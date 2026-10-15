Эксклюзив! Кирха святой Марии Магдалины в Приморске станет концертным залом. Показываем новые рендеры!

Лютеранскую кирху святой Марии Магдалины, построенную в Приморске более 120 лет назад, превращают в новое культурное пространство! После реставрации в историческом здании откроют концертно-выставочный центр на 300 кресел. Собака.ru показывает, как он будет выглядеть внутри, а также рассказывает, что еще появится здесь после масштабного обновления и во сколько оно может обойтись.
Что известно о прошлом кирхи
Лютеранскую кирху святой Марии Магдалины построили в 1904 году в финском поселке Койвисто (ныне Приморск) по проекту архитектора Йозефа Стенбека в стиле северного модерна. В 1905 году император Николай II пожертвовал средства, на которые церковь купила орган на 31 регистр. В 1928 году, к 300-летию прихода, в западном окне установили витраж с изображением Христа в окружении четырех ангелов.
Во время советско-финляндских войн 1939-1940 годов и Второй мировой войны поселок оказался в зоне боевых действий, которые значительно повредили интерьеры. В 1946 году в здании разместили клуб моряков, а два года спустя открыли дом культуры: для этого внутреннее пространство разделили перекрытиями на два этажа и небольшие помещения, а окно с витражом заложили кирпичом. В 1996 году эти стены занял краеведческий музей.
Что известно о реставрации
План восстановления разработала «М.Г. Прайват Реконстракшн», которая в Петербурге известна работой над такими проектами, как Павловский дворец, бывшая фабрика-кухня на Московском, деревянная дача в Парголове и усадьба Елисеевых. Как рассказал Собака.ru представитель компании Максим Филипович, возможности проектировщиков во многом определили сохранившиеся исторические сведения.
Максим Филипович
реставратор, представитель компании «М.Г.Прайват Реконстракшн»
Тот объем архивных материалов, который доступен сегодня, позволил нам с большой точностью разработать план восстановления внутренних объемов и пространственной структуры, включая элементы интерьера. Если мы говорим о внешнем облике храма, то это во многом реставрация. Если мы говорим о внутренних интерьерах — это практически воссоздание с элементами реставрации.
Как восстановят интерьеры
Поскольку лютеранская кирха святой Марии Магдалины признана региональным памятником, проект потребовал прохождения государственной экспертизы. В документации учли новые функции и установку инженерных систем в существующую структуру здания, которая складывалась более 50 лет. Одобрение профильных ведомств она получила в 2023 году, но работы пока не начались.
Максим Филипович
реставратор, представитель компании «М.Г.Прайват Реконстракшн»
Экспертизу проходил не только проект, но и смета на производство работ. Как это ни странно, определение сметной стоимости объекта оказалось самой сложной задачей. Первоначальную смету существенно скорректировали, и на момент выхода из экспертизы в 2023 году она составляла около 270 млн рублей. На мой взгляд, это крайние небольшая сумма для такого объекта с учетом специфики его географического расположения, конструктивных особенностей и работ по воссозданию уникальных элементов отделки. Безусловно, смета перед началом работ пройдет индексацию, но все же это весьма скромный бюджет для того объема и качества работ.
Проект предполагает максимальное сохранение исторических элементов, так как ключевым экспонатом после обновления пространства стане само здание — его архитектура, объемно-планировочное решение, интерьеры.
Все помещения освободят от поздних конструкций, исказивших внутренний облик, раскроют ребристые своды. Также восстановят детали декора: балкон (хоры), кафедру, скамьи, полы и орнаментальную роспись сводов. При этом реставрация витражей, органа, алтарной преграды и престола не предусмотрена.
Особое внимание уделят отделке: стены получат новую известково-песчаную штукатурку после демонтажа металлической сетки, а на первом этаже отреставрируют или воссоздадут декоративную бетонную плитку. Полы на хорах сделают дощатыми.
Что еще появится после завершения работ
Первый этаж и хоры приспособят для временных и постоянных выставок, мастер-классов и других просветительских мероприятий. В пространстве под балконом появятся зоны, разделенные прозрачными перегородками: они не нарушат восприятие исторических интерьеров, но позволят поддерживать разные режимы температуры и влажности в зимний период. Здание подключат к городским сетям электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Инженерное оборудование разместят в бывшей котельной, которую также реконструируют. Под санузлы предусмотрены отдельные туалетные модули на прилегающей территории.
Над материалом работали: Максим Бабенко, Инна Метелькова
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