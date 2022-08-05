IKEA добавила в зону доставки 10 российских городов, где нет магазинов сети

Шведская компания IKEA расширила список городов, в которые можно заказать доставку в рамках финальной онлайн-распродажи в России. Об этом говорится на сайте производителя мебели и товаров для дома, обратил внимание в ТАСС.
В зону доставки включили 10 городов, где нет магазинов IKEA. Теперь заказать товары можно в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск. Также доставка доступна в «прилегающие территории» — зону не далее 50 километров от перечисленных городов.
В агентстве сообщают, что онлайн-распродажа товаров компании продолжится на ближайших выходных. Последние две недели она прерывалась на эти дни.
Напомним, финальная онлайн-распродажа IKEA стартовала в полночь 5 июля. Однако купить товары в последний раз россияне не смогли — функционал сайта, позволяющий сделать это, практически сразу перестал работать.
Утром 6 июля на сайте IKEA появилась возможность оформить заказ через специальную форму. Уже к 09:30 сделать это было нельзя — специалисты приступили к обработке полученных за время работы форму заявок и обещали и запустить прием новых «немного позже».
Однако этого не произошло ни «немного позже», ни через два дня — в ночь на 8 июля на сайте появилась заглушка, информирующая о том, что «наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится». Из-за нее был недоступен даже каталог — пользователи видели только размещенное на сайте сообщение.
Позже сайт IKEA вновь начал принимать заказы, но не у петербуржцев и москвичей — в двух столицах не осталось интервалов для доставки и самовывоза. В других регионах обзавестись товарами шведской компании получалось, но только после «стояния» в электронной очереди.
Еще позднее IKEA и вовсе ограничила время онлайн-покупок в России до 15 минут. Сейчас ограничение уже упразднено, но электронная очередь по-прежнему сохраняется как обязательная.
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