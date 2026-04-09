Сколько будет ехать экспресс до Выборга? Что за новый поезд поедет в Ивангород? Когда в Петербурге не останется старых электричек?

Петербург движется в сторону создания «наземного метро», то есть системы, когда электрички станут не просто способом уехать на дачу или в курортный район, а полноценной частью городской транспортной системы. Так в городе может появиться аналог московского МЦД, берлинского S-Bahn или Хельсинкской пригородной железной дороги. Как петербургские электрички движутся по этому пути? Какие новые маршруты в планах у перевозчика? Когда регулярные линии перестанут обслуживать старые советские вагоны без туалетов и мягких сидений? И, кстати, что там с поездами до туристических центров вроде Выборга и Ивангорода? На все эти вопросы Собака.ru отвечает Кирилл Корнилин, глава Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
О перспективах тактового движения
С 6 апреля мы запустили тактовое движение на Гатчину (схема движения, когда в часы пик поезда ходят не по конкретному расписанию, а раз в полчаса, — прим. Собака.ru). Эта идея витала в воздухе много лет, наконец удалось ее воплотить.
Сложность была в том, что после Красного Села в сторону Гатчины идет однопутный участок, то есть поезда в Петербург и из Петербурга движутся по одним и тем же путям. При этом движение у нас смешанное — грузовые, пассажирские и пригородные поезда используют единую инфраструктуру. Уложить все это в график, да еще пустить в часы пик поезда с единым интервалом — это сложная задача, которую мы, железнодорожники, смогли решить.
Да, такт получился получасовой (на некоторых направлениях интервал тактового движения бывает меньше, от 10 минут, — прим. Собака.ru), но это все равно много удобнее с точки зрения планирования поездки.
Гатчина — шестое направление с тактовым движением. Дальнейшее развитие географии тактовых маршрутов сопряжено с развитием инфраструктуры. Другими словами, если мы хотим выйти на новый уровень перевозок, скорости и связности в регионе, необходимы уже капитальные вложения в инфраструктуру: новые остановочные пункты, транспортно-пересадочные узлы и, конечно, новые железнодорожные пути.
Мы прорабатываем различные варианты, [возможно ли перейти на тактовое движение где-либо еще], но анонсировать что-то, не будучи уверенными, нам бы не хотелось.
Об электричках по «Подорожнику»
В прошлом году мы модернизировали турникеты [на вокзалах и крупных станциях, — прим. Собака.ru]. Технически они уже могут считывать любые способы оплаты, включая банковские карты и «Подорожник».
В идеальном мире такое же оборудование должно стоять на каждой станции, но это не везде возможно по целому ряду причин — начиная от стоимости и заканчивая ограничениями по инженерным сетям. Хорошей и относительно доступной альтернативой могут служить валидационные столбики на платформе (такие столбики установлены на некоторых станциях московского МЦД, где нет турникетов, — прим. Собака.ru).
К примеру, у вас тариф «90 минут» — вы садитесь в электричку на станции с турникетом, проехали до станции, где его нет, но есть валидационный столбик. Там вы приложили карточку и зафиксировали, что были в пути 25 минут. Далее дошли до метро, спустились и приложили «Подорожник» там в рамках единого билета.
Если интегрировать системы продаж всех перевозчиков на территории агломерации и при наличии валидаторов на всех остановочных пунктах такую задачу можно решить в достаточно короткие сроки. Конечно, важнейшим фактором процесса будет финансовое обеспечение. Компания не сможет решить [этот вопрос] в одиночку, необходима всесторонняя поддержка как от городских властей, так и от железной дороги.
О перспективах создания пригородной тарифной зоны
Во время церемонии запуска тактового движения между Петербургом и Гатчиной губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что вокруг городской зоны (внутри которой все поездки на электричках вне зависимости от расстояния стоят 65 рублей) может быть создана еще одна, пригородная, зона. В ней все поездки также будут осуществляться по некому единому тарифу.
Идею создания первой тарифной зоны для пассажиров мы полностью поддерживаем и считаем логичным этапом развития транспортной интеграции. Выравнивание тарифных подходов между субъектами — важный шаг, который позволит сформировать понятную стоимость поездки независимо от того, где проходит граница тарифа. С технической точки зрения такие решения реализуемы, дальнейшие шаги будут определяться после проработки тарифной модели.
Какой может быть зона такого единого тарифа чисто географически, сейчас не скажу. Надо анализировать транспортные потоки, учитывать генеральные планы, смотреть на перспективную городскую застройку и перспективы строительства предприятий и маршруты альтернативных видов транспорта. Без этого топологию новой тарифной зоны не сформировать.
