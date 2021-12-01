Ради нового моста через Неву хотят снести 8 исторических домов. Оно того стоит? Спорят архитектор, экономист и градозащитник

Формально в зону строительства новой переправы попадают восемь исторических зданий. Таковыми у нас считаются все дореволюционные постройки: я всегда этим возмущался, ведь часто эти даты ошибочны. Допустим, в 1960-х годах уже не знали точного времени постройки, но здание выглядит старым, вот они и писали, что дом 1917-го года.

Пять из восьми зданий, о которых идет речь официально возведены в 1917 году. Это глупость! Понятно, что в том году в Петербурге никто ничего не строил. В основе этих домов, наверное, есть какие-то исторические конструкции, возможно даже каменные, но затем, в 30-е-50-е их надстроили или полностью переделали. Для более точной датировки этих объектов нужно отдельное исследование, но очевидно, что они послереволюционные и не представляют ни малейшего интереса. Еще одно здание фактически утрачено: там был пожар. Оно и было — не шедевр, а сейчас требовать его воссоздания — просто смешно, особенно если это мешает такому важному объекту как мост.

Остается два дома. Первый: проспект Обуховской обороны, 60, безусловно, имеет в своей основе историческое здание. Но и оно особого интереса не представляет, переносить его не имеет смысла. Дом по адресу проспект Обуховской обороны, 68 — интереснее. Небольшое трех или четырехэтажное строение, характеризующее застройку того периода. Лично я бы его перенес метров на 10, чтобы он не мешал строительству. Технологии это позволяют, стоимость операции составит примерно 50-100 млн рублей, за которые этот дом можно потом продать, вернув эти деньги.

«Историческими следует называть только те объекты, которые имеют культурное и градостроительное значение»

Если это будет сделано, то общий проект у меня возражений не вызывает, ведь его роль в сшивании берегов Невы, создании монолитного города, огромна. У нас жители Веселого Поселка из-за отсутствия моста живут как будто в Купчино, хотя на самом деле они совсем рядом с центром находятся. Комментировать же саму архитектуру моста я не хочу. Она не худшая, они взяли арочную тему, как основу, можно было сделать и так. Остальное — ​дело вкуса.

Вообще эта ситуация вновь поднимает вопрос об охранном законодательстве. Его, конечно, надо менять, тем более, мы корректируем охранные зоны каждые 3-4 года и, насколько я знаю, уже готовится новое изменение, необходимое для строительства социальных объектов типа школ. Но это тактическое решение. Глобально же надо пересмотреть само понятие исторического здания. Оно должно быть не формальным, основанным только на годе постройки. Историческими следует называть только те объекты, которые имеют культурное и градостроительное значение. Надо всех их описать, нанести на карту и сохранять, а не называть дома 50-х годов по ошибке записанные в дореволюционные, историческими.