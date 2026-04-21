В историческом депо представили спектакль о нейросетях. Одну из главных ролей сыграл трамвай

В старейшем трамвайном парке Васильевского острова 18 апреля театральное объединение «Причал» представило комедию режиссера Сеппо Кантерво (Сергея Пронина) «Дорожная карта» — историю о том, как человек пытается не уступить свое место искусственному интеллекту.
Перед выходом артистов на сцену со вступительным словом выступил глава Комитета по транспорту Денис Минкин. «Горэлектротранс» одним из первых вводит систему беспилотного управления трамваями, и эта постановка, по его словам, — попытка предприятия критически осмыслить такие инновации и посмеяться над ними.
По сюжету спектакля руководство городского транспорта ставит своим подчиненными задачу в кратчайшие сроки перевести трамвайное управление на систему искусственного интеллекта. Всех сотрудников — водителей, механиков и дорожников — заменяют не просто компьютеры, а самые настоящие киборги. Чиновникам, управленцам, представителям профсоюзов и обычным работникам предстоит доказать, что человек все еще незаменим.
Бывшее трамвайное депо в спектакле служит не просто площадкой и антуражем, но и реквизитом: в одном из действий трамвай проезжает прямо перед подмостками и на время становится сценой для одного из артистов.
«Дорожная карта» — уже третий по счету совместный проект петербургского «Горэлектротранса» и театрального объединения «Причал». Постановка выходит вслед за спектаклем-променадом «Мистер-33» и водевилем «Дитя кулис», представленными в 2025 году.
Музей городского электрического транспорта находится в бывшем трамвайном депо на Среднем проспекте Васильевского острова, 77. В 1942 году отсюда началось движение блокадного трамвая.
