IKEA ограничила время онлайн-покупок в России до 15 минут

На главной странице сайта IKEA теперь показывается новая заглушка, которая не только сообщает о необходимости ожидания в электронной очереди, но и предупреждает: время пребывания на сайте после перехода на него ограничено 10-15 минутами. Для того, чтобы сохранить свое место в очереди, покупателей просят не обновлять страницу.

«Ожидание зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено — через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — сообщается на сайте IKEA.

Личный кабинет и список покупок по-прежнему недоступны для покупателей. Добавлять товары следует непосредственно в корзину.