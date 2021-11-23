В Петербурге показали проект терминала ВСМ. Ради ее строительства предлагают снести несколько исторических зданий

Для строительства ВСМ придется демонтировать здания в границах Лиговского проспекта, ТРЦ «Галерея», железной дороги и Транспортного переулка. Но пока по закону это сделать нельзя из-за охранных зон. Поэтому предлагается внести изменения в городской закон № 820–7 и внести в него подпункт о специальных требованиях по использованию земли.

В одном из вариантов изменений допускается демонтаж без восстановления в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Во вотром случае предлагают перечислить все дома, которые пойдут под демонтаж. В этом списке несколько построек по Транспортному переулку, корпуса склада Кокоревых и бывшей шоколадно-бисквитной фабрики «Блигкен и Робинсон».

Также в проекте предлагают снести пять дореволюционных зданий станции Фарфоровский пост, в том числе сам вокзал «Фарфоровская». На их месте хотят построить новую платформу. Члены совета по сохранению культурного наследия предложили создать рабочую группу для проработки вопроса по сохранению исторического наследия в центре Петербурга.

Помимо этого, в проекте представили приблизительное расписание и время в пути от Ленинградского до Московского вокзалов. При условии, что поезда будут тратить на дорогу 2 часа 39 минут, запустят по 42 рейса в обоих направления с интервалом в 45 минут, и до 15–30 минут в часы пик.

Напомним, правительство Петербурга планирует расширить Московский вокзал для приема поездов по высокоскоростной магистрали (ВСМ), рассказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство не отказывалось от строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург», он будет реализован в два этапа.