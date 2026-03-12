Какое будущее ждет бывшую фабрику-кухню на Московском: бизнес-парк и панорамная терраса со смотровой площадкой

В Петербурге определились с будущим бывшей фабрики-кухни на Московском проспекте, 114: после 10-летнего запустения ее восстановят и приспособят под премиальный бизнес-парк с панорамной террасой на крыше. В каком состоянии здание находится сегодня, что еще появится в нем после обновления и как его кейс скажется на судьбе памятников конструктивизма — узнали у реставратора, урбаниста и исследователя ленинградского авангарда.
Здание фабрики-кухни на Московском проспекте, 114
Прошлое фабрики-кухни
Трехэтажное здание на Московском проспекте, 114 возвели в 1936 году по проекту Евгения Катонина и Евгения Соколова. С точки зрения архитектуры оно относится к позднему конструктивизму. При этом его лицевые фасады оформлены в стиле советской неоклассики.
Во время Великой Отечественной войны в фабрику-кухню попала бомба. Масштабное восстановление началось уже в 1944 году. А спустя пять лет внутри разместили Ленинградский пищевой комбинат.
В 1990-е годы предприятие переименовали в «Комбинат детского питания и пищевых концентратов». Под таким названием оно проработало до 2010-х годов, но было закрыто. Тогда же впервые заговорили о возможном редевелопменте, но частая смена собственников так и не дала этим планам осуществиться.
Лицевой фасад здания фабрики-кухни на Московском проспекте, 114
В 2020 году участок рядом с фабрикой-кухней приобрела компания «Красная стрела», сообщал NSP. По информации издания, застройщик планировал возвести жилой комплекс «Менделеев», но спустя год перепродал его компании e. Development, которая продолжает строительство ЖК под брендом «е.волюция».
Фабрика-кухня в ту сделку не вошла и все это время пустовала. Весной 2025 года ее выкупила компания «Союз Девелопмент» под руководством Зазы Паксадзе, писал «РБК». Зимой 2026-го стало известно, что новый собственник готовится к реставрации и приспособлению здания под коммерческое использование, а генеральным проектировщиком выступит компания «М.Г.Прайват Реконстракшн».
Максим Филипович
реставратор, представитель компании «М.Г.Прайват Реконстракшн»
Мы уже работали над постройками той же эпохи в Петербурге — например, Кировским универмагом и фабрикой-кухней на Васильевском острове. Такие здания отличаются невысоким качеством строительства, что связано с экономической ситуацией и низким объемом финансирования социальных проектов в 1930-е годы. Это требует особого внимания к конструкциям и предполагает их усиление. Такая специфика нам знакома, поэтому мы понимаем, с чем имеем дело.
Новый собственник не работал именно с памятниками конструктивизма, но работал с культурным наследием в целом. Мое личное мнение — это молодой, но быстрорастущий девелопер, который с уважением относится к культурному наследию и хочет закрепиться на этом рынке.
Будущее фабрики-кухни
К концу 2027 года в бывшей фабрике-кухне на Московском проспекте откроют премиальный бизнес-парк «М114» на 6,5 тысячи квадратных метров. Специалисты уже приступили к исследованию здания, сообщили «Собака.ru» в компании «М.Г.Прайват Реконстракшн».
Максим Филипович
реставратор, представитель компании «М.Г.Прайват Реконстракшн»
Предыдущий собственник успел провести ряд работ — например, демонтировать не представляющую исторической ценности отделку в основном объеме здания. В этом есть плюс: нам не нужно делать дополнительные вскрытия конструкций — мы уже можем оценить техническое состояние объекта.
Так как фабрика-кухня — выявленный объект культурного наследия, любые изменения на ее территории необходимо согласовывать с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В предмет охраны входит форма здания, облик фасадов, кирпичные стены, гранитный цоколь, железобетонные перекрытия первого этажа, а также планировка и оформление парадной лестницы на 1–3 этажах, уточнили Собака.ru в профильном ведомстве.
Максим Филипович
реставратор, представитель компании «М.Г.Прайват Реконстракшн»
Парадная лестница дошла до нас в состоянии «уставшего» советского ремонта. Другие лестницы мы тоже сохраним, даже если они не относятся к предмету охраны: нам нужны выходы для возможной эвакуации.
Во дворе обустроят автомобильную парковку, а также «зону для отдыха», добавили в компании «М.Г.Прайват Реконстракшн», но подробности не привели.
