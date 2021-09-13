Что стало с экологией Петербурга за последние 300 лет? Исчезновение воробьев, смерть вязов и тяжелые металлы в почве

Какие местные растения сохранились в городе до настоящего времени? Почему пропадают воробьи и синицы? Откуда у нас тополя и борщевик Сосновского? Как застройка намыва влияет на птиц? И к какому климату готовиться через пять лет? «Собака.ru» поговорила с доцентом кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Натальей Лемешко, биологом Ириной Варгановой и сотрудником ЗИН РАН Сергеем Петровым о том, как изменилась экосистема в Петербурге со времен Петра I и какие сюрпризы от природы стоит ждать горожанам.
Наталья Лемешко
Доцент кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ
Что стало с климатом?
В Петербурге начали изучать климат с 1748 года, но в расчетах используют данные с 1752 года. Обычно анализируют короткие периоды. Если сравнивать 1790 год с 1890, то разница в общем не велика. Но если обратиться к 1881 и 1990 годам, то можно наблюдать тенденцию к росту температуры воздуха. Сейчас глобальная температура воздуха увеличилась на градус, а в Петербурге — на полградуса.
Климат города складывается из трех составляющих: первое — естественная изменчивость, второе — антропогенное влияние (мы сжигаем ископаемое топливо, выбрасываем углерод, он окисляется до углекислого газа и живет в атмосфере более 100 лет, тем самым усиливая парниковые эффект), третье — каждый город с численностью более одного млн человек формирует «остров тепла» — это значит, что температура внутри городской застройки возрастает в сравнении с окрестностями. Мы можем этот эффект ощутить даже, перемещаясь по кварталам города. Все это приводит к тому, что годовая температура в Петербурге растет (с 1880 года — на три градуса).
Холодный период у нас длиннее, чем теплый: по календарю зима и лето по продолжительности одинаковые — по 100 дней, весна — 77, осень — 85. Поскольку температура воздуха повышается со временем, продолжительность лета увеличивается. Волны тепла увеличились в зимнее время, а холода нам нужны, иначе это будет совсем иной тип климата.
Какие прогнозы?
Нам следует ждать больших сюрпризов. Сейчас есть тенденция к росту ливневых осадков. Для города это представляет опасность, поскольку наши ливневые системы не справляются. Петербург в таком случае может быть просто затоплен.
Всемирная метеорологическая организация отмечает, что в следующие пять лет частота аномальных явлений (невыносимой жары, сильных ливней и других) увеличится. Современные климатологи считают, что в конце нынешнего столетия потеплеет на три градуса (при благоприятном прогнозе), а некоторые говорят — температура повысится на целых пять (то есть среднегодовая температура будет равна 10 градусам).
Ирина Варганова
Биолог, автор ботанических экскурсий Plant Watching, одна из создателей гида по дикорастущим растениям «Так называемые сорняки», автор блога @varganova_irina
Как поменялась флора в Петербурге со времен Петра I?
Узнать, что росло в Петербурге 300 лет назад, можно по городской топонимике. Так старые названия петербургских островов могут подсказать, что там раньше произрастало: Аптекарский остров — в прошлом именовался Кorpisaari («необитаемый лес»), а остров Декабристов был обозначен на шведский картах Halawi («ивовое дерево»). Из-за строительства Петербурга в его зеленом убранстве происходили существенные изменения. Начиная с петровских времен, из Европы и из других российских городов (в основном южных) для озеленения улиц и садов молодой столицы завозились деревья: из Европы — абрикосы, каштаны, сирень, самшит, декоративные травы, с юга России — липы, дубы, клены. В середине XVIII века в Петербурге стали высаживать карагану желтую, которую часто называют желтой акацией. Довольно распространенная порода дерева в городе — лиственница сибирская — была завезена тоже в петровские времена, но с севера, из Архангельской губернии. Ее стали выращивать как источник корабельной древесины. На берегу реки Линдуловки в качестве эксперимента посадили семена лиственницы еще в 1938 году. Сейчас на этом месте находится заказник Линдуловская роща. Во время Великой Отечественной войны зеленый фонд Петербурга сильно пострадал, многие деревья погибли из-за артобстрелов, поэтому чтобы быстро восстановить зеленый облик города, было принято решение сажать на улицах и в скверах быстрорастущие деревья — тополя.
