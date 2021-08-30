Для каждого региона спланирована инфраструктура по сортировке и захоронению отходов, а также по созданию полигонов. Территориям придется ускориться и обеспечить реализацию этих проектов, заявил глава Минприроды Александра Козлова в интервью РГ. До начала 2023 года в 20 проблемных регионах будут закрываться полигоны с отходами.

Глава ведомства надеется, что губернаторы воспримут проблему серьезно. Уже сейчас в девяти регионах России есть дефицит мощностей. Властям в Забайкалье, на Камчатке, в Красноярском крае, Магаданской и Новосибирской областях, Дагестане, Якутии, на Чукотке и в Севастополе уже сейчас приходится использовать нелегальные свалки.

На Канонерском острове в Петербурге пройдет экологический чемпионат. Главная цель соревнований — собрать как можно больше мусора. Принять участие в экологическом батле может любой желающий — для этого достаточно зарегистрироваться. Экобатл пройдет 4 сентября, участие в соревновании примут около 100 волонтеров.

Картографический сервис 2ГИС нанес на карты городов России места, в которых находятся пункты приема отсортированного мусора на переработку. В Петербурге таких точек 1977 — их можно найти по запросам «мусорные контейнеры», «пункты приема батареек», «сдать аккумуляторы» и другим.