинг регионов с наибольшим объемом сброса отходов в природные водоемы. За последний год специалисты Минприроды выявили случаи экстремального загрязнения малых рек Петербурга и Ленобласти. Не удивительно поэтому, что в 2021 году ни один водоем города не был признан пригодным для купания.
«В 2020 году было выявлено как минимум 9 крупных предприятий, которые сбрасывали в водоемы города сточные воды с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и микроорганизмов. Вносят свой вклад и различные учреждения общепита, кафе, рестораны, а также пансионаты, базы отдыха и коттеджи, расположенные по берегам. Как сообщает Федеральный исследовательский центр РАН, именно они ответственны за существенную долю загрязнения акватории Финского залива в Курортном районе, поскольку их очистные работают недостаточно эффективно», — поясняет экоактивист Артем Алексеев, добавляя, что существенный вклад вносят разливы нефтепродуктов, устаревшие очистные сооружения на заводах и попадание химикатов, которыми обрабатывают набережные.
Также петербургские водоемы страдают от биологического загрязнения. Некоторые фермеры и сельхозпредприятия складывают рядом с берегами навоз, частицы которого во время дождей попадают в воду. «Кроме того, в Ленобласти и пригородах Петербурга много индивидуальных домов не присоединенных к канализации Водоканала. Местные очистные сооружения могут не справляться с нагрузкой, а иногда туалеты имеют прямой сток в реки. Есть примеры неработающих очистных в поселках, где водозабор находится ниже по течению, чем сбрасываются сточные воды. Это беда для людей, которые не имеют чистой воды для питья, для простых бытовых нужд», — отмечает эколог Ольга Сенова.
Проблему усугубляет обмеление некоторых рек, происходящее из-за растущей урбанизации. В результате воды в реках остается меньше, а отходов в них поступает больше, что повышает концентрацию опасных веществ.
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Золоотвал в Угольной гавани
Золоотвал — это часть Невской губы, отделенная от остального Финского залива бетонной дамбой, построенной 40 лет назад. С конца 1990-х годов сюда свозят донный грунт, который собирают во время очистки петербургских рек и каналов. Экологи утверждают, что в донных отложениях содержится далеко не только песок, но и постоянно попадающие в воду нефтепродукты, тяжелые металлы, реагенты (которыми посыпают тротуары), фенолы, и другие вещества. Кроме того, в чашу золоотвала незаконно сбрасывался и обычный мусор.
Ответ комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности о ситуации с золоотвалом:
«Вследствие незаконной приватизации дамба обвалования [чаши золоотвала] и подъездная дорога к ней оказались в частной собственности. Было установлено, что арендатором осуществлялся незаконный сброс отходов, в том числе строительных, в [отгороженную дамбой] акваторию Невской губы и на прилегающую территорию. На основании проведенного комитетом расчета вреда окружающей среде в связи с незаконным сбросом отходов в 2021 году возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ) («Порча земли») и по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). В части, касающейся использования чаши золоотвала для размещения донных отложений, следует отметить, что такое использование осуществляется с 1997 года на законных основаниях. При этом в соответствии с действующим законодательством донные грунты в настоящее время отходами не являются».
Беспокойство экологов вызывает техническое состояние бетонной дамбы, которая готовится отметить полувековой юбилей. При этом, изначально сооружение не рассчитывалось на то, что в золоотвал будут свозить донные отходы, масса которых создает на него дополнительную нагрузку. Если с дамбой что-то случится, то содержимое золоотвала может вынести течением к берегам Зеленогорска, Курортного района, Петергофа, Лебяжьего, считает Артем Алексеев.
Размытие берегов Финского залива
В последние десятилетия в Финском заливе значительно ускорилось разрушение берегов. В некоторых местах суша отступила на 20-30 метров. Сейчас, отмечают экологи, в районе Петербурга насчитывается 15 участков, где зафиксировано сильное размывание берега.
«Главная причина — сочетание трех факторов: сильные шторма, подъем уровня воды и сокращение срока ледового покрова. Из-за позднего ледостава удлиняется период штормового воздействия на берега, самые сильные шторма приходятся на ноябрь-декабрь. При повышении уровня воды разрушительные воздействия становятся еще сильнее. Одним из самых разрушительных был шторм в начале декабря 2015 года. В некоторых местах побережья в Курортном районе, где производились измерения, песчаный уступ отступил на расстояние до 4 метров. В 2012-2015 годах штормы уносили в среднем 0,47 куб. метра песка с одного погонного метра берега Финского залива в год», — отмечает Ольга Сенова.