Речь идет о проекте не одного года. Особенно в нынешних условиях, когда бюджеты у всех напряженные, а ставка [ЦБ] чувствительная для любой финансовой модели. В любом случае задача решаемая, но, очевидно, не быстро.
Новый электропоезд ЭП2ДМ. Составы этой модели ходят от Финляндского вокзала до Сестрорецка
О новых электричках и ретропоездах
Конечно, у нас есть планы в этом направлении. В прошлом году мы закупили новый поезд ЭП2ДМ (новые электрички с мягкими сиденьями, туалетами и розетками для зарядки телефонов, — прим. Собака.ru). Он теперь ходит на Сестрорецком «такте». В 2026 году мы получим еще один от материнской компании и поставим его на то же направление.
Вообще у нас очень обширный парк — порядка 200 поездов, 12 из которых наши, остальные арендованные. Есть и дизель-поезда, и рельсовые автобусы, и ЭТшки (электрички серии ЭТ, выпускавшиеся с 1990-х годов на Торжокском заводе, — прим. Собака.ru), есть «Ласточки» и абсолютно новые «Финисты» (фактически импортазмещенный вариант «Ласточки», — прим. Собака.ru).
В этом же году мы должны получить первый в России поезд ДП2Д (у него будет номер 0001!), работающий по схеме push-pull («тяни-толкай», схема при которой локомотив может как тянуть состав за собой, так и толкать вперед, — прим. Собака.ru). Фактически речь о такм же ЭП2ДМ, только впереди у него тепловоз. Это очень важно для неэлектрифицированных участков (так как при движении в обратную сторону тепловоз не надо перегонять и цеплять в начало состава, — прим. Собака.ru).
Он будет ходить до Сланцев и Ивангорода. Сейчас в Сланцы поезд ходит четыре раза в неделю, в Ивангород [каждый день, но небольшой состав]. С ДП2Д мы сможем курсировать до Сланцев каждый день и пускать в Ивангород шесть современных, комфортабельных вагонов. Мы надеемся получить состав до мая-июня. Если даже после этого повышенный спрос (к примеру, на поездки в Ивангород, — прим. Собака.ru) сохранится, будем дальше работать с этим направлением.
Если будем обновлять парк желаемыми для нас темпами, то к 2038 году [первых постсоветских], торжокских, электричек у нас остаться не должно. Будут только ЭП2ДМ на внутригородских маршрутах и «Финисты» там, где нужны скорости и повышенная комфортность — Выборг, Великий Новгород, Тихвин, Луга…
Если говорить о ретропоездах, то у нас в аренде их два: «Лахта» и в конце прошлого года появилась «Юность». Оба поезда ЭР2К (советские электропоезда, выпускавшиеся на Рижском заводе в 1960–1980-е годы, — прим. Собака.ru). В целом они полностью закрывают потребности наших пассажиров в таком виде движения.
О новых маршрутах
Есть перспективные маршруты, для которых мы считаем экономику. К примеру, хотим сделать экспресс-«Ласточку» на Выборг. Она будет ходить в определенное время дня, в формате экспресса, без остановок или с одной остановкой. Можно даже попробовать продавать билеты с указанием мест, чтобы поездка была более комфортной.
По времени мы хотели бы «выпрыгнуть» из часа — такой психологический рубеж (сейчас самая быстрый поезд доезжает до Выборга за 1 час 12 минут, — прим. Собака.ru). Однако в работе железнодорожного транспорта есть своя специфика: места для стоянок поездов и их маневров, переходы на однопутные участки, где движение требует строго согласованного графика среди всех участников перевозочного процесса (поезда дальнего следования, пригородные и грузовые). Поэтому может статься, что время в пути составит все же чуть больше: 62–64 минуты.
Сейчас в наших планах попробовать летом. Если эта услуга придется по вкусу пассажирам, то будем говорить о продлении времени работы.
Об оплате по Bluetooth
В конце ноября мы запустили оплату Open loop по геолокации — на тактовом маршруте до Павловска на Витебском направлении через приложение «ПроТранспорт+» Главное, чтобы у вас был включен bluetooth.
Сейчас идет подготовка запроса в Минцифры о включении приложения «ПроТранспорт+» в белые списки. После чего билет на пригородный поезд можно будет приобрести, даже если сеть будут глушить. Вы просто заходите на вокзал, нажимаете кнопку «начать поездку» в приложении. После этого у вас холдируется 65 рублей. Доехав до места назначения, вы нажимаете «завершить поездку» и деньги списываются. После этого формируется билет, с помощью которого вы можете пройти через турникет.
В этом году мы хотим, чтобы система заработала на всей территории Петербурга. Это правда очень удобно, я сам не раз пользовался.
