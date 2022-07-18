IKEA ограничила время онлайн-покупок в России до 15 минут

Успеть закупиться как в последний раз за 15 минут: IKEA ограничила время онлайн-покупок для клиентов из России. По истечении времени пользователь сайта может быть возвращен в электронную очередь — даже в том случае, если заказ уже почти оформлен.
На главной странице сайта IKEA теперь показывается новая заглушка, которая не только сообщает о необходимости ожидания в электронной очереди, но и предупреждает: время пребывания на сайте после перехода на него ограничено 10-15 минутами. Для того, чтобы сохранить свое место в очереди, покупателей просят не обновлять страницу.
«Ожидание зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено — через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — сообщается на сайте IKEA.
Личный кабинет и список покупок по-прежнему недоступны для покупателей. Добавлять товары следует непосредственно в корзину.
Напомним, финальная онлайн-распродажа IKEA стартовала в полночь 5 июля. Однако купить товары в последний раз россияне не смогли — функционал сайта, позволяющий сделать это, практически сразу перестал работать.
Утром 6 июля на сайте IKEA появилась возможность оформить заказ через специальную форму. Уже к 09:30 сделать это было нельзя — специалисты приступили к обработке полученных за время работы форму заявок и обещали и запустить прием новых «немного позже», советуя «следить за обновлениями на нашем сайте».
Однако этого не произошло ни «немного позже», ни через два дня — в ночь на 8 июля на сайте появилась заглушка, информирующая о том, что «наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится». Из-за нее был недоступен даже каталог — пользователи видели только размещенное на сайте сообщение.
Позже сайт IKEA вновь начал принимать заказы, но не у петербуржцев и москвичей — в двух столицах не осталось интервалов для доставки и самовывоза. В других регионах обзавестись товарами шведской компании получится, но только после «стояния» в электронной очереди.
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