В историческом депо представили спектакль о нейросетях. Одну из главных ролей сыграл трамвай

Перед выходом артистов на сцену со вступительным словом выступил глава Комитета по транспорту Денис Минкин. «Горэлектротранс» одним из первых вводит систему беспилотного управления трамваями, и эта постановка, по его словам, — попытка предприятия критически осмыслить такие инновации и посмеяться над ними.

По сюжету спектакля руководство городского транспорта ставит своим подчиненными задачу в кратчайшие сроки перевести трамвайное управление на систему искусственного интеллекта. Всех сотрудников — водителей, механиков и дорожников — заменяют не просто компьютеры, а самые настоящие киборги. Чиновникам, управленцам, представителям профсоюзов и обычным работникам предстоит доказать, что человек все еще незаменим.

Бывшее трамвайное депо в спектакле служит не просто площадкой и антуражем, но и реквизитом: в одном из действий трамвай проезжает прямо перед подмостками и на время становится сценой для одного из артистов.

«Дорожная карта» — уже третий по счету совместный проект петербургского «Горэлектротранса» и театрального объединения «Причал». Постановка выходит вслед за спектаклем-променадом «Мистер-33» и водевилем «Дитя кулис», представленными в 2025 году.

Музей городского электрического транспорта находится в бывшем трамвайном депо на Среднем проспекте Васильевского острова, 77. В 1942 году отсюда началось движение блокадного трамвая.