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Урбанистика

Разработан новый проект развязки Большого Смоленского моста. Он позволит сохранить исторические дома

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Появился новый проект развязки Большого Смоленского моста. Он разработан независимыми специалистами по просьбе ВООПИиК и позволит сохранит исторические дома, которые могут снести в случае реализации одобренного Совет по сохранению культурного наследия проекта.

Все изображения предоставлены «Собака.ru» ВООПИиК
Все изображения предоставлены «Собака.ru» ВООПИиК
Все изображения предоставлены «Собака.ru» ВООПИиК
Все изображения предоставлены «Собака.ru» ВООПИиК
Все изображения предоставлены «Собака.ru» ВООПИиК

Как рассказали «Собака.ru» представители петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), согласно разработанному варианту, скорректировать необходимо только съезды с моста. Если сделать их более компактными, можно сохранить семь из восьми предназначенных под снос домов. Основные параметры моста — высота, габариты ширины — в предложенном варианте сохраняются, поэтому значительной корректировки проекта не требуется.

Изображение предоставлено «Собака.ru» ВООПИиК

Также преимуществом независимого проекта, по мнению ВООПИиК, варианта является наличие в составе развязки всех возможных съездов — включая левый поворот с Большого Смоленского проспекта в сторону центра, который отсутствует в официальном эскизе. Именно этот поворот сейчас является самым востребованным у жителей района.

«Градозащитники уверены, что строительство моста можно реализовать с минимальными потерями для исторической застройки. Петиция против против сноса зданий, которую подготовила активисты, уже набрала более 30 тысяч подписей», — отмечают представители ВООПИиК.

Напомним, в конце ноября 2021 года Совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста через Неву. Его проложат в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай. Чтобы возвести переправу, придется снести восемь исторических зданий.

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