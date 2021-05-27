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Ни один водоем Петербурга не признан пригодным для купания

Где можно безопасно искупаться летом в Петербурге? Оказывается, нигде — ни один водоем не признан пригодным для этого.

  • Фото: Shutterstock.com

С начала мая управление Роспотребнадзора по Петербургу проводит социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды водных акваторий 24 пляжей. К концу месяца отобрано 144 пробы на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По результатам их исследования все водные акватории города не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Непригодны для купания акватории:

  • 1-го Суздальского озера (Верхнее), Выборгский район;
  • 2-го Суздальского озера (Среднее), Выборгский район;
  • 3-го Суздальского озера (Нижнее), Выборгский район;
  • Ольгинского водоема, Выборгский район;
  • Колонистского пруда, Пушкинский район;
  • озера Разлив (пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»);
  • Финского залива (пляжи: «Кронштадтский» Кронштадтский район; «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи»), «Дюны» Курортный район: «Морские Дубки» Приморский район);
  • оз. Безымянного, Красносельский район, р. Ижора (пляжи «Взрослый», «Детский»), Колпинский район.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания. Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — отмечают в Роспотребнадзоре.

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