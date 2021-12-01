Ради нового моста через Неву хотят снести 8 исторических домов. Оно того стоит? Спорят архитектор, экономист и градозащитник

В конце ноября Совет по сохранению культурного наследия одобрил проект нового разводного моста через Неву. Это решение вызвало у горожан споры, ведь возведение новой переправы предполагает снос восьми исторических домов, построенных до революции. Мы спросили профессионалов в области транспортного планирования, архитектуры и охраны памятников, что они думают по этому поводу?
Людмила Истомина
Главный экономист Лаборатории градопланирования
Для любого города, разделенного рекой, мосты жизненно необходимы. Это повышает связность территории, увеличивает надежность транспортной сети, дает альтернативные пути движения транспорту и пешеходам. Расстояние между Володарским мостом и мостом Александра Невского более 6 километров — это огромный разрыв. Тем более, что в правобережной части Невского района уже сейчас проживает свыше 360 тысяч человек, а территории вдоль Октябрьской набережной продолжают застраиваться жилыми домами
Мост южнее железнодорожного Финляндского моста был предусмотрен и Генеральными планами Ленинграда 1948, 1966, 1987 годов, и действующим Генеральным планом Петербурга. Это важный элемент перспективной широтной связи Калининского, Красногвардейского, Невского, Фрунзенского и Московского районов. При этом следует понимать, что это будет не скоростная дорога для грузовиков и личных автомашин, а городская улица с движением общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Поэтому Широтная магистраль скоростного движения никак не сможет заменить такую связь, у них разное назначение.
Любое строительство на территории города меняет сложившуюся застройку. Только стройка в чистом поле происходит без сноса. Хоть мост, хоть тоннель, в любом случае должны будут выйти на поверхность земли и подключиться к современной улично-дорожной сети. А в плотной городской застройке это неизбежно повлечет за собой снос того или иного здания, перекладку инженерных коммуникаций. Я не специалист по охране памятников, чтобы рассуждать о том, стоит мост сноса исторических зданий или нет. Однако, Совет по сохранению культурного наследия поддержал проект моста, а в его составе профессионалы.
У меня, как у транспортного планировщика, возникает другой важный вопрос к проекту Большого Смоленского моста — почему не обеспечено подключение линии трамвая, идущего по мосту, к трамвайной линии по проспекту Обуховской обороны? Челночное движение трамвая, которое было анонсировано — явно непродуманное решение. Надеюсь, что проект в дальнейшем будет более тщательно проработан в части организации движения общественного транспорта. Новая связь правого и левого берегов Невы очень важна и для трамвайной сети, и для маршрутной сети автобусов, троллейбусов, и для пешеходов, и для велосипедистов.
Никита Явейн
Архитектор, рецензент проекта
Формально в зону строительства новой переправы попадают восемь исторических зданий. Таковыми у нас считаются все дореволюционные постройки: я всегда этим возмущался, ведь часто эти даты ошибочны. Допустим, в 1960-х годах уже не знали точного времени постройки, но здание выглядит старым, вот они и писали, что дом 1917-го года.
Пять из восьми зданий, о которых идет речь официально возведены в 1917 году. Это глупость! Понятно, что в том году в Петербурге никто ничего не строил. В основе этих домов, наверное, есть какие-то исторические конструкции, возможно даже каменные, но затем, в 30-е-50-е их надстроили или полностью переделали. Для более точной датировки этих объектов нужно отдельное исследование, но очевидно, что они послереволюционные и не представляют ни малейшего интереса. Еще одно здание фактически утрачено: там был пожар. Оно и было — не шедевр, а сейчас требовать его воссоздания — просто смешно, особенно если это мешает такому важному объекту как мост.
Остается два дома. Первый: проспект Обуховской обороны, 60, безусловно, имеет в своей основе историческое здание. Но и оно особого интереса не представляет, переносить его не имеет смысла. Дом по адресу проспект Обуховской обороны, 68 — интереснее. Небольшое трех или четырехэтажное строение, характеризующее застройку того периода. Лично я бы его перенес метров на 10, чтобы он не мешал строительству. Технологии это позволяют, стоимость операции составит примерно 50-100 млн рублей, за которые этот дом можно потом продать, вернув эти деньги.
Если это будет сделано, то общий проект у меня возражений не вызывает, ведь его роль в сшивании берегов Невы, создании монолитного города, огромна. У нас жители Веселого Поселка из-за отсутствия моста живут как будто в Купчино, хотя на самом деле они совсем рядом с центром находятся. Комментировать же саму архитектуру моста я не хочу. Она не худшая, они взяли арочную тему, как основу, можно было сделать и так. Остальное — дело вкуса.
Вообще эта ситуация вновь поднимает вопрос об охранном законодательстве. Его, конечно, надо менять, тем более, мы корректируем охранные зоны каждые 3-4 года и, насколько я знаю, уже готовится новое изменение, необходимое для строительства социальных объектов типа школ. Но это тактическое решение. Глобально же надо пересмотреть само понятие исторического здания. Оно должно быть не формальным, основанным только на годе постройки. Историческими следует называть только те объекты, которые имеют культурное и градостроительное значение. Надо всех их описать, нанести на карту и сохранять, а не называть дома 50-х годов по ошибке записанные в дореволюционные, историческими.
Анна Капитонова
Градозащитница, член ВООПиК
Это абсолютно недопустимая ситуация. Потому что правила — есть правила. Закон прямо запрещает снос исторических зданий в границах зон охраны. Да, он время от времени корректируется, но, в основном, в сторону расширения «заповедных» участков, а не их сокращения.
Это опасный, нехороший прецедент. Я считаю, что мост, если он необходим городу, можно построить и с сохранением исторических зданий. Как это сделать — задача проектировщиков, но они в своей работе должны учитывать существующие нормы, а не просить их менять под себя. Если, с проектом моста такая корректировка правил получится, то данный случай можно потом будет приводить в пример и в других ситуациях, исключая новые и новые территории из границ зон охраны.
Я не претендую на то, что являюсь специалистом в области транспорта. Однако в городе живу не первое десятилетие, вижу, что здесь происходит. То, что там хотят построить: двухэтажная развязка, которая в городском пространстве неуместна. За городом такие сооружения понятны, однако в районе проспекта Обуховской Обороны — нет. Это грубое вмешательство, которое уничтожит значительную часть атмосферы этого места.
Историческая застройка района Обуховской обороны сохранилась только частично: она была в основном деревянной. Мы должны подходить к охране каждого дошедшего до нас дома в том районе, как к защите последних свидетелей важных для города и страны событий. Эти дома помнят стачку рабочих Обуховского завода, одного из важнейших событий накануне революции, как не относись к этим событиям с точки зрения политических предпочтений. Кроме того, на 54-м доме по проспекту Обуховской обороны, который хотят снести, сохранилась мемориальная доска о формировании в этом доме дивизии народного ополчения в годы Войны.
Да, некоторые из этих домов после блокады были капитально отремонтированы, что в глазах некоторых экспертов «легализует» их снос. Однако то же самое можно сказать почти про каждое здание исторического центра, ведь в войну Ленинград очень сильно пострадал. Если каждое восстановленное после Победы здание признавать неисторическим, то потенциально можно снести весь Петербург.
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