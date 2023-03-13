В ЗакСе поддержали отсрочку сноса зданий на Нарвской заставе до 2029 года

Поправку о запрете сноса вносили депутаты от «Яблока» Борис Вишневский и Александр Шишлов. Они предложили защитить от демонтажа 163 дома в районе Нарвской заставы, а также исключить снос 20 исторических зданий, известных как склады Кокоревых, на Лиговском проспекте. Соответствующие изменения хотели внести в городской закон 820-7 о границах и режимах зон охраны объектов культурного наследия.

Кроме того, Вишневский от своего имени предлагал убрать нормы, по которым допускается снос исторического здания на проспекте Обуховской обороны, в том числе, школу, где училась «блокадная муза», поэтесса Ольга Берггольц.

Однако за поправки от «Яблока» проголосовал на заседании комиссии только один человек. Одновременно с этим поправку внесла «Единая Россия». От фракции поступило предложение перенести возможность сноса зданий Нарвской заставы на начало 2029 года. К этому времени закончится действие программы РЗТ (развития застроенных территорий).

Снос домов в Нарвской заставе планируют в рамках масштабной реновации. На месте зданий собираются построить многоэтажными жилыми домами. А склады Кокаревых планируют снести ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва.