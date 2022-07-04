Как в последний раз: что успеть купить в IKEA на финальный распродаже перед закрытием?

Уже завтра, 5 июля, стартует финальная онлайн-распродажа IKEA. Редакция «Собака.ru» вспоминает главные товары, которые прочно ассоциируются со шведской компанией. Добавляйте в виш-лист, чтобы точно ничего не забыть и закупиться, как в последний раз: от легендарной акулы до того самого стеллажа.
IKEA не уточнила, какие именно товары будут выставлены на распродажу. Редакция «Собака.ru» не может гарантировать, что все товары из подборки будут доступны для заказа.
Мебель
IKEA всегда ассоциировалась с уютом, и любой переезд не считался оконченным, пока не была совершена вылазка в МЕГУ. Конечно, не обходилось без мебели: дешевая и качественная, она позволяла за несколько дней обустроить жилище и одновременно не выйти за рамки бюджета. Тот самый стеллаж «KALLAX КАЛЛАКС», книжный шкаф «BILLY БИЛЛИ / OXBERG ОКСБЕРГ», кровать «HEMNES ХЕМНЭС», придиванный столик «LACK ЛАКК», бюджетная кухня «KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ». Внутри мебели прятались товары серии «SKUBB СКУББ» — коробки, сумки, ящики с отделениями и модули для хранения.
И, конечно, табуреты со стульями: от вездесущего красного «MARIUS МАРИУС» за чуть более 300 рублей до плетеного табурета для ног с системой хранения «GAMLEHULT ГАМЛЕГУЛЬТ» за почти 6 000. Даже если очень хотелось приобрести объект дизайна, у IKEA было, что предложить: как, например, вдохновленный «Stool 60» Алвара Аалто табурет Фроста, который теперь заменен на треногий и угловатый «KYRRE КЮРРЕ», и «FANBYN ФАНБЮН» — «дальний родственник» культового стула Eames дизайнеров Чарльза и Рэй Имз.
Декор
Быстро освежить дизайн жилища позволяли декоративные элементы. Многочисленные гардины — как «SILVERLÖNN СИЛВЕРЛЁНН» и «LILLEGERD ЛИЛЛЕГЕРД» из легкой ткани, «MOALINA МОАЛИНА» и «LENDA ЛЕНДА» с фильтрацией света, «SANELA САНЕЛА» и «ANNAKAJSA АННАКАЙСА» с функцией затемнения комнаты, а также «BENGTA БЕНГТА» и «MAJGULL МАЙГУЛЛ», полностью блокирующие свет.
И если шторы — декор, который обновляется не так часто, то постельное белье было, пожалуй, одним из поводов поехать в IKEA. Односпальные с пододеяльником и наволочкой в комплекте, двуспальные с двумя наволочками, натяжные и традиционные простыни, комплекты наволочек на любой вкус и цвет. Романтичной обстановки в спальне добавляли ароматические свечи «HEMBJUDEN ХЕМБЬЮДЕН» в стакане и «FENOMEN ФЕНОМЕН» без аромата и подставки — от 79 до 139 рублей за штуку.
Из спальни переходим в гостиную. Здесь маст-хэв — арочный торшер «LERGRYN ЛЕРГРЮН / SKAFTET СКАФТЕТ» и абажур-оммаж мобелю (почти как в «Служебном романе»!) «ÄLVSTARR ЭЛЬВСТАРР». Если журнальный столик надоел, самое время приобрести столик сервировочный — «GLADOM ГЛАДОМ» в черном или глянцевом темно-синем цвете. А чтобы снизить уровень шума во время вечеринок — безворсовый двухсторонний ковер для дома и улицы (функционально!) «SVALLERUP СВАЛЛЕРУП» или пушистый «VOLLERSLEV ВОЛЛЕРСЛЕВ» с длинным ворсом.
Речь зашла о вечеринках — значит, нельзя обойти стороной и посуду. Новинка 2021 года и безусловный тренд 2022-го бокал для шампанского «SÄLLSKAPLIG СЭЛЛЬСКАПЛИГ», традиционные бокалы для красного «HEDERLIG ХЕДЕРЛИГ» за 129 рублей и белого «SVALKA СВАЛЬК» за 379 рублей за набор, «POKAL ПОКАЛ» для вина за 59 рублей и для газировки за 49 рублей, различная штучная посуда и ее наборы и, конечно, кружка «FÄRGRIK ФЭРГРИК» с маленькой ручкой.
Если не сейчас, то когда? Та самая акула «BLÅHAJ БЛОХЭЙ», бурый медведь «DJUNGELSKOG ДЬЮНГЕЛЬСКОГ», золотистый ретривер «GOSIG GOLDEN ГОСИГ ГОЛДЕН», тираннозавр Рекс «JÄTTELIK ЙЭТТЕЛИК» и фигурка «GESTALTA ГЕСТАЛЬТА».
Мы верим: настанет день, когда вновь можно будет приехать в IKEA, чтобы по полдня бродить между комнатами и полками в поисках нужных (и часто не очень) безделушек для дома. Однако пока в нашем распоряжении только онлайн-магазин — и для того, чтобы бездумно и подчистую не смести все с виртуальных прилавков товары, следует заранее озаботиться их выбором.
Онлайн-распродажа стартует 5 июля только на сайте IKEA. Доставка будет осуществляться в городах, где есть магазины компании — Москва, Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 километров от города).
Проверить возможность доставки по конкретному адресу можно на странице товара или на этапе оформления покупки в корзине. Также можно оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов Ozon и «Почта России». Доставка до пунктов выдачи заказов в других городах недоступна.
Как купить?
- Товары IKEA можно купить только онлайн с 5 июля в течение нескольких недель, пока товары будут в наличии.
- Продажи товаров в приложении IKEA осуществляться не будут.
- Скидок по карте IKEA Family и снижения цен на отдельные товары не предусмотрено.
- Некоторые виды товаров — например, петли — нельзя купить как отдельный артикул. Они продаются только в комбинации со шкафом, гардеробом и другими товарами.
- В случае необходимости проверить и заказать сложную систему — кухню, гардероб и прочее, следует обратиться в Центр поддержки клиентов. Спланировать кухню или систему хранения можно самостоятельно.
- Виртуальные карты можно использовать для онлайн-покупок.
- Подарочные карты, которые предназначены для оплаты в магазинах IKEA, использовать для онлайн-покупок технически невозможно.
- Деньги за подарочные и виртуальные карты можно вернуть в отделе IKEA Сервис.
- Подарочные и виртуальные карты на данный момент нельзя приобрести.
Подробную информацию о финальной распродаже и другие советы можно посмотреть по ссылке.
Комментарии (0)