Сколько будет ехать экспресс до Выборга? Что за новый поезд поедет в Ивангород? Когда в Петербурге не останется старых электричек?

О перспективах тактового движения

С 6 апреля мы запустили тактовое движение на Гатчину (схема движения, когда в часы пик поезда ходят не по конкретному расписанию, а раз в полчаса, — прим. Собака.ru). Эта идея витала в воздухе много лет, наконец удалось ее воплотить.

Сложность была в том, что после Красного Села в сторону Гатчины идет однопутный участок, то есть поезда в Петербург и из Петербурга движутся по одним и тем же путям. При этом движение у нас смешанное — грузовые, пассажирские и пригородные поезда используют единую инфраструктуру. Уложить все это в график, да еще пустить в часы пик поезда с единым интервалом — это сложная задача, которую мы, железнодорожники, смогли решить.

Да, такт получился получасовой (на некоторых направлениях интервал тактового движения бывает меньше, от 10 минут, — прим. Собака.ru), но это все равно много удобнее с точки зрения планирования поездки.

Гатчина — шестое направление с тактовым движением. Дальнейшее развитие географии тактовых маршрутов сопряжено с развитием инфраструктуры. Другими словами, если мы хотим выйти на новый уровень перевозок, скорости и связности в регионе, необходимы уже капитальные вложения в инфраструктуру: новые остановочные пункты, транспортно-пересадочные узлы и, конечно, новые железнодорожные пути.

Мы прорабатываем различные варианты, [возможно ли перейти на тактовое движение где-либо еще], но анонсировать что-то, не будучи уверенными, нам бы не хотелось.