Как ни парадоксально, но разрушению берегов также способствуют намывы, утверждают Сенова и ее коллеги. Если для насыпания новых территорий используют поднятый со дна грунт, то в местах, где его изъяли, образуются впадины. Море постепенно заполняет их песком, принесенным из других мест, где, в свою очередь оголяются и становятся более уязвимыми для волн берега.
«Можно ли укрепить берега? В России и других странах пытались делать это с помощью камней и бетонных блоков. Однако волны вымывают песок между ними и разрушают такие укрепления. Кроме того, это сильно снижает привлекательность берега для отдыха: вместо песка его заполняют обломки камней или бетонные глыбы. Гораздо эффективнее работают природные решения: создается искусственный песчаный вал, который закрепляется специальной растительностью. Другой вариант: создание искусственных рифов из затопленных кораблей или ажурных бетонных конструкций. В них приживаются рачки, моллюски, кораллы, устрицы, создается среда для питания рыб. Это не вредит природе и ослабляет воздействия штормов на берега. Есть подобные проекты и для Балтики», — добавляет Ольга Сенова.
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Незаконные Свалки
Санкт-Петербург окружен нелегальными площадками, на которые свозят мусор. Только за прошлый год в городе ликвидировали 260 несанкционированных свалок (или 76,6%), сообщил губернатор Александр Беглов на IX Невском международном экологическом конгрессе. В Ленобласти в 2020 году официальные ведомства насчитали почти 1000 незаконных мусорных полигонов.
Многочисленные «серые» мусорщики постоянно создают новые места скопления отходов или по новой организуют уже ликвидированные незаконные свалки. Ситуацию осложняет тот факт, что Петербург находится в топе регионов по загруженности мусорных полигонов.
«Нелегальные свалки загрязняют почвы, подземные воды, а через них могут отравлять соседние водоемы, — объясняет Артем Алексеев, — кроме того, они часто горят (иногда их поджигают сами «мусорщики», чтобы скрыть объем вывозимых отходов). Это становится большой проблемой для окрестных жителей. Большая часть нелегальных свалок заполнена строительным мусором, где много ПВХ. При горении он выделяет диоксины, которые примерно в 1000 раз более токсичны, чем боевые отравляющие вещества, такие как зоман или зарин. Если же горят бытовые отходы то дым даже хуже, чем из трубы мусоросжигающего завода, ведь он не проходит вообще никакой, даже формальной очистки».
При этом рост населения города, активное строительство только способствуют обострению проблемы. Решить ее может лишь более глубокое внедрение сортировки и переработки отходов и жесткий государственный и в купе с ним общественный контроль за пустырями, удобными для размещения незаконных свалок.
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«Красный Бор»
Полигон «Красный Бор» является, вероятно, самой известной экологической проблемой Петербурга и Ленбласти. Он был создан в 1969 году, а законсервирован в 2014. В течение почти полувека на него свозили опасные отходы со всей страны. При этом токсичные вещества, которые сливали в специально вырытые котлованы за годы сильно перемешались.
«В пробах с Красного бора удалось выявить 9 веществ первого класса опасности. Самостоятельно такие вещества не разлагаются. Их нахождение в экосистеме приводит к необратимым отрицательным последствиям — природа не восстанавливается даже после ликвидации источника заражения. При этом полигон находится выше водозабора Водоканала Санкт-Петербурга, всего в 6,5 километрах от Невы. Переполнение котлованов и выход опасных веществ за его пределы может привести к необратимым последствиям», — отмечает Артем Алексеев.
Федеральный экологический оператор, входящий в структуры Росатома, планирует до 2024 года рекультивировать полигон. Будет создана система очистки сточной воды, специальный защитный экран, построена установка обезвреживания жидких и пастообразных отходов. Территория подвергнется рекультивации.
«В зависимости от того, насколько правильными будут технологические и экологические решения по рекультивации полигона, зависит безопасность Санкт-Петербурга, Ленобласти, Финского залива и всей Балтики» — заключает Алексеев.
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