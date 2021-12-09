Ради высокоскоростной магистрали хотят снести исторические здания в центре. Чем это грозит Петербургу? Объясняет Мария Элькина

Развитие города принципиально отличается от эволюции тем, что оно способно быть радикальным. Строго говоря, оно не связано собственными предыдущими итерациями бескомпромиссно, оно сдержано здесь только возможностями быстро создавать им замену.

С другой стороны, в отличие от эволюции, обреченной двигаться каждый раз по наитию, урбанизм не лишен возможностей к стратегической оценке ситуации, то есть существуют пусть и неточные, но все же довольно эффективные методы предсказания последствий, к которым ведут одни или другие тенденции.

С точки зрения сиюминутной выгоды нет сомнений в том, что нового качества коммуникация между двумя мегаполисами стоит жертвы в виде нескольких не самых ценных исторических построек. Однако если посмотреть на происходящее как на показатель выбранного вектора развития, ситуация будет выглядеть иначе.