Денис Минкин, глава Комтранса — об электромобилях для петербуржцев, беспилотных трамваях и роботах-водителях

О транспорте будущего

Крылов: Давайте поговорим о транспорте Петербурга будущего. Каким вы его видите?

Метелькова: Скажем, к 2030 году. У комитета амбициозные планы, интересно порассуждать хотя бы о такой перспективе.

Минкин: Сейчас наступает период терпения, а не рассуждений.

Крылов: Однако у вас же есть понимание, к чему вы стремитесь? Условно, когда на линию выйдет первый беспилотный трамвай?

Минкин: Есть, но, так как это беседа, а не интервью, я задам встречный вопрос: когда роботы заменят вас?

Крылов: Когда издательский бизнес решит, что это выгоднее экономически. Не потому, что он справится с нашей работой лучше, а потому, что дешевле.