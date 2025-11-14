В Петербурге самый дорогой транспорт в России? Нужен ли городу аэроэкспресс? А водное такси? Появится ли аналог МЦД? Большой разговор с главой комитета по транспорту

У нас уже есть новые электрички, станции тоже есть. Где-то нужно их модернизировать, где-то строить новые. К примеру, на улице Турку, планируется станция на Витебском направлении. Там потенциально очень хороший пассажиропоток — рядом якорные объекты: СКА-Арена, ТЦ «РИО», ТЦ «Радуга», больница им. Джанелидзе, «Россия — Моя История». Поставь станцию, и получится очень серьезный транспортный узел.

Есть и более радикальные меры вроде [железнодорожных пассажирских] диаметров. Пока у нас инфраструктура не позволяет делать магистральные железнодорожные маршруты через весь город, поскольку вокзалы у нас не соединены, а железнодорожный мост через Неву один и на нем сейчас грузовое движение. Если же будет сделан дальний обход [за пределами города для товарных поездов], то [через мост] можно будет организовать более интересное пассажирское движение — потенциально через весь город.

Появится ли это все на схеме метро с номерами, как в Москве? Об этом можно будет говорить, только если принцип работы будет одинаков. В метро пассажир в любое время приходит на станцию и ждет поезда, понимая, что он скоро придет. Электрички ходят с определенным интервалом только в часы пик. Вы не можете быть линией метро только с 7 до 11 утра и с 17 до 20. Это просто будут обманутые ожидания.

Могут ли электрички перейти на принцип работы метро? Если будет востребованность, конечно, да. Но без нее мы не можем пускать пустые электрички — необходимо экономить деньги.