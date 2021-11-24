В Петербурге одобрили проект нового разводного моста через Неву. Чтобы его построить, нужно снести 8 исторических зданий

Мост, получивший название Большой Смоленский, будет иметь легкие арочные пролеты, которые, как утверждают в Смольном, «продолжат традиции исторических переправ города». Его подключат к улично-дорожной сети через развязки на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную, а также на пересечение Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.

Новая переправа позволит улучшить транспортное сообщение для 800 тысяч человек, проживающих на левом и правом берегах Невы. Проектирование переправы выполнено за счет инвестиционных средств. Строительство предполагает использование налоговых поступлений компании «Газпром» в бюджет города.

Как пишет «Фонтанка», проект строительства предполагает снос пяти зданий 1917 года постройки, одного — 1901 года, еще двух — 1871 и 1851 года постройки. В границы размещения транспортной магистрали попадают дома № 48, 54, 56, 60, 69, 71, 44, литера А, 68, литера А, по проспекту Обуховской Обороны. Сейчас снос этих зданий запрещен региональным законом № 820-7 об объединенных охранных зонах.

«Этот мост предусмотрен Генеральным планом Петербурга. Он есть в Концепции развития транспортной системы города. В отличие от соседнего — также планируемого моста Широтной магистрали скоростного движения, он будет — разводной и общедоступный», — отметил губернатор Александр Беглов.

Возведение моста планируется в 2023-2028 годах. Проект станет частью внутреннего полукольца поэтапно формирующейся магистрали, которая соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра.

Помимо Большого Смоленского моста, в Петербурге могут появиться еще две переправы. Через Неву хотят проложить мост, который свяжет Васильевский остров с Коломной, еще один хотят построить неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизить транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.