Разработан новый проект развязки Большого Смоленского моста. Он позволит сохранить исторические дома

Появился новый проект развязки Большого Смоленского моста. Он разработан независимыми специалистами по просьбе ВООПИиК и позволит сохранит исторические дома, которые могут снести в случае реализации одобренного Совет по сохранению культурного наследия проекта.
Как рассказали «Собака.ru» представители петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), согласно разработанному варианту, скорректировать необходимо только съезды с моста. Если сделать их более компактными, можно сохранить семь из восьми предназначенных под снос домов. Основные параметры моста — высота, габариты ширины — в предложенном варианте сохраняются, поэтому значительной корректировки проекта не требуется.
Также преимуществом независимого проекта, по мнению ВООПИиК, варианта является наличие в составе развязки всех возможных съездов — включая левый поворот с Большого Смоленского проспекта в сторону центра, который отсутствует в официальном эскизе. Именно этот поворот сейчас является самым востребованным у жителей района.
«Градозащитники уверены, что строительство моста можно реализовать с минимальными потерями для исторической застройки. Петиция против против сноса зданий, которую подготовила активисты, уже набрала более 30 тысяч подписей», — отмечают представители ВООПИиК.
Напомним, в конце ноября 2021 года Совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста через Неву. Его проложат в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай. Чтобы возвести переправу, придется снести восемь исторических зданий.
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