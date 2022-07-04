Как в последний раз: что успеть купить в IKEA на финальный распродаже перед закрытием?

Мы верим: настанет день, когда вновь можно будет приехать в IKEA, чтобы по полдня бродить между комнатами и полками в поисках нужных (и часто не очень) безделушек для дома. Однако пока в нашем распоряжении только онлайн-магазин — и для того, чтобы бездумно и подчистую не смести все с виртуальных прилавков товары, следует заранее озаботиться их выбором.

Онлайн-распродажа стартует 5 июля только на сайте IKEA. Доставка будет осуществляться в городах, где есть магазины компании — Москва, Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 километров от города).

Проверить возможность доставки по конкретному адресу можно на странице товара или на этапе оформления покупки в корзине. Также можно оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов Ozon и «Почта России». Доставка до пунктов выдачи заказов в других городах недоступна.

Как купить?

Товары IKEA можно купить только онлайн с 5 июля в течение нескольких недель, пока товары будут в наличии.

Продажи товаров в приложении IKEA осуществляться не будут.

Скидок по карте IKEA Family и снижения цен на отдельные товары не предусмотрено.

Некоторые виды товаров — например, петли — нельзя купить как отдельный артикул. Они продаются только в комбинации со шкафом, гардеробом и другими товарами.

В случае необходимости проверить и заказать сложную систему — кухню, гардероб и прочее, следует обратиться в Центр поддержки клиентов. Спланировать кухню или систему хранения можно самостоятельно.

Виртуальные карты можно использовать для онлайн-покупок.

Подарочные карты, которые предназначены для оплаты в магазинах IKEA, использовать для онлайн-покупок технически невозможно.

Деньги за подарочные и виртуальные карты можно вернуть в отделе IKEA Сервис.

Подарочные и виртуальные карты на данный момент нельзя приобрести.

Подробную информацию о финальной распродаже и другие советы можно посмотреть по ссылке.