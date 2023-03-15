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Урбанистика

В Петербурге дома на Нарвской заставе временно спасли от сноса. Но не стали защищать склады Кокоревых и школу поэтессы Ольги Берггольц

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Депутаты ЗакСа приняли во втором чтении поправку, которая переносит до 2029 года возможность сноса «сталинских» домов на территории Нарвской ради программы реновации. А поправку, которая бы навсегда запретила демонтаж не только жилых домов, но и складов Кокоревых на Лиговском проспекте и зданий на проспекте Обуховской Обороны, в том числе и школу блокадной поэтессы Ольги Берггольц, парламентарии не поддержали.

SergejStep / Shutterstock.com

Накануне эти поправки в городской закон «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия...» (№820-7) поддержала парламентская комиссия по градостроительству. В корректировке закона депутаты из фракции «Яблоко» не только предлагали отложить снос до завершения программы по реновации, но и полностью исключить демонтаж исторических зданий.

Но эту поправку отклонили. Точно такое же решение приняли и по защите складов Кокоревых на Лиговском проспекте и исторических построек на проспекте Обуховской обороны. Депутаты предлагали вернуть к действующей редакции закона защиту домов на этих улицах.

Однако в законопроекте разрешен снос без восстановления складов Кокоревых ради высокоскоростной магистрали (ВСМ), а зданий на проспекте Обуховской обороны — для строительства Большого Смоленского моста.

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Напомним, в 2021 году в Петербурге на совете по сохранению культурного наследия представили проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая будет связывать Петербург и Москву. Хотя на дорогу между двумя столицами будут тратить не более трех часов, но для этого потребуется снести несколько исторических зданий в центре Петербурга.

Кроме того, в том же году совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста через Неву. Его проложат в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай. На строительство планируют выделить 13 млрд рублей. Чтобы возвести переправу, придется снести восемь исторических зданий. Но этого можно избежать: еще один проект моста разработан независимыми специалистами и позволяет сохранить дома

 

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