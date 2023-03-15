В Петербурге дома на Нарвской заставе временно спасли от сноса. Но не стали защищать склады Кокоревых и школу поэтессы Ольги Берггольц

Накануне эти поправки в городской закон «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия...» (№820-7) поддержала парламентская комиссия по градостроительству. В корректировке закона депутаты из фракции «Яблоко» не только предлагали отложить снос до завершения программы по реновации, но и полностью исключить демонтаж исторических зданий.

Но эту поправку отклонили. Точно такое же решение приняли и по защите складов Кокоревых на Лиговском проспекте и исторических построек на проспекте Обуховской обороны. Депутаты предлагали вернуть к действующей редакции закона защиту домов на этих улицах.

Однако в законопроекте разрешен снос без восстановления складов Кокоревых ради высокоскоростной магистрали (ВСМ), а зданий на проспекте Обуховской обороны — для строительства Большого Смоленского моста.