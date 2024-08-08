Это Саша Пименов и Саша Малютин — команда сыроварни и хлебопекарни «Брод» от ресторана Animals, подсадившего нас на фермерские продукты

Выдержка сыра в винных шкафах и гениальная продуктовая лавка «Локалочка»

Поздравляем с пятилетием Animals! Ресторан в доме Бассейного товарищества на Некрасова не только приучил петербуржцев к локальным продуктам, но и построил свою артизанальную экосистему: фермерские овощи, собственные сыроварня и хлебопекарня, обеспечивающая лучшим тартином всех нас. Как так получилось?

Пименов: Нас вдохновил датский локаворский ресторан Relae — у него свой микромир с фермой и пекарней. Там я проходил большую стажировку и считаю, что это место научило меня, как работать: в Animals я пришел в качестве шеф-повара, променяв карьеру в «Газпроме» на гастрономию, и сейчас выступаю в роли идеолога и наставника. А артизанальная история Animals началась с локдауна в пандемию, когда нужно было сохранить ресторан, команду и справиться со всеми волнами коронавируса. Мы запустили производство хлеба, а затем и сыров. Из спасательного круга это превратилось в точку роста.

Малютин: В то время я был су-шефом Animals, но открыл в себе сыровара. Проштудировал тысячи книжных страниц, съездил к родной тете в Казахстан, она — гениальный домашний сыродел, научила меня мастерски делать фету и камамбер. Ферментацией я увлекся, когда работал в ресторане баскской кухни Bilbao (уже закрыт. — Прим. ред.). А продолжил обучение у соосновательницы школы ремесленного сыроделия и члена Международной гильдии сыроделов Олеси Шевчук. Считаю, что в России это лучший вариант.

Джентрификация Обводного канала как альтернативного тусовочного центра.

Пименов: Так как в пандемию рестораны не могли принимать гостей, мы превратили зал Animals в экспериментальную лабораторию. Это сейчас у нашего проекта «Брод» отдельное красивое помещение на Курляндской, которое — вместе с штаб-квартирой пивоваров AF Brew прямо напротив — обеспечивает джентрификацию Обводного канала как альтернативного тусовочного центра. А тогда на одном столе мы замешивали тесто для хлеба, а второй отдавали Саше под сыр.

Малютин: Помню, как в самый разгар самоизоляции в одной кастрюле мы варили суп навынос, а в другой я ферментировал молоко, под выдержку сыров пришлось задействовать винные шкафы. Тогда же все рестораторы резко переориентировались на доставку, и мы организовали продуктовую лавку «Локалочка» с нашими авторскими паштетами, риетами и фруктовыми чатни, где также продавали бри, моцареллу и страчателлу. Команда Animals получала колоссальный отклик, людям зашло! Локдаун закончился, сервиса доставки «Локалочка» больше нет, но осталась гастролавка при ресторане на ул. Некрасова, 60, и производство с лавкой «Брод» на Курляндской ул., 49.