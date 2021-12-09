Ради высокоскоростной магистрали хотят снести исторические здания в центре. Чем это грозит Петербургу? Объясняет Мария Элькина

В Петербурге на совете по сохранению культурного наследия представили проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая позволит добираться из Петербурга в Москву не более, чем за три часа. Для ее строительства потребуется снести два исторических квартала в центре города (здания в границах Лиговского проспекта, ТРЦ «Галерея», железной дороги и Транспортного переулка). Архитектурный критик Мария Элькина в своей колонке для «Собака.ru» объясняет, справедлива ли такая жертва.
Я наконец-то взялась прочитать книгу Ричарда Докинза «Расширенный фенотип», дошла до третьей главы. В ней автор подробно объясняет: почему в процессе генетических трансформаций не получаются совершенные, идеально адаптированные к жизни организмы. Причин тому он называет много. Мне удалось быстро запомнить три из них, потому что они слишком изящны в своей простоте. Первая — эволюция происходит не с чистого листа, она всякий раз имеет дело с чем-то уже существующим и ограничена им. Вторая — у любого приспособления живого организма есть, грубо говоря, побочные эффекты, и то, что хорошо для одних целей, может быть плохо для других. Третья — эволюция работает тактически, то есть она стремится к изменениям полезным сегодня, а не тем, которые через продолжительный отрезок времени приведут к появлению на свет совершенного существа. У Докинза есть еще «в-четвертых», «в-пятых» и так далее. Да и вообще эту книгу стоит прочитать, не доверяясь моему слишком поверхностному и ненадежному пересказу.
Я вспомнила ее, потому что приведенные знаменитым ученым соображения могут быть интересны применительно к городскому развитию. Не то чтобы законы эволюции работают в отношении городского развития — ни в коем случае! Но они помогают лучше осознать дилеммы и вопросы, перед которыми мы оказываемся всякий раз, когда нужно принять решение. Насколько нам важно сохранить существующую структуру Петербурга, и что именно в ней ценно для успешной жизнедеятельности? Больше ли выгода от строительства ВСМ, чем вред для городской среды? Есть ли способ минимизировать последнее, не потеряв в первом? Является ли строительство ВСМ со сносом домов стратегически полезным шагом? Не пожалеем ли мы о нем спустя время? Есть ли, в конце концов, способ проложить ВСМ так, чтобы дома не сносить?
Развитие города принципиально отличается от эволюции тем, что оно способно быть радикальным. Строго говоря, оно не связано собственными предыдущими итерациями бескомпромиссно, оно сдержано здесь только возможностями быстро создавать им замену.
С другой стороны, в отличие от эволюции, обреченной двигаться каждый раз по наитию, урбанизм не лишен возможностей к стратегической оценке ситуации, то есть существуют пусть и неточные, но все же довольно эффективные методы предсказания последствий, к которым ведут одни или другие тенденции.
С точки зрения сиюминутной выгоды нет сомнений в том, что нового качества коммуникация между двумя мегаполисами стоит жертвы в виде нескольких не самых ценных исторических построек. Однако если посмотреть на происходящее как на показатель выбранного вектора развития, ситуация будет выглядеть иначе.
Массивная инфраструктура как она есть уничтожает сложность среды мегаполиса, а вместе с ней — экономическое, эмоциональное и социальное благополучие горожан. Этот тезис был теоретически и на деле доказан в Нью-Йорке в 1970-е годы, когда экономисту и журналисту Джейну Джейкобс удалось помешать строительству железной дороги через родной район Гринвич Вилладж.
Нельзя спорить с тем, что Петербургу необходимо развитие транспортной системы, в том числе и в виде больших проектов вроде какого-нибудь Орловского тоннеля или еще одного скоростного диаметра. Просто надо помнить, что появление подобных объектов не должно непременно приводить к огрублению и упрощению городской структуры. Тому есть масса примеров: тоннель под Бостоном позволяет поверхности города быть более дружелюбной для людей, а напротив главного финского аэропорта развивают (и вполне успешно!) среду, ориентированную именно что на пешеходов и с точки зрения расстояний, и с точки зрения масштабов.
Нет смысла спрашивать: нужна нам ВСМ или нет? Тут ответ очевиден. Вопрос в том, в каком качестве мы представляем себе ее частью Петербурга. Как очередной большой проект, вокруг которого образуется урбанистическая выжженная земля? Или как повод создать более экологически чистый и удобный для человека город? Можно было бы сказать, что нужно и дорогу построить, и исторические здания сохранить, но лучше обобщить. Необходимо найти состояние симбиоза между большим и малым, быстрым и медленным. Пойти, грубо говоря, путем эволюции: постепенным, сложным, но, похоже, удивительно надежным.
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