Общую стоимость реставрации и приспособления здания под коммерческое использование «Союз Девелопмент» не разглашает. Эксперты, на которых ссылается «РБК», оценивают ее примерно в 600 млн рублей.
Дворовый фасад здания фабрики-кухни на Московском проспекте, 114
Главная фишка
В «М.Г.Прайват Реконстракшн» предлагают обустроить на крыше фабрики-кухни панорамную террасу, которая станет общественным пространством со смотровой площадкой. В компании подчеркивают, что она будет скрыта от посторонних глаз, чтобы не нарушить архитектурный ансамбль этой части Московского проспекта.
Максим Филипович
реставратор, представитель компании «М.Г.Прайват Реконстракшн»
Это наш большой замысел как генпроектировщиков. Мы приложим все усилия, чтобы обосновать целесообразность устройства террасы — как собственнику, так и КГИОПу. Степень ее открытости пока под вопросом, но она точно не будет закрытой территорией.
Я лично поднимался на крышу фабрики-кухни и могу сказать, что это невероятный опыт: когда смотришь на Триумфальные ворота с высоты, кажется, будто стоишь в VR-очках или находишься внутри 3D-игры. Думаю, это место станет популярной локацией на юге Петербурга.
Визуализация будущего бизнес-парка в здании фабрики-кухни на Московском проспекте, 114
Мнения экспертов
Специалисты по-разному говорят о будущем фабрики-кухни и других памятников конструктивизма 1930-х годов в Петербурге. Урбанист Дмитрий Бумагин видит в них большой потенциал для редевелопмента и коммерческого использования. Исследователь ленинградского авангарда Маргарита Штиглиц, в свою очередь, обращает внимание на проблему неопределенного статуса подобных построек: далеко не все из них охраняются государством, а существующих механизмов защиты зачастую недостаточно.
Маргарита Штиглиц
доктор архитектуры, профессор государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица
В последние годы можно отметить более внимательное отношение к архитектуре ленинградского авангарда. В первую очередь я бы упомянула положительные примеры реставрации и приспособления таких промышленных объектов, как Левашовский хлебозавод и фабрика «Красное знамя». Вторую жизнь также обретает Василеостровская фабрика-кухня.
При этом далеко не все постройки этого стиля включены в списки объектов культурного наследия — например, в них нет фабрик-кухонь при Обуховском заводе, «Северной верфи» и других предприятиях города. Конечно, не все они могут претендовать на статус памятника, но должна быть какая-то промежуточная категория, позволяющая сохранять характерные черты построек той эпохи.
Важно также более внимательно относиться к постройкам переходного периода — от зрелого конструктивизма к неоклассике. В их числе и фабрика-кухня на Московском проспекте, 114, построенная на исходе ленинградского авангарда и не обладающая такой композиционной выразительностью, как Василеостровская, Выборгская, Невская и Нарвская фабрики-кухни. Но, безусловно, ее основные особенности требуют бережного сохранения.
Дмитрий Бумагин
урбанист бюро Klauzura и управляющий первого независимого архитектурного коворкинга в культурном квартале «Брусницын», автор телеграм-канала «Bum Urban Channel»
Мне было бы интересно посмотреть на результат переосмысления исторической функции здания, ведь она не потеряла актуальности: гастрономические пространства Петербурга — популярные точки притяжения как у горожан, так и туристов. Тот вариант редевелопмента, который в итоге выбрали, — это win-win: город сохранит памятник, бизнес получит уникальную недвижимость с историей, а сама фабрика-кухня — новую жизнь в старых стенах.
С точки зрения урбанистики это очень перспективная локация. Московский — район с высокой деловой активностью, а также развитой инфраструктурой общественного транспорта. В шаговой доступности от здания фабрики-кухни — станция метро «Московские ворота». В перспективе, пусть и очень далекой, откроется еще одна — «Заставская», что даст дополнительный буст для развития территорий на юге города.
Качественно выполненная реставрация здания и его приспособление под коммерческое использование создадут еще один положительный прецедент для реализации подобных проектов. У нас уже есть показательный кейс — Канатный цех c водонапорной башней бывшего завода «Красный гвоздильщик», который нашел своего резидента в виде школы дизайна НИУ ВШЭ. В случае успеха пример фабрики-кухни станет мощным сигналом рынку о возможности работы с конструктивистским наследием и положительно скажется на будущем ленинградского авангарда.
