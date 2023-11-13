Правда, что электробусы — самый экологичный городской транспорт? Отвечают эксперты

«Климатический след транспортных средств принято рассматривать на всех циклах — строительства, эксплуатации и выводы из нее.

С точки зрения строительства производство одного электробуса с литиевым аккумулятором имеет тот же климатический и экологический след, что и производство автобуса с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Если смотреть на процесс эксплуатации, здесь нужно сравнивать цифры, они таковы: автобус с ДВС на 100 километров пробега использует порядка 40 литров жидкого топлива, если мы берем автобусы с бензиновыми двигателями, значительная часть которых — в Петербурге. Электробусы потребляют порядка 100 кВт*ч на 100 км. В пересчете на литры это означает, что у электробуса энергетический след в 2-3 раза ниже, у автобуса на ДВС.

И, наконец, утилизация. Сегодня технологии переработки литиевых аккумуляторов с получением вторичного лития есть. Пока вторичный литий, к сожалению, дороже первичного, но это вопрос масштабирования.

На самом деле транспортные литиевые аккумуляторы не нужно отправлять сразу для переработки во вторичный литий. Через 7-10 лет эксплуатации эффективность аккумуляторов падает примерно на 20%, но даже с пониженной емкостью они все равно сохраняют силу. Идеальным решением с точки зрения циркулярной экономики будет не направлять их на переработку, а использовать снова в новом качестве через технологические ниши, где они могут быть востребованы даже с пониженными характеристиками.

Мы очень приветствуем именно электробусы, а не электрокары, потому что в пересчете на одного пассажира они оставляют меньший углеродный след. Надеемся, что Петербург последует примеру Москвы, и весь автобусный парк станет электрическим. Кстати, нельзя сбрасывать со счетов трамваи и троллейбусы, их обязательно нужно развивать, потому что у них углеродный след еще меньше, чем у электробусов».