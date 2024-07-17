В Петербурге планируют тестировать прототипы водоробусов

«Пассажиравтотранс» планирует протестировать в Петербурге автобусы на водородном топливе, сообщил «Ведомостям Северо-Запад» генеральный директор предприятия Андрей Лызин. Он не стал уточнять, когда именно запустят тесты, но отметил, что это будет зависеть от готовности подвижного состава и заправочной инфраструктуры. Пока этот вид транспорта в городе не эксплуатируется.

«На сегодняшний день российскими производителями уже представлены два прототипа водоробусов, которые пока проходят внутризаводские испытания», — рассказал он.

Для тестов будут использовать прототип водоробуса «КамАЗ-6290» компании «КамАЗ», который ранее планировали тестировать в Москве. Водоробус похож на электробусы, но с водородными топливными элементами. Они позволяют увеличить запас хода с меньшим количеством аккумуляторов.

Пока эксперимент планируют проводить без пассажиров, а нормативной базы для применения водоробусы в условиях постоянной маршрутной эксплуатации еще не сформирована.

Лызин отметил, что в компании заинтересованы в запуске водоробусов как инновационном и экологичном виде транспорта. Однако окончательное решение будут принимать с городской администрацией «с учетом экологических и ценовых показателей».