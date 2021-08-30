Берегов не видно. Петербург ежегодно теряет около полуметра прибрежных территорий

Легче всего размываются пляжи. В год теряется около полуметра территорий. Но есть места, где этот процесс идет быстрее. Тогда лучшие прибрежные зоны теряют до четырех метров в год. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий в ходе пресс-конференции ТАСС.

Он добавил, что есть отдельные места, где происходит обратный процесс — расширение территории. Однако соотношение между «уходящим» и «приходящим», к сожалению, отрицательный.

Серебрицкий отметил, что есть инженерные решения, которые позволяют если и не остановить, но замедлить процесс размытия. Но их внедрение сталкивается со сложностями. Так, в городе еще в 2016—2017 годах была разработана программа берегозащиты от негативного воздействия вод. Ряд ее аспектов даже не могут начать реализовывать из-за бюрократических сложностей: для этого требуются изменения в федеральном законодательстве.

Никаких гостиниц или апартаментов строить в зонах пляжей Петербурга не планируется. Ранее о такой возможности предупреждал депутат ЗакСа Алексей Ковалев. Однако, как заявляют в Смольном, новость об этом для них — «как гром среди ясного неба». Там заявили, что по генплану вообще ничего нельзя строить — вести строительство можно только по Правилам землепользования и застройки.

А еще в проекте нового Генерального плана власти Петербурга предусмотрели благоустроенный и комфортный выход к воде к рукавам Невы и Финскому заливу.