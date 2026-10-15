Эксклюзив! Кирха святой Марии Магдалины в Приморске станет концертным залом. Показываем новые рендеры!

Что известно о прошлом кирхи

Лютеранскую кирху святой Марии Магдалины построили в 1904 году в финском поселке Койвисто (ныне Приморск) по проекту архитектора Йозефа Стенбека в стиле северного модерна. В 1905 году император Николай II пожертвовал средства, на которые церковь купила орган на 31 регистр. В 1928 году, к 300-летию прихода, в западном окне установили витраж с изображением Христа в окружении четырех ангелов.

Во время советско-финляндских войн 1939-1940 годов и Второй мировой войны поселок оказался в зоне боевых действий, которые значительно повредили интерьеры. В 1946 году в здании разместили клуб моряков, а два года спустя открыли дом культуры: для этого внутреннее пространство разделили перекрытиями на два этажа и небольшие помещения, а окно с витражом заложили кирпичом. В 1996 году эти стены занял краеведческий музей.