Развитие нашего города сопровождалось вырубкой лесов и осушением болот, что повлекло за собой исчезновение видов растений: из Петербурга исчезли красивоцветущий кустарник волчеягодник, многие орхидеи. Из-за осушения когда-то обычное на озерах и болотах Северо-Запада растение восковница обыкновенная теперь занесена в Красную Книгу и встречается только в Юнтоловском заказнике. В черте старого Петербурга почти невозможно встретить обычные лесные растения (ветреницу дубравную, майник, чернику) из-за того, что их естественных местообитаний не осталось. Ближе всего к историческому центру эти лесные растения можно встретить в парках Удельном и Сосновка.
Как развитие транспорта повлияло на растительность?
Развитие транспортной сети, перевозки растительного сырья, фуража, способствуют миграции растений из других регионов. За последние 150 — 100 лет в городской флоре появились «растения-пришельцы» и многие из них стали уже привычными. Интересно, что если сравнить современные города в совершенно разных точках страны, везде можно обнаружить схожий набор городских растений. Так, в конце XIX века из Америки в Западную Европу, а потом и в Россию попала ромашка безъязычковая, которая с одной стороны засоряет поля и снижает урожай, а с другой является лекарственным растением. Сейчас это «растение-пришелец» встречается и в Петербурге, и в Калининграде, и во Владивостоке. Все, конечно, знают про борщевик Сосновского. Не менее опасен для биоразнообразия и другой пришелец — золотарник канадский, его завезли как декоративное растение. За пределами родного ареала у золотарника нет естественных врагов из числа растений-конкурентов и насекомых, поэтому золотарник, сбежав с клумб и цветников, стал быстро распространяться. Он замещает местные растения на лугах, в лесах, что косвенно снижает разнообразие и численность насекомых, птиц, млекопитающих и даже грибов.
Среди водных растений тоже есть новые для флоры виды: например, элодея канадская. Ее разрастание приводит к заморам рыб, мешает движению транспорта, вытесняет другие водные растения. Она попала в Неву в конце XIX века, а через 100 лет она начала жить в Байкале.
А климат?
Из-за роста среднегодовой температуры бактерии, стали чаще заражать растения. Переносчики вирусных заболеваний растений насекомые, черви нематоды, клещи, грибы тоже стали размножаться быстрее. В последние десятилетия в Петербурге наблюдается настоящая катастрофа — вязы массово усыхают и гибнут из-за голландской болезни вязов или графиоз. Это грибная болезнь, распространяемая от дерева к дереву жуками-долгоносиками. При обнаружении признаков графиоза у даже с виду здорового вяза, его приходится срубать. Из-за этого в Петербурге меняется привычный вид скверов и улиц, место вязов занимают посадки молодых лип, конского каштана и кленов.
Как воздействует урбанизация?
Урбанизация изменяет не только флору, но даже почвы. В городах почвам свойственно переуплотнение, отсутствие структуры. Недавние исследования, показали, что в почвах Летнего сада в последние 60 лет активно накапливаются тяжелые металлы. Конечно, загрязнители есть во всех городских почвах, и это сказывается на растениях, отравляя их и вызывая изменения роста листьев и веток».
Сергей Петров
Сотрудник ЗИН РАН, организатор орнитологических экскурсий, педагог ЭБЦ «Крестовский Остров»
Птицы — индикатор состояния экосистемы. Что с ними стало?
