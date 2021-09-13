Что стало с экологией Петербурга за последние 300 лет? Исчезновение воробьев, смерть вязов и тяжелые металлы в почве

Что стало с климатом?

В Петербурге начали изучать климат с 1748 года, но в расчетах используют данные с 1752 года. Обычно анализируют короткие периоды. Если сравнивать 1790 год с 1890, то разница в общем не велика. Но если обратиться к 1881 и 1990 годам, то можно наблюдать тенденцию к росту температуры воздуха. Сейчас глобальная температура воздуха увеличилась на градус, а в Петербурге — на полградуса.

Климат города складывается из трех составляющих: первое — естественная изменчивость, второе — антропогенное влияние (мы сжигаем ископаемое топливо, выбрасываем углерод, он окисляется до углекислого газа и живет в атмосфере более 100 лет, тем самым усиливая парниковые эффект), третье — каждый город с численностью более одного млн человек формирует «остров тепла» — это значит, что температура внутри городской застройки возрастает в сравнении с окрестностями. Мы можем этот эффект ощутить даже, перемещаясь по кварталам города. Все это приводит к тому, что годовая температура в Петербурге растет (с 1880 года — на три градуса).

Холодный период у нас длиннее, чем теплый: по календарю зима и лето по продолжительности одинаковые — по 100 дней, весна — 77, осень — 85. Поскольку температура воздуха повышается со временем, продолжительность лета увеличивается. Волны тепла увеличились в зимнее время, а холода нам нужны, иначе это будет совсем иной тип климата.