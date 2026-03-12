Какое будущее ждет бывшую фабрику-кухню на Московском: бизнес-парк и панорамная терраса со смотровой площадкой

Прошлое фабрики-кухни

Трехэтажное здание на Московском проспекте, 114 возвели в 1936 году по проекту Евгения Катонина и Евгения Соколова. С точки зрения архитектуры оно относится к позднему конструктивизму. При этом его лицевые фасады оформлены в стиле советской неоклассики.

Во время Великой Отечественной войны в фабрику-кухню попала бомба. Масштабное восстановление началось уже в 1944 году. А спустя пять лет внутри разместили Ленинградский пищевой комбинат.

В 1990-е годы предприятие переименовали в «Комбинат детского питания и пищевых концентратов». Под таким названием оно проработало до 2010-х годов, но было закрыто. Тогда же впервые заговорили о возможном редевелопменте, но частая смена собственников так и не дала этим планам осуществиться.