Причин изменений численности популяций птиц много, среди основных — климат, обстановка в районах зимовки и на пролетных путях, обилие или дефицит корма, пресс хищников, катаклизмы (пожары, засухи, гололед). Общего тренда на увеличение или уменьшение численности в целом для всех видов птиц нет. Есть колебания численности отдельных видов, которые можно заметить в Петербурге. Чтобы доказать их существование нужны масштабные многолетние исследования, а они не проводились. Поэтому разговор об изменениях численности птиц в Петербурге в основном не научный. Как правило, мы можем обсуждать и сравнивать наблюдения отдельных людей. Например, некоторые исследователи отмечают связь численности дятлов с урожаем хвойных пород деревьев и численностью короедов, овсянка обыкновенная была обычной птицей в то время, когда в городе был популярен конный транспорт, сейчас ее стало меньше. Есть птицы, которые приспособились к среде, видоизмененной человеком: например, серебристые чайки освоили свалки и контейнеры для мусора. Разнообразные пищевые ресурсы в городе активно используют вороны. С 1970-х годов у нас начала зимовать кряква. Это связано с развитием промышленности, изменениями климата, к тому же, у жителей сформировалась привычка подкармливать птиц на Неве.
Какие тенденции сейчас наблюдаются?
Есть тенденция на снижение численности некоторых синиц и воробьев. Важно, что постепенное исчезновение воробьев связано с политикой властей в отношении кошения газонов. Часто траву подстригают в сезон выкармливания птенцов, а птицы как раз добывают в ней корм. Еще одной актуальной проблемой является современная застройка. Многие птицы часто гнездятся в отверстиях над окнами и под балконами, а во многих новых домах такой возможности у них нет.
В устье Невы традиционно существовали довольно крупные скопления водоплавающих и околоводных птиц. Поскольку на мелководьях строим порты и новые квартала, мы уничтожаем места кормления и отдыха водоплавающих птиц. Лебедям и речным уткам принципиально там кормиться, потому что они могут есть только на расстоянии вытянутой шеи (нырять не привыкли), либо собирать корм с поверхности воды, а эти точки богаты растительностью и беспозвоночными животными.
Люди стали активно отдыхать на берегу Финского залива: кататься на катерах, байках и виндсерфе. Например, человек подъезжает близко к лебедям, чтобы сфотографировать, а они естественно испытывают стресс и ищут более спокойное место. Из-за этого птицы теряют драгоценное время, чтобы пополнить свои питательные резервы, улетают дальше в акваторию и тратят ресурсы на поиски нового места отдыха и кормежки. В итоге птицы не подготовлены к перелету, а отсюда появляется риск не долететь до места. Когда такие ситуации повторяются массово, это уже угроза благополучию популяции.
Отдельная большая проблема — это домашние животные. По подсчетам ученых, кошки ежегодно в Америке уничтожают около одного млрд птиц. Некоторые подходят к этой проблеме так: «Кошки тоже звери, пусть сами с птицами разбираются». Они не правы. Птицы исконно населяли территорию, на которой сейчас находится Петербург, а кошек еще 350 лет назад здесь и в помине не было. Эволюционно птицы не знакомы с таким типом хищника, поэтому они не приспособились к его прессингу. Не все кошки хорошие охотники, но немало таких, которые ловят в 5-10 птиц в день. Не трудно посчитать, сколько птиц за начало лета, в период гнездования, животное сможет поймать.
Неконтролируемая подкормка водоплавающих птиц, в частности — крякв и лысух, тоже проблема. Мы привыкли кормить семечками птиц. Но если это делать зимой — это благо, а летом и в начале осени — во вред, потому что таким образом мы демонстрируем птицам доступность пищевых ресурсов. А это означает, что птицы могут не начать миграцию. Люди начали подкармливать лысух, а это не вполне естественный вид для нашего региона. Кроме того, подкормка приводит к зацветанию водоемов.
Птицы зачастую являются индикаторами состояния экосистемы. Многие наблюдатели отмечают сейчас тенденцию — уменьшение разнообразие птиц в городских парках. Это связано с активной застройкой города. Для того, чтобы сохранить разнообразие птичьего населения в границах города, необходимо развивать системы зеленых насаждений и особо охраняемых природных территорий.
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