Разработан новый проект развязки Большого Смоленского моста. Он позволит сохранить исторические дома

Также преимуществом независимого проекта, по мнению ВООПИиК, варианта является наличие в составе развязки всех возможных съездов — включая левый поворот с Большого Смоленского проспекта в сторону центра, который отсутствует в официальном эскизе. Именно этот поворот сейчас является самым востребованным у жителей района.

«Градозащитники уверены, что строительство моста можно реализовать с минимальными потерями для исторической застройки. Петиция против против сноса зданий, которую подготовила активисты, уже набрала более 30 тысяч подписей», — отмечают представители ВООПИиК.

Напомним, в конце ноября 2021 года Совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста через Неву. Его проложат в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай. Чтобы возвести переправу, придется снести восемь исторических